Zaradi brexita ogrožen tudi britanski modni sektor

Britanski modni sektor se zaradi sporazuma o odnosih med Združenim kraljestvom in EU po brexitu sooča z realno grožnjo zdesetkanja, so vodilni predstavniki panoge opozorili britanskega premierja Borisa Johnsona. Izpostavili so pomanjkanje določil o prostem pretoku blaga in storitev za kreativne sektorje.

Več kot 400 vodilnih predstavnikov sektorja je napisalo javno pismo, ki ga je Johnsonu ta teden poslala lobistična organizacija Fashion Roundtable. Kot so poudarili, sporazum, ki sta ga strani po dolgih pogajanj, polnih zapletov in medsebojnega obtoževanja, dokončno sklenili konec minulega leta, ni izpolnil obljub britanske vlade o maksimalno nemoteni trgovini med Otokom in sedemindvajseterico, navaja STA.

"V tem sporazumu smo bili povsem neupoštevani"

Navedli so, da je v delu dokumenta, kjer bi morala biti določila o prostem pretoku blaga in storitev za kreativne sektorje, "velika zevajoča luknja", pismo povzema AFP. "V tem sporazumu smo bili povsem neupoštevani, naši pomisleki in skrbi pa so povsem spregledani v trenutnih političnih odločitvah," piše v pismu. Predstavniki sektorja vlado pozivajo, naj sledi svoji zavezi po nemotenem čezmejnem delovanju v kreativnem sektorju, npr. v modi in tekstilni industriji, ter sprejme konkretne ukrepe za naslovitev skrbi sektorja, še navaja STA.

Želijo si, da bi v pogovorih z EU Združeno kraljestvo v medsebojne gospodarske odnose dodalo več elementov recipročnosti na področjih, kot so uveljavljanje davka na dodano vrednost, olajšanje pretoka zaposlenih v panogi med Otokom in celino in pri državni pomoči sektorju.

K britanskemu BDP prispevali 40 milijard evrov

"Smo dinamična panoga, ki temelji na kompleksnih dobavnih verigah in globoki medsebojni povezanosti z našimi kolegi iz tujine," so še navedli v pismu in dodali, da sektor letno k britanskemu BDP prispeva okoli 35 milijard funtov oz. približno 40 milijard evrov, zaposluje pa skoraj milijon oseb. "Obstaja resna nevarnost njegovega zdesetkanja zaradi sporazuma z EU in zaradi vladnih politik," so sklenili.

Njihove skrbi delijo tudi številni drugi sektorji britanskega gospodarstva, kjer opozarjajo predvsem na izrazito povečanje birokracije po poteku prehodnega obdobja, ki je bilo po uradnem odhodu države iz EU v veljavi do konca 2021. V tem obdobju se za prebivalce in gospodarstvo glede na obdobje članstva v uniji ni spremenilo še nič, še navaja STA.