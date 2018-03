Nekdo, ki želi vzbujati zaupanje, naj začne pri svojem glasu

Naše telo in glas sta orodji, ki nam omogočata medosebno sporazumevanje in izražanje naših idej. Čeprav sta govor in drža telesa nekaj prirojenega, pa se lahko naučimo oboje uporabljati tako, da bo večini ljudi v naši družbi še bolj prijetno kot sicer. Če delamo z otroki, je še toliko bolj pomembno, da imamo prijeten glas in nastop.

V nagradni igri Tvoje grlo, tvoja moč, ki smo jo pripravili na Siol.net, smo vas povabili, da nam zaupate, kako bi vam lahko pomagalo svetovanje strokovnjakinje za komuniciranje Mojce Žirovnik Bocelli, ki kot coachinja in NLP-trenerka v svoje delo s strankami vključuje znanja iz psihologije, podjetništva in retorike.

Žreb je srečo namenil nagrajenki Maja Funa, ki si kot učiteljica želi izboljšati svoj nastop, saj se zaveda, kako pomembna je podoba učitelja za to, da mu otroci zaupajo. V takšnem vzdušju je veliko lažje delati in znanje veliko hitreje najde pot mladih nadobudnežev.

Kako obogatiti učiteljsko kariero?

Foto: Ana Kovač

Mojca Žirovnik Bocelli se je z nagrajenko Majo Funa srečala na enkratnem nagradnem svetovanju, kjer sta delali različne vaje, s katerimi bo nagrajenka lahko obogatila svojo učiteljsko kariero.

Maja Funa je profesorica razrednega pouka v Vipavi in se je za sodelovanje v nagradni igri določila, ker bi rada izboljšala svoj nastop kot učiteljica. K temu spada tudi skrb za boljši glas, saj si želi, da bi bil njen nastop pred učenci prijeten.

Nebesedne veščine, ki se jih lahko naučimo

Foto: Ana Kovač

Besedna in nebesedna komunikacija, kamor spadata govorica telesa in način, kako nastopimo pred občinstvom, so veščine, ki se jih pod vodstvom izkušenega coacha lahko tudi naučimo. In to tako, da jih povsem naravno vključimo v svoje vsakdanje življenje.

"Rada bi izboljšala svoj nastop, naredila nekaj govornih vaj in se naučila pravilne drže telesa. Vse to bi mi zelo koristilo pri svojem delu, ker delam kot učiteljica," je povedala nagrajenka Maja Funa.

S coachinjo sta se kar takoj lotili dela, in sicer sta prvih nekaj minut namenili kratki glasovni vaji, ki z nizkimi vibracijami umiri govor, in dihalnim vajam.

Iz glasu izvabiti najboljše, kar imamo

Foto: Ana Kovač

"Glede na to, da je Maja učiteljica razrednega pouka in da so nastopi sestavni del njenega vsakdanjika, morava pogledati, kako pravilno stati oziroma sedeti in kako pravilno dihati, da iz glasu izvabimo tisto najboljše, kar imamo," je povedala Mojca Žirovnik Bocelli in razkrila pomembno skrivnost – v današnjem času je veliko bolj pomembno to, kako nekaj povemo, kot to, kaj povemo.

To ne pomeni, da izbira besed ni pomembna, daleč od tega. Glas odraža naš odnos do položaja, vsebine in sogovornika ter sporoča veliko več. Besede namreč izražajo zgolj dejstva, glas in govorica telesa pa tudi čustva in s tem naš odnos do situacije in sogovornika.

Izraz na obrazu, kretnje in drža telesa so v celoti odvisni od načina razmišljanja, ki vpliva na naše počutje in kaže naš odnos do določenega položaja. Govorica telesa se v večini primerov odvija na nezavedni ravni, a se je lahko tudi naučimo.

Vaje za boljši nastop

GLASOVNE VAJE: s štirimi ključnimi lastnostmi glasu sta coachinja in nagrajenka obdelali hitrost, tonaliteto, glasnost in višino glasu.

Rezultat glasovnih vaj je glas, ki vzbuja zaupanje. Idealen glas ni previsok, je mehak, zaobljen, miren, deluje zelo samozavestno. Oseba s takšnim glasom je najbolj prepričljiva.

