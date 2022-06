Zaradi tega je poslanka Eva Irgl pristala v hrvaških medijih

Hrvaški mediji so se razpisali o poslanki SDS Evi Irgl in njenem stilu oblačenja. V oči jim je padla njena izbira oblačil, ki jih je pred dnevi nosila v parlamentu na zaslišanju enega izmed kandidatov za ministra. Nosila je namreč suknjič, pod njim pa čipkasto majico, ki je razkrivala njen dekolte.

45-letna slovenska političarka Eva Irgl navdušuje s svojimi modnimi izbirami. Zdaj je s črno čipkasto majico in dekoltejem pritegnila pozornost hrvaških medijev.

24sata poroča, da se je na enem izmed zaslišanj kandidatov za ministra v parlamentu pojavila v rdeči obleki in s spuščenimi lasmi, kasneje, na zaslišanju ministrskega kandidata za delo, družine in socialne zadeve in enake možnosti, kjer je sodelovala kot članica odbora za zunanje zadeve in odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa se je odločila za nekoliko strožji videz. Lase je imela spete v figo, pod elegantnim črnim suknjičem z zlatimi detajli pa je nosila črno čipkasto majico.

Ni skrivnost, da je Irglova velika ljubiteljica mode in estetike. V hramu demokracije, kjer je še nismo videli brez visokih pet, svojo ljubezen do vsega lepega izraža z elegantnimi, včasih celo drznimi modnimi kosi.

Sodeč po objavah na Instagramu Irglova tudi zasebno ostaja zvesta eleganci.