Kaj vas čaka v letu 2022 in kakšno novoletno zaobljubo morate sprejeti?

Oglasno sporočilo

Ljudje si ob novem letu želijo velikih sprememb, zato si pripravijo dolg seznam zaobljub. Te pa gredo, ko se številka v letnici zamenja, po navadi kar hitro v pozabo. Temeljno vodilo, ki bi ga morali upoštevati pri sprejemanju zaobljub, je "manj je več" – le tako bomo namreč lahko izpolnili vse, kar smo si zastavili. Če vse zaobljube izpolnimo že do marca, pa lahko brez skrbi tudi takrat na svoj seznam dodamo še kakšno.

Pogledali smo v horoskop za leto 2022 in za vsako znamenje izbrali po eno zaobljubo, ki vam bo pomagala, da boste kar najbolj izkoristili potencial leta, ki se je pravkar začelo. Novoletne zaobljube po znamenjih horoskopa so napisane posebej za leto 2022, lahko pa jih upoštevate tudi kot mantre in se nanje spomnite večkrat, ko boste na prelomnici ali v dilemi.

Oven

V letu 2022 se boste veliko posvečali družinskemu življenju. Prinaša vam tudi nekaj izzivov na finančnem področju, največ pa bi lahko pridobili predvsem na nepremičninskem področju. A najprej se boste morali soočiti s sabo in manifestirati naslednjo zaobljubo:

Nehaj živeti v zanikanju in bodi od danes zvest samemu sebi.

Bik

Mars bo od januarja v strelcu, kar vam prinaša odlične obete za srečo in napredek na vseh področjih, predvsem pa na kariernem in finančnem. V navalu službenih zadolžitev ne pozabite na kakovostno preživljanje prostega časa. Vaša zaobljuba v 2022 naj bo:

Dodaj nekaj novega v svoj življenjepis, začni se ukvarjati z novim hobijem.

Dvojčka

Negotovosti, ki vas bodo pestile na začetku leta, se bodo aprila razblinile in leto boste nadaljevali v bolj ubranem tempu. Veliko priložnosti vas čaka na kariernem področju, a le če jih boste znali prepoznati, zato naj bo vaša novoletna zaobljuba:

Ukvarjaj se s svojim kariernim vzponom in sproti upoštevaj napredek, ki ga narediš.

Rak

Nasmiha se vam sreča v ljubezni, a šele v drugi polovici leta, ko se lahko sprehodite tudi pred matičarja. Kot vedno pa se boste tudi v letu 2022 veliko posvečali skrbi za druge, zato ne pozabite nase. Prava novoletna zaobljuba za vas je:

Razvajaj se, osredotoči se na skrb zase.

Lev

Leto 2022 bo za vas polno akcije in pustolovščin, tudi slabih izkušenj, a vse požare boste uspešno pogasili. Pazite se hitrega odločanja v navalu vznesenosti, ki vam v letu 2022 ne bo prineslo nič dobrega. Sebi lahko pomagate s tehtnim premislekom, drugim pa z novoletno zaobljubo:

Postani prostovoljec na enem področju in pomagaj drugim.

Devica

Čaka vas nihanje v službi in doma, zato boste device v letu 2022 pod nenehnim pritiskom in velikimi odločitvami. Najboljše ideje in rešitve za lažje kolobarjenje med vzponi in padci pa lahko vedno najdete v naravi, zato si, ko boste pod pritiskom, večkrat ponovite zaobljubo:

Pojdi na pohod v naravo, da si okrepiš razum.

Tehtnica

Čaka vas velik karierni napredek, ki bo povezan s tveganimi odločitvami, a se bodo izkazale za dobičkonosne. Polni boste namreč vrhunskih idej, vendar pri vsem navalu službenih zadolžitev ne pozabite nase. Vaša zaobljuba, ki jo ponavljajte vsak mesec, naj bo:

Vzemi si čas zase.

Škorpijon

Želeli si boste miselnih izzivov in umiritve. Prve lahko potešite na kakšnem tečaju ali z izobraževanjem prek prebiranja knjig, drugo z meditacijo in jogo, lahko pa obe potrebi združite in svoj navdih izkoristite za nov hobi. V letu 2022 vam bo najbolj koristila zaobljuba:

Izpili svojo ustvarjalnost ter jo pretvori v umetnost ali nov hobi.

Strelec

V letu 2022 vas čaka nekaj preizkušenj, ki bodo zahtevale hitre odločitve, saj boste z zavlačevanjem izpustili iz rok priložnost za uspeh. Zaobljuba, ki vam bo prinesla največ dobrega in lahko postane vaša mantra, ki vas usmerja k uspehu, je:

Izkusi nekaj novega, odkrij nove stvari, razvij nove interese.

Kozorog

Izkušali boste nove poti v življenju in privlačila vas bodo različna področja, na katerih boste blesteli. Počutili se boste sproščene, umirjene in učinkovite, kar je nedvomno velik razlog, da ste lahko hvaležni. Opomnite se, da vse dobro, kar se vam zgodi, ni samoumevno – v skladu s tem naj se glasi vaša novoletna zaobljuba:

Vpelji hvaležnost v svoj vsakdan.

Vodnar

Slediti morate miru in delovati nekonfliktno – tako boste lahko v 2022 uspešni na ljubezenskem in poslovnem področju. Če vam intuicija pove, da izbrana pot ni prava, se preusmerite. Vaša zaobljuba v letu 2022 pa naj bo:

Organiziraj svoje življenje, po potrebi podri, kar je treba zgraditi na novo.

Ribi

Nekaj vas bo vznemirjalo, da kljub srečnim obetom v letu 2022 ne boste sijali v polni meri. Svojo karizmo lahko izboljšate, če nehate poležavati na kavču in se smiliti samim sebi. Raje že na začetku leta pometite pred svojim pragom in se znebite slabih navad in razvad. Vaša zaobljuba naj bo:

Začni na novo. Obrni hrbet slabim navadam. Vztrajaj!

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media, d. o. o.