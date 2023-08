Ko otrok nima motivacije za šolo

Učenje je ključni del otrokovega razvoja, ki mu omogoča pridobivanje znanja in veščin za uspešno prihodnost. Da bi otroku pomagali doseči svoj polni potencial v šoli, je pomembno, da ima zagotovljene optimalne pogoje za učenje – od urejene sobe pa do organizacije dnevnega časa.

Z ustvarjanjem ustreznega okolja ter spodbujanjem organizacije, samostojnosti in zanimanja za učenje starši otroku lahko omogočijo optimalne pogoje za učenje. Pomembno je, da otroka spodbujate, vendar mu hkrati pustite dovolj prostora za razvijanje lastnih učnih navad in strategij, ki njemu samemu najbolje ustrezajo.

Foto: Shutterstock

Pospravljena pisalna miza

Ključen element pri učenju je pospravljena delovna površina. Na njej naj bodo le urnik, lonček za pisala in namizna svetilka ter stvari, ki jih v danem trenutku potrebuje. Odstraniti je treba vse morebitne motilce, kar mu omogoča, da ohranja osredotočenost in organiziranost med učnimi aktivnostmi. Telefoni, tablice ali televizija lahko močno vplivajo na zbranost otroka med učenjem. Poskrbite, da so takšne naprave izklopljene ali oddaljene, medtem ko opravlja šolske obveznosti.

Foto: Getty Images

Pomembno je tudi, kako je na sploh urejena njegova soba oziroma prostor, kjer se uči in dela domačo nalogo. Odsvetujejo uporabo izrazitih močnih barv, priporočajo pa svetle in nežne, ki spodbujajo mir in sproščenost ter tako pripomorejo k boljši zbranosti. Pri urejanju prostora upoštevajte tudi dovolj naravne svetlobe in zračenje.

Načrtovanje časa

Otroci imajo danes veliko bolj natrpane urnike, kot so jih imele pretekle generacije. Z dobro organizacijo časa se otrok lahko nauči snov in si kljub temu ohrani dovolj časa za prostočasne dejavnosti. Uravnotežen razpored med učenjem in igro je ključen za celosten razvoj otroka.

Otrok si mora tako organizirati čas tudi zunaj šole, ima naj jasno določena pravila in urnike. Mlajšim otrokom je treba pri tem pomagati s časovnimi okviri za vsakodnevna rutinska opravila, kot so umivanje zob, zajtrkovanje, odhod v šolo, opravljanje domačih nalog, čas za igro … Postopoma jih spodbujajte k samostojnosti, da bodo sami sposobni teh veščin.

Foto: Shutterstock

Ko je otrok že dovolj samostojen, mu povejte, da so domače naloge in učenje njegova odgovornost. Spodbujajte ga k zavedanju, da le njihova angažiranost in trud prinašata rezultate. Pohvalite njegove dosežke, kar bo spodbudilo njihovo samozavest in motivacijo.

Premišljen pristop pri učenju

Otroci se po načinih učenja razlikujejo, sami naj ugotovijo, katera metoda jim najbolj ustreza. Spodbujajte jih, da se učijo z razumevanjem snovi in sproti. Učenje v zadnjem trenutku in več snovi naenkrat ni učinkovito, tako naučena snov pa ne bo ostala v dolgoročnem spominu. Motivirajte otroka, da postavlja vprašanja, išče odgovore in poskuša najti rešitve, saj mu bo to okrepilo samozavest in ga naučilo, kako se na učinkovit način spopasti z izzivi.