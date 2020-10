Ker se ni hotel rokovati z žensko, so mu odrekli nemško državljanstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški, ki je zaprosil za nemško državljanstvo in test tudi opravil z odliko, je ostal brez državljanstva, ker ženski, ki mu je hotela predati listino, ni želel seči v roko.

Nemško sodišče v zvezni državi Baden-Württemberg je pretekli teden odločilo, da si musliman, ki v Nemčiji živi že vrsto let in odlično govori njihov jezik, državljanstva ne zasluži, ker se noče rokovati z ženskami.

40-letni libanonski zdravnik se je v Nemčijo preselil leta 2002, tam študiral medicino in zdaj dela kot zdravnik na kliniki. Leta 2012 je zaprosil za nemško državljanstvo, podpisal pripadnost nemški ustavi in tudi, da je proti ekstremizmu. Test naturalizacije je prestal z odliko, zato je moral le še prejeti certifikat.

Tu pa se je zataknilo. Certifikat mu je nameravala leta 2015 predati ženska predstavnica organov, a je odklonil rokovanje z njo. Zato je zadržala listino in mu odklonila državljanstvo.

Ni upravičen do integracije v nemške življenjske pogoje

Vse skupaj se je preselilo na sodišče, kjer je do epiloga prišlo pretekli teden, ko so odločili, da si moški ne zasluži nemškega državljanstva.

Pojasnili so, da tisti, ki odkloni rokovanje zaradi "fundamentalističnega pojmovanja kulture in vrednot", ker v ženskah vidi "nevarnost spolne skušnjave", ni upravičen do "integracije v nemške življenjske pogoje".

Zdravnik se je ob tem branil, da je svoji ženi "obljubil, da se ne bo rokoval z drugimi ženskami". Na razsodbo se sicer lahko pritoži še na zvezno upravno sodišče.

Rokovanje je poseben ritual, ki bo preživel pandemijo

Sodišče v Baden-Württembergu je svojo sodbo pospremilo z besedami, da je rokovanje "nebeseden pozdrav in poslovilen ritual, neodvisen od spola", ter da gre za gesto, ki je stara že več sto let.

Sodnik je ob tem dodal še, da rokovanje simbolizira sklenitev pogodbe, ter da je stisk roke "globoko zakoreninjen v družbeno, kulturno in pravno življenje, ki oblikuje način, kako sobivamo". Po njegovem mnenju torej vsak, ki odkloni rokovanje zaradi spola, krši nemško ustavo.

Moški je kasneje svojo obrambo spremenil in dejal, da se ne rokuje niti z moškimi, ter s tem hotel nakazati, da moškega in žensko vidi kot enakopravna, a sodišče je v tem videlo zgolj taktično potezo, zato ostaja neomajno.

O rokovanju so na sodišču razpravljali, kljub temu da je trenutno sredi pandemije to odsvetovano. Sodnik je namreč mnenja, da bo stisk roke preživel pandemijo.