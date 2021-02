Horoskop in utrujenost

Oglasno sporočilo

Oven

Ovni veljajo za najbolj energične. Utrujenost se jih zna držati, saj jih napade, kadar prekoračijo svoje meje, ali pa je posledica zdolgočasenosti. Kakorkoli že, Oven potrebuje izzive in če se nekje nekaj dogaja, nikoli ne bo tarnal, da je utrujen.

Bik

Nasprotno pa Biki veljajo za najbolj lene in uživaške. Vendar pozor! Znajo biti tudi pravi garači, ki v želji, da bi odlično opravili svoje delo, pozabijo na hrano, zabavo in spanje. Sprememb ne prenašajo najbolje, zato pogosteje trpijo tudi za pomladno utrujenostjo.

Dvojčka

Pri Dvojčkih je nihanje energije nekaj čisto normalnega. Navajeni smo jih, da lahko počnejo več stvari hkrati ali pa nobene, odvisno seveda od njihovega trenutnega razpoloženja. Kljub temu potrebujejo dovolj počitka, da si napolnijo baterije.

Rak

Utrujenega Raka boste opazili na daleč! Vse počne počasi, z mislimi je le na pol pri stvari, saj se njegovi možgani ukvarjajo predvsem s tem, kdaj se bo lahko spočil. So med znamenji, ki potrebujejo več spanja, in so precej občutljivi tudi na pomladno utrujenost ter vremenske spremembe.

Lev

Levi težko priznajo, da jim je kaj prišlo do živega, zato so med prvimi v vrsti za kavo, če je za njimi neprespana noč. Imajo veliko energije in večinoma jo znajo pametno razporejati. A kadar se trudijo, da bi se dokazali, bodo šli čez vse meje in počivali šele, ko res ne bo več nobene druge možnosti.

Če so Device utrujene, se veliko pritožujejo.

Devica

Device se utrudijo, ker nenehno skrbijo za druge. Če dobijo občutek, da njihov trud ni cenjen, znajo pretiravati z utrujenostjo, ki je v bistvu samo izraz njihovega nezadovoljstva. Drugače pa so zelo racionalne pri razporejanju svoje energije in vestno skrbijo za svoje dobro počutje.

Tehtnica

Tehtnice so med bolj občutljivimi tako za samo utrujenost kot tudi za najrazličnejše spremembe. Takoj zaznajo, da se nekaj dogaja, in hočeš nočeš na to tudi odreagirajo. Rade imajo, da je vse tako, kot mora biti, zato jim zna utrujenost povzročiti več težav kot drugim znamenjem.

Škorpijon

Za Škorpijone je utrujenost znak šibkosti, zato si takega spodrsljaja ne bi dovolili. V resnici zanje ni dobro, če so preobremenjeni, saj potrebujejo veliko časa za premlevanje in preučevanje. Tudi če je videti, da počivajo, ste lahko prepričani, da v njihovi glavi kar vre!

Strelec

Strelci ne poznajo utrujenosti, so med najbolj energičnimi in že samo njihov optimizem jih lahko poganja dneve ali celo tedne. Njihov problem je bolj v naveličanosti, saj niso ljubitelji rutine. Vsaka priložnost za dogodivščine pa jim bo pognala kri po žilah ne glede na to, ali so to noč spali 12 ur ali pa samo 4.

Kozorog

Kozorogi so mojstri razporejanja energije. Utrujenosti vseh vrst se upirajo tako, da sistematično odpravijo njene vzroke. Hočejo biti odlični pri vsem, česar se lotijo, in nič jim ne sme stati na poti. So pa nagnjeni k deloholizmu, zato jih lahko doleti izčrpanost zaradi pretiravanja z delom.

Vodnar

Kadar so Vodnarji utrujeni, postanejo zmedeni in pogosto vse pomešajo. Veljajo za najbolj nepredvidljive, zato enkrat lahko presenečajo in prenesejo ogromno obremenitev, drugič pa so na moč utrujeni brez pravega razloga. In takrat jih je pametno pustiti pri miru!

Ribi

Ribe so zelo dovzetne za utrujenost tako na telesni kot tudi na čustveni ravni. Obremenijo jih težave drugih ljudi, še posebno če same ne morejo narediti nič, da bi jim pomagale. Če čutijo, da težavam niso kos, se najraje umaknejo v svoj domišljijski svet.

Kristali in horoskop

Pogosto slišimo vprašanje, če je določeni kristal primeren za določeno horoskopsko znamenje. V resnici so vsi kristali primerni za vse znake horoskopa, saj kristal v osnovi izbiramo po namenu. Npr. citrin za več energije, za energijsko pomoč pri prebavnih težavah in podobno.

