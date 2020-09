"Au, mami! Boli." Kaj pa zdaj?

Foto: Getty Images

Novo šolsko leto prinaša nove obveznosti in dogodivščine, glede na trenutne razmere pa tudi negotovost in strah pred neznanim. A da bo otrok kljub temu lahko raziskoval svet okoli sebe, ga na to pripravite in se z njim pogovorite. Za to, da bo kar najbolj sproščeno in zapolnjeno s pravo otroško razigranostjo, lahko starši poskrbite tako, da otroka dobro pripravite na vse nove obveznosti, ga opozorite na pasti in nevarnosti, ki ga lahko čakajo skozi leto, ter ga seveda tudi pomirite – v šoli je vendarle lahko tudi zelo zabavno.

#POT V ŠOLO

Ena od večjih skrbi vseh staršev je varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Da boste čim bolj mirni, otroka že od malih nog učite o pravilih, ki veljajo v prometu in tudi o nevarnostih, ki prežijo nanj.

Foto: Getty Images

Strokovnjaki svetujejo, da s prometno vzgojo začnete čim prej, že okrog 2. ali 3. leta starosti. Poučevanje v tej starosti naj bo zabavno, tudi skozi igro. Otrok naj na preprost način spozna osnovne elemente v prometu, kot so zebra (prehod za pešce), semafor, pločnik in cesta.

Sčasoma nadaljujte z bolj zahtevnimi razlagami, pred prehodom v šolsko obdobje pa mora otrok že poznati osnove varnega gibanja v prometu (prečkanje prehoda za pešce, pravilna hoja po pločniku, vožnja s kolesom). Pomembno je, da v tej starosti spozna konkretne položaje v prometu in se zaveda, kako pomembno je slediti navodilom.

Šolarji morajo čim prej spoznati tudi prometne znake in šele ko boste prepričani, da je otrok dovolj samostojen in vešč varnega gibanja v prometu, mu lahko zaupate in postopoma dovolite, da se v šolo ali iz šole odpravi brez vas. Otrok lahko kolo samostojno vozi šele, ko je star osem let in ima kolesarsko izkaznico. Brez kolesarskega izpita pa lahko otroci med 6. in 14. letom vozijo kolo samo v spremstvu polnoletne osebe. Previdni pa na bodo tudi na drugih priljubljenih prevoznih sredstvih, kot so rolerji, skiroji in električni skiroji. Čelada seveda spada med obvezno opremo.

#ZABAVA NA IGRIŠČU

Tekanje po igrišču in preizkušanje najrazličnejših gimnastičnih prvin na igralih so del otroškega raziskovanja. Aktivna igra z vrstniki na igrišču je tudi odličen način socializacije in ne nazadnje razvijanja osnovnih motoričnih sposobnosti. Ste vedeli, da otroške igre, kot so ristanc, preskakovanje elastike, slepe miši, skakanje s kolebnico in vrtenje obroča, pripomorejo k boljšemu motoričnemu razvoju najmlajših?

Foto: Getty Images

Igra na igralih, plezanje, hoja po letvici in podobno so aktivnosti, ki otroka stimulirajo na zabaven način. In čeprav starše pogosto skrbi, da bi se ravno med plezanjem lahko poškodovali, je prav, da mu pustimo, da se sam nauči, kje so njegove meje zmogljivosti. Pri tem je pomembno, da ga pravočasno spravite "v pogon", mu predstavite najrazličnejše gibalne igre in mu hkrati razložite, kje se skrivajo največje nevarnosti na igrišču.

#ŠPORT ZA VSAKOGAR

Če ga boste zelo hitro vpeljali v športne dejavnosti, bo to hitro postalo del njegovega življenja.

Foto: Getty Images

Šport otroku ne koristi le telesno in razvojno, ampak mu pomaga zapolniti dan, preusmerja njegovo pozornost, in ko treningi postanejo bolj resni, se nauči tudi discipline in organizacije časa.

Da bo vse v redu tudi na cesti, igrišču, med športno aktivnostjo ali kjerkoli drugje, bo lažje, če ste pripravljeni. Pri tem lahko pomaga tudi nezgodno zavarovanje otrok Zavarovalnice Triglav.

Foto: Getty Images

5 razlogov za sklenitev nezgodnega zavarovanja 1. Hitro izplačilo zavarovalnine – pred zaključkom zdravljenja 2. Vnaprej znana in zagotovljena višina zavarovalnine za poškodbe 3. Pomoč in informacije takoj po nezgodi na številki 080 28 64 4. Kritje za nezgode doma ali v tujini 5. Sklenite ga lahko ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost otroka

Pomoč takoj po nezgodi

V primeru poškodbe svojega otroka pokličite na brezplačno številko 080 28 64, na kateri lahko pridobite informacije o:

zdravstvenih storitvah , izvajalcih in čakalnih dobah;

, izvajalcih in čakalnih dobah; pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (na primer pravicah do bolniškega staleža zaradi nege otroka, spremstva otroka v bolnišnico, rehabilitacije po poškodbi in podobno);

iz obveznega in dopolnilnega (na primer pravicah do bolniškega staleža zaradi nege otroka, spremstva otroka v bolnišnico, rehabilitacije po poškodbi in podobno); zavarovalnih kritjih ;

; kontaktnih podatkih zdravnikov, specialistov, ki vam svetujejo v primerih, kadar imajo otroci različne posledice zaradi nezgode.