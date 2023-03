Znano je, ali se bodo trgovine priljubljene nemške verige z oblačili zaprle

Kot smo že poročali, je največji nemški modni trgovec Peek & Cloppenburg KG, katerega trgovine imamo tudi v Ljubljani in Mariboru, napovedal stečajni postopek oziroma postopek zaščitnega ščita. Predstavniki podjetja iz Avstrije, ki so zadolženi za poslovanje podjetja v Srednji in Vzhodni Evropi, pa so za Siol.net povedali, da fizične trgovine in spletna stran tako v Nemčiji kot tudi v Sloveniji ostajajo odprte.

Minuli petek je podjetje Peek & Cloppenburg s sedežem v Düsseldorfu vložilo zahtevo za zaščito pred upniki, s čimer načrtujejo reorganizacijo na domačem nemškem trgu. Kot poroča spletni portal Retail Detail, so v podjetju poudarili, da bi morale njihove dejavnosti v tujini zaenkrat ostati nepoškodovane, med postopkom reorganizacije pa naj bi vse trgovine delovale kot običajno.

Poslovanje v Srednji in Vzhodni Evropi se nadaljuje

"Postopek zaščitnega ščita se nanaša na podjetje Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, ki mu pripadajo sedež podjetja in 67 trgovin v Nemčiji. Poslovanje v vseh fizičnih trgovinah in na spletu se nadaljuje. Mednarodno poslovanje ter podjetja v Avstriji in Vzhodni Evropi zaradi postopka zaščitnega ščita niso prizadeta. Bojimo se, da mnogi domnevajo, da zaščitni ščit vpliva na naše poslovanje v Avstriji ter Srednji in Vzhodni Evropi, a ni tako," so za Siol.net pojasnili predstavniki podjetja iz Avstrije.

"Nobena od naših trgovin se ne zapira. Poslovanje se nadaljuje v vseh državah," so dodali.

Postopek zaščitnega ščita se v Nemčiji uporablja, da se podjetjem omogoči čas za prestrukturiranje ob morebitni insolventnosti (ko podjetje ne more poravnati svojih dolgov). Postopek zaščitnega ščita lahko dolžniku zagotovi čas za prestrukturiranja podjetja, s čimer se lahko izognejo nadaljnjim insolventnim postopkom, med katere spada tudi stečaj.

V družbi sicer pričakujejo, da bodo reorganizacijo podjetja izpeljali brez odpuščanj. So pa po poročanju mednarodne modne platforme FashionUnited verigo že zapustili izvršni direktor Edgar Hert ter šest od desetih članov upravnega odbora. Na položaju ostajajo samo izvršni direktor Thomas Freude, finančni direktor Steffen Schüller in direktor dunajske divizije, ki bodo skupaj s strokovnjakom za prestrukturiranje Dirkom Andresom tvorili celotno vodstveno ekipo.

Kot še poroča Retail Detail, so odstavili tudi vodjo spletne prodaje, vodjo nabave ženskih oblačil, vodjo prodaje, direktorja logistike, direktorja kadrovske službe in celo predstavnika družine ustanoviteljev podjetja Johna Cloppenburga.

"Modna trgovina je v krizi"

Kot smo že poročali, je Thomas Freude iz vodstva trgovske verige je dejal, da je modna trgovina v krizi. "Diskontno področje in luksuzni segment delujeta še naprej, posel pa propada. To velja tudi za spletno poslovanje, s katerim trgovci komaj služijo denar. Jasno nam je, da moramo hitro sprejeti protiukrepe in podjetje spraviti nazaj na pravo pot," je povedal Freude.

"Na okrožno sodišče v Düsseldorfu smo vložili predlog za stečaj, ki ga je sodišče že odobrilo. Skupaj s strokovnjakom za prestrukturiranje Dirkom Andresom iz odvetniške družbe AndresPartner in pod nadzorom začasnega upravitelja Horsta Piepenburga bomo hitro in dosledno izvajali odločitve, nujne za prestrukturiranje našega podjetja," je dodal.

Podjetje Peek & Cloppenburg KG ima v lasti sedež podjetja v Düsseldorfu in 67 fizičnih trgovin s skupno okoli 6.800 zaposlenimi ter nabavno podjetje Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG. Mednarodno poslovanje je organizirano v ločenih podjetjih.