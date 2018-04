Močna zaljubljenost lahko vodi tudi v zasvojenost #video

Novinarka: Samanta Gomboc/Video: Planet TV

Znake zaljubljenosti predstavljajo intenzivna čustva, ki trajajo dlje časa in ki lahko povzročijo razbijanje srca, težko dihanje oziroma občutek pomanjkanja zraka, nespečnost ter bolečine v prsih in trebuhu, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

"Ko smo zaljubljeni, smo v rožicah, v trebuhu občutimo metuljčke. Ko gremo proti osebi, ki smo ji naklonjeni, nas je lahko strah. To povzroča nekakšen koktajl hormonov in nevrotransmiterjev," pojasnjuje psihoterapevtka Eva Kokol z Zavoda Pamina.

Občutek zaljubljenosti lahko vodi v zasvojenost

Znanstveniki trdijo, da se lahko ljudje zaljubimo že v samo treh sekundah. "Začne se z dopaminom, serotoninom, noradrenalinom in pomembnim hormonom oksitocinom, ki je v bistvu odgovoren za to, da se čutimo povezani," pojasnjuje Kokolova.

A ker je zaljubljenost čustvo, ki ne traja dolgo, lahko iskanje občutka zaljubljenosti vodi tudi v odvisnost. "Med pacienti se najdejo tudi takšni, ki se nenehno in nenehno zaljubljajo. Ko pa je čas za resnično delo in prevzemanje svojih odgovornosti v odnosu, pa ta občutek zbledi in ljudje že iščejo drugo osebo," pojasnjuje Kokolova.

Terapija mora biti prilagojena posamezniku

Kot je v pogovoru za oddajo Dan. pojasnila zdravnica in priznana terapevtka Sanja Rozman, ki se že vrsto let ukvarja z odvisnostjo z odnosi, približno deset odstotkov ljudi v celotni populaciji trpi za določeno vrsto odvisnosti.

"Lahko gre za nikotin, alkohol, droge, lahko pa tudi za kemično zasvojenost, kamor spada tudi zasvojenost od zaljubljenosti," pojasnjuje Rozmanova. Na vprašanje, kako nevarna je odvisnost od zaljubljenosti, terapevtka odgovarja, da nobena odvisnost ni prijetna, terapija pa mora biti prilagojena posamezniku.

"Človek se zadeva z adrenalinom in kemijo, ki nastane zaradi hormonov"

"Pri vseh vrstah odvisnosti veljajo isti kriteriji. Gre za to, ali lahko prenehaš tudi takrat, ko so okoliščine neugodne, gre za to, ali se lahko ustaviš oziroma ali se vedenje stopnjuje, ali lahko narediš red in stojiš za svojimi vrednotami," razlaga terapevtka.

Na vprašanje, kako pogosto se kot strokovnjakinja srečuje s to obliko zasvojenosti, Rozmanova odgovarja, da se tovrstne težave lahko pojavijo kot spremljajoči problemi pri drugih težavah.

"Ljudje so prepričani, da so zgolj močno zaljubljeni in da je to družbeno sprejemljivo. Če se to ponavlja, ne gre za zaljubljenost, temveč se človek z adrenalinom in kemijo, ki nastane zaradi hormonov, zadeva. In to je bistvena razlika v primerjavi z zaljubljenostjo," poudarja terapevtka.