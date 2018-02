Kakšne spolne igračke imajo radi Slovenci? #video

Prebivalci Hrvaške in Grčije naj bi bili najbolj spolno aktivni, Francozi najpogosteje skačejo čez plot, Britanci pa s sabo v posteljo najpogosteje vzamejo spolne pripomočke. Kaj pa Slovenci, kako pogosto posežemo po njih in kateri izstopajo?

Video: Planet TV

"Velika težava je, da ljudje jemljejo spolnost preveč resno," je razlagala Vesna Jarc, psihoterapevtka in specializantka seksualne terapije.

Sinonim za erotiko pa je v teh dneh vsaj za ženski del populacije vsekakor fenomen film Petdeset odtenkov. Prebudil je spečo domišljijo. Kako torej sredi domače spalnice postaviti peskovnik? S knjigami in filmi 50 odtenkov se je prodaja erotičnih pripomočkov občutno povečala.

"Igračke nas kar zanimajo. Stranke so bolj zahtevne, sledijo smernicam na tem področju," pravi prodajalec v eni od trgovin v Sloveniji. Najbolj se prodajajo vibratorji in analni čepi, pri parih so moški pobudniki za erotične igrače.

Pisateljica Azra Širovnik o pomenu spolnosti piše tudi v svoji novi knjigi. Svoje fantazije je treba zaupati partnerju, tako bo v domu več smeha.