Dan se začne z nasmehom #video

Oči Tomaža Močilnikarja - Toma, serviserja smuči, med opisovanjem lastnega dela odsevajo strast, veselje in zadovoljstvo. Ljubezen do servisiranja se je rodila prav tam, na smučarskih stezah, nadaljevala pa v delavnici, ki je njegov drugi dom. Počasi, natančno in z občutkom. Posveti se prav vsakemu, ki zavije v njegovo delavnico, in smuči prilagodi željam posameznika.

Pri delu mu pomaga prijatelj Sandi, kako predana sta svojemu delu, pa kaže tudi to, da sta vsako zimo zadnjih 31 let preživela z orodjem v roki. Ko živiš svoje sanje, tudi zdelane roke ne ustavijo polzenja po obrabljenih robnikih.

