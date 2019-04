Dvojčka morata plačevati preživnino, ker nihče ni hotel priznati očetovstva

Sodnik Felipe Luiz Peruca prevarantoma ni nasedel. "Eden od vaju poskuša zakriti svoje očetovstvo," je povedal in sprejel salomonsko odločitev. Ob tem je pojasnil, da sodišče ne more dopuščati takšnega ravnanja, saj to spodkopava pravico do priznanja očetovstva, ki je neodtujljiva ustavna pravica.

Ni vedela, s katerim dvojčkom je v zvezi

Tožbo za ugotovitev očetovstva je vložila dekličina mati, ki je imela krajšo zvezo z enim od bratov, a ni mogla reči, s katerim. Eden od njiju je sicer opravil test DNK, ki se je izkazal za pozitivnega, vendar pa je zatrjeval, da ni oče. Prst je uperil proti svojemu bratu, ki ima enak DNK.

Sodnik je zato razsodil, naj bosta v rojstni list kot očeta vpisana oba brata dvojčka, vsak od njiju pa naj plačuje preživnino v višini 30 odstotkov minimalne plače. Ta v Braziliji znaša 998 brazilskih realov oziroma okoli 230 evrov mesečno.