Če je naš glas previsok

Poskusimo z eno od najpreprostejših vaj, izvajamo jo lahko tudi zjutraj v avtu:

DING DONG

KING KONG

BING BONG

Besede najprej izgovorimo počasi in razločno. Uporabimo svoj naravni glas. Na koncu vsake besede zadržimo zadnja dva soglasnika (-ng). Pri besedi BONG zadnja dva soglasnika zadržimo, kolikor lahko.

Pri drugi ponovitvi nekoliko znižamo glas.

Pri tretji ponovitvi še bolj znižamo glas.

Foto: Ana Kovač

Če govorimo prehitro

Za uspešen nastop moramo v glavnem vsi upočasniti govor. Ker je štetje števila besed na minuto povsem nerazumno, je zato najpomembnejše, da dobimo občutek glede primerne hitrosti. Najlažje si pomagamo s spodnjo vajo.

Označimo si besedilo, dolgo približno 140 besed. Potem vadimo branje toliko časa, da porabimo le eno minuto. Ko nam to uspe, se posnemimo in se večkrat poslušajmo, da bomo dobili občutek primerne hitrosti. Zavedati pa se je treba, da beremo hitreje kot govorimo. Idealna hitrost govora je od 110 do 120 besed na minuto in prav nič več.

Če zvenimo dolgočasno

To pomeni, da govorimo v razponu dveh, največ treh tonov, kar povzroča težave pri dviganju in spuščanju glasu glede na vsebino.

Še ena pogosta težava: sogovornik od nas pričakuje drugačen glas, ko sporočamo kaj navdušujočega, in spet drugačen, ko govorimo o težavi.

Najlažja vaja je prepevanje. Kjerkoli, kadarkoli, s komerkoli. Lahko si pomagamo tudi z lestvicami: DO-RE-MI-FA-SO-LA-TI-DO. Gor in dol.

DIHALNE VAJE: z dihanjem vplivamo na naše počutje – napolnimo telo s kisikom in sproščamo napetost, povežemo um in telo. Vadimo dihanje s trebušno prepono in ga nekaj minut pred nastopom malce poglobimo, da se znebimo stresa.

Ljudje večinoma dihamo preveč plitvo in prehitro oziroma se skoraj ne zavedamo vdiha in izdiha. Tako kot živimo, tako tudi dihamo. Če bomo dihanje malce ozavestili in ga poglobili vsaj pred večjimi izzivi, bomo lažje speljali vse naloge. Sproščenost pa se bo kazala tudi na našem glasu, ki bo tako postal bolj odprt in okrogel.

Foto: Ana Kovač

PRAVILNA DRŽA TELESA: med nastopom oziroma med šolsko uro v razredu je zelo pomembno, v kakšnem položaju je naše telo, saj to vpliva na tempo, tonaliteto in višino glasu.

Idealno je, če med nastopom pred občinstvom stojimo tako, da desno nogo (če pišemo z levo roko, bo to leva noga) malce pomaknemo naprej. S takšnim položajem sporočamo, da smo zainteresirani.

Naslanjanje na eno nogo med nastopom ni priporočljivo, ker se to zdi preveč ležerno.

Veliko ljudi med govorjenjem zelo krili z rokami. Veliko bolj prijetno bo, če bomo kretnje rok bolj nadzirali, saj pretirano mahanje nakazuje na našo živčnost ali slabo pripravljenost. Pretirano gestikuliranje je lahko tudi posledica šibkega besednega zaklada.

To dvoje pa seveda vpliva na naš glas. Kadar smo v stresu, namreč veliko težje vplivamo na zven glasu in govorico telesa.

Na poti domov že pridno ponavljala

Foto: Ana Kovač

V eni uri, kolikor je trajalo svetovanje pri coachinji Mojci Žirovnik Bocelli, je nagrajenka Maja Funa dobila zelo veliko informacij o tem, kako še izboljšati svoje delo v razredu.

Za učitelje je zelo pomembno, da ozavestijo svoje nebesedno izražanje in govorico telesa.

"Izvedela sem zelo veliko zanimivih stvari, te vaje ter informacije mi bodo močno koristile pri vsakdanjem delu z osnovnošolci. Na poti v Vipavo bom lahko izvedla že nekaj glasovnih vaj," je bila navdušena Maja Funa.

Verjamemo, da bo z novim znanjem postala še bolj priljubljena in da bo učencem med njenimi urami še bolj prijetno.

