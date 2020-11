Nemčija: pravi heroji pandemije so tisti, ki so leni kot rakuni #video

Nemške oblasti so z zabavnimi videi pokazale, kdo so pravi junaki pandemije: tisti, ki ostanejo doma in so "leni kot rakuni". V njih svoje državljane spodbujajo, naj bodo doma in ne počnejo "popolnoma ničesar".

V namen, da bi ljudi ponovno pozvali, naj v času pandemije novega koronavirusa in drugega vala ostanejo doma, so nemške oblasti posnele tri videe, v katerih na zabaven način pokažejo, da so pravi heroji prav tisti, ki upoštevajo ukrepe in se zadržujejo med štirimi stenami.

V videih prikažejo prihodnost, "veterane" korona časov, ki so morali biti na "fronti" - doma, na kavču. Videe so pospremili z značko #posebniheroji.

Prvi video predstavi ostarelega moškega, ki se spominja svojega "služenja" narodu pozimi 2020, ko je bil še mlad, nadobuden študent. "Star sem bil 22 let, študiral inženirstvo, ko nas je udaril drugi val. V teh letih si samo želiš žurirati, študirati in popivati s prijatelji. A usoda je imela drugačne načrte."

Nato ga prikaže kot mladeniča, ki se valja po kavču in opravlja svojo dolžnost vestnega državljana. "Popolnoma nič nismo počeli. Bili smo leni kot rakuni," pove v videu. "Kavč je bil naša frontna črta, potrpljenje pa naše orožje." Oglas se konča, ko reče: "Tako smo postali heroji."

Posneli so še dva podobna videa. V naslednjem se ostarelemu moškemu pridruži njegova žena, ki se prav tako spominja, kako je bilo v "tistih časih". Z možem sta se ravno spoznala, se veselila skupnih trenutkov, ko se je nenadoma vse spremenilo. "Ko me danes vprašajo, kako smo lahko tako pogumno posedali doma, je verjetno res, kar pravijo, da posebni časi potrebujejo posebne heroje. In to smo bili."

V tretjem videu se starejši gospod pohvali celo z medaljo, ki jo je dobil pozimi 2020 za svoje posebne zasluge v boju proti koronavirusu. "Nenadoma sem bil heroj, idol, vzorni državljan." Dodal je, da je bil že prej lenoba, nato pa se je to od njega celo pričakovalo. "Lenoba lahko reši življenja, v tem pa sem bil pravi mojster," je dodal. "To so bili posebni, težki časi, a biti heroj je bilo lahko."

V Nemčiji so doslej potrdili več kot 775.500 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo več kot 12.300 ljudi, poroča STA. Zaradi novega vala pandemije covid-19 so po vsej državi 2. novembra znova skoraj ustavili javno življenje. Med drugim so zaprte restavracije in muzeji, odprte pa ostajajo trgovine.

