Dobra in slaba novica: od torka naprej spet pred matičarja, ne pa pred duhovnika #foto

Poročni obred belgijskih mladoporočencev v najožjem krogu. Foto: Reuters

Sklepanje zakonske zveze, ki je bilo na "čakanju" vse od sredine marca, z razglasitvijo epidemije, bo od torka spet mogoče, a v "nekoliko okrnjeni zasedbi glede na okoliščine", je napovedal minister.

Zakonsko zvezo bodo pari lahko sklepali tako v uradnih prostorih kot na prostem, poleg mladoporočencev pa bodo obredu lahko prisostvovali še matičar in (ali) načelnik upravne enote v vlogi pooblaščenca.

Foto: Reuters

V primeru, da se bo poroka na prostem, sta lahko prisotni tudi priči, medtem ko bo v primeru, da gre za poročni obred v zaprtem prostoru, prisotnost prič odvisna od tega, ali je prostor dovolj velik, da je mogoče upoštevati predpisano varnostno razdaljo med prisotnimi.

V primeru, da bo poropni obred potekal izven matične občine mladoporočencev in njunih prič, bo ministrstvo pogledalo skozi prste, kar pomeni, da jim bo upravna enota izdala posebno potrdilo, s katerim bodo lahko potovali tudi do Bleda ali Pirana, če sta to kraja, ki so si ju izbrali za svoj poročni kotiček.

Še vedno pa ostaja slaba novica za vse, ki bi se želeli poročiti tudi v cerkvi. Cerkvene poroke v Sloveniji za zdaj še niso mogoče.

Zbrali smo nekaj utrinkov iz poročnih obredov v času pandemije novega koronavirusa iz vseh koncev sveta.

Cerkvena poroka v ameriški zvezni državi Virginia. Foto: Getty Images Poročni obred v Italiji. Foto: Reuters

Iz Egipta. Foto: Reuters

Iz Iraka. Foto: Reuters

Iz Mehike. Foto: Reuters

Mladoporočenca v Wuhanu, kitajskem mestu, kjer se je koronavirus najprej pojavil. Foto: Getty Images

Iz Hong Konga. Foto: Getty Images