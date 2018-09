Si želite, da bi vaš otrok več bral? Ponudite mu revijo!

Oglasno sporočilo

Otroci bodo po revijah posegli prej kot po predpisanem "šolskem čtivu". Zakaj tega ne bi izkoristili in jim ponudili dobrih revij? Takih, ob katerih se bo otrok zabaval in mimogrede utrjeval šolsko snov. A to velja le za res kakovostne in skrbno zasnovane revije. Zato pri izbiri sledite naslednjim nasvetom.

Šolarji imajo do branja revij praviloma manj odpora kot do branja knjig s šolskih seznamov.

Kakovostne revije so prilagojene otroku, njegovi starosti in sposobnostim. Zato izberite tiste, ki jih ustvarjajo ljudje z dovolj strokovnega znanja. Dobro premišljene vsebine, lepe ilustracije in fotografije pri otroku na igriv način spodbujajo razvoj, urijo pozornost in spomin. Takšne revije tudi sledijo vsebinam, ki jih otroci obravnavajo v šoli, zato so lahko odlično dopolnilo in pomoč pri utrjevanju šolske snovi.

Ko izbirate revijo, preverite še, koliko časa je revija že izhaja. Dajte prednost tistim z večletno tradicijo, saj obstaja večja verjetnost, da bo vsebina takšne revije pri mladih bralcih bolje sprejeta kot pa kakšne "muhe enodnevnice", ki so lahko zgolj hitri prevodi iz tujine. Če revijo pripravljajo znani domači avtorji, ilustratorji in drugi strokovnjaki, je to še eno od zagotovil, da v rokah držite res kakovostno revijo.

Za vsako starost se najde dobra revija. Iščite kakovost, tradicijo in vsebine, ki jih pripravljajo strokovnjaki.

Za predšolske malčke

Najmlajšim radovednežem – od drugega leta dalje – ponudite revijo Cicido, ki letos praznuje 20. rojstni dan. Malčkom ponuja obilo pravljic, pesmic in zgodbic iz vsakdanjega življenja. Tu so še uganke pa priljubljena priloga za reševanje Se igram. Mnogo znam., gotovo pa se bodo otroci vsak mesec zelo razveselili tudi priloženih pisanih nalepk!

Za šolarje prvega triletja

Prvošolci, drugi in tretji razredi bodo z veseljem listali ali samostojno brali reviji Ciciban in Cici zabavnik. Ciciban po več kot sedemdesetih letih izhajanja zanesljivo ostaja najbolj legendarna slovenska otroška revija, ki s pravljicami, pesmicami in čudovitimi ilustracijami najboljših avtorjev zelo uspešno vabi otroke v svet branja in pisanja. Mnoge zabavne didaktične naloge spodbujajo samostojno delo in reševanje, logično mišljenje, krepijo grafomotoriko, revija pa vsak mesec navdušuje tudi z zanimivimi poljudnimi besedili iz sveta narave, družbe, športa …

Starši se boste ob revijah Cicido in Ciciban razveselili še priljubljene revije POGLED, ki prinaša dragocene nasvete za vzgojo, zdravje in prosti čas. V njej boste našli tudi intervjuje s pedagogi in znanimi Slovenci, nasvete pediatrinje in drugih strokovnjakov.

Osemkrat v letu naročniki revij Cicido in Ciciban prejmete POGLED, priljubljeno revijo, ki se loteva aktualnih tem s področja starševstva.

Mali ugankarji od vrtca pa do tretjega razreda se bodo gotovo razveselili revije za zabavo in ustvarjanje Cici zabavnik, ki prinaša celo kopico nalog in zavozlank, ideje za ustvarjanje ter zabavni tečaj angleščine!

Za starejše šolarje

Prej ali slej vsak šolar potrebuje tudi pr(a)vo pomoč pri odraščanju. To nalogo že 70 let odlično opravlja Pil, v katerem se lahkotnejše teme (prosti čas, glasba, film, šport …) prepletajo z resnejšimi temami (odraščanje, šola, odnosi, narava, znanost, zgodovina …). V Pilu šolarji berejo o prijateljstvu, šoli, odnosih s starši, prvih ljubeznih … So na tekočem, kaj pripravljajo znani glasbeniki, pobliže spoznajo znane igralce in preverijo, kaj se obeta v kinu, katere pomembne tekme se odvijajo pri športu.

Če pa imate doma šolarja ali šolarko z raziskovalno in pustolovsko žilico, ki obožuje živali in rastline, rad(a) raziskuje in dela poskuse in ga/jo zanima naravoslovje, se odločite za revijo Moj planet. Vsak mesec prinaša tudi posterje živali z vsega sveta!

Za vso družino

Izberite revijo, ki bo v vaš dom vsak mesec prinesla novičke s področja znanosti, naravoslovne in družboslovne vsebine, nasvete o tem, kam jo mahniti po Sloveniji in svetu … Vse to in mnogo drugih zanimivosti boste našli v reviji Gea, izvirni slovenski poljudnoznanstveni reviji, ki jo bodo z zanimanjem prebirali vsi člani družine.

Najboljša kombinacija: izberite revije z vsebinami, ki otroka zabavajo in ob tem izobražujejo!

Vau! Revije, ki ponujajo tudi interaktivna doživetja!

Cicido, Ciciban, Cici zabavnik, Pil, Moj planet in Gea vam poleg odličnih vsebin na papirju odpirajo vrata v svet interaktivnosti in obogatene resničnosti s pomočjo aplikacije za pametne telefone in tablice HP Reveal. Pri posameznih, posebej označenih vsebinah se skrivajo dodatne fotografije, zvočni in video posnetki … V reviji Cici zabavnik pa aplikacija malim nadobudnežem, ki se z revijo učijo angleško, tudi pomaga pri pravilni izgovarjavi.

Najugodnejša naročnina Že veste, katera revija bi bila najbolj primerna za vašega otroka? Bo to malčkom prijazni Cicido, legendarni Ciciban, igrivi Cici zabavnik? Boste izbrali kulski Pil, radovedni Moj planet ali pa se bo vsa družina odločila za revijo Gea? Naročite zdaj in si ob kakovostnih revijah zagotovite še odlične prihranke in lepa darila. O možnostih naročila revij povprašajte tudi v šolah in vrtcih ali pokličite na brezplačno številko 080 11 08!

