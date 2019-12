Za dame srednjih let: novoletni videz naj bo v znamenju nevtralnih odtenkov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če imate za silvestrovanje izbrano modno kombinacijo, nimate pa ideje, kako svoj videz za novo leto popestriti s primernimi ličili, smo za vse dame srednjih let pripravili videoposnetek z namigi, kako doseči glamurozen in hkrati subtilen novoletni videz, s katerim boste naravnost zasijale.

Kot pojasnjuje Eva Assani, umetnica ličenja in lastnica lepotilnega salona Evin raj brez Adama, je ključen korak do dolgo obstojnih ličil dobro navlažena koža. Zato še preden pričnemo nanašati ličila, poskrbimo, da očiščeno kožo nahranimo s hidratantno kremo.

Za tiste dame, ki imate normalno kožo, bo zadostovala že povsem navadna krema za obraz, za tiste z bolj suho pa so po mnenju Assanijeve koristna suha olja, ki koži nudijo vlago, a je pri tem ne zmastijo.

Najprej so na vrsti senčila

Kot svetuje Assanijeva, je lepotilni postopek najbolje pričeti kar z nanosom senčil, saj ta velikokrat za seboj puščajo sledi na podočnjakih. Veke pred senčili najprej pripravimo, in sicer tako, da nanesemo tanek sloj korektorja, ki ga utrdimo s tanko plastjo pudra v prahu. S tem boste ustvarili tako dobro podlago za obstojnost kot tudi boljšo pigmentiranost senčil.

Na očiščeno kožo nanesite vlažilno kremo. Foto: Jan Lukanović

Kot še dodaja Assanijeva, je pri nanosu senčil pomembno, da jih na veko apliciramo v več plasteh, s čimer dosežemo, da zdržijo vso noč. Za dame srednjih let je najprimernejše, da pri izbiri senčila posegate po nevtralnih oziroma zemeljskih tonih, ki niso pretirano vpadljivi.

Postopek pričnite z nanosom svetlejšega senčila in postopoma nato videz gradite s temnejšim odtenkom, a pazljivo – temnejše senčilo nanesemo le v predelu zunanjega kotička vek. Ker bi bila uporaba bleščic pri tovrstnem videzu preveč "kričeča", lahko kot nadomestilo dame srednjih let uporabite svetleče pigmente, ki so po odtenku komplementarni senčilom.

Ne pretiravajte s tekočo podlago

Preden na kožo nanesete tekočo podlago, še enkrat očistite območje okoli oči, kjer so vidne sledi senčil, in predel po potrebi znova navlažite s hidratantno kremo ali primerjem. Tekočo podlago na kožo aplicirajte v tankih slojih, posebej pa bodite pazljive v predelu okoli oči, kjer so vidne prve gubice – teh ne želite poudariti, temveč prekriti.

Foto: Jan Lukanović

Če imate temne podočnjake, jih lahko prikrijete z nanosom oranžnega korektorja. Korektor nato utrdite in prekrijete s tanko plastjo tekoče podlage. Za bolj svež videz nato na rahlo nanesite bronzer in rdečilo.

Novoletno rajanje zaznamuje tudi slikanje. Za to noč izberite puder brez zaščitnega faktorja, saj ob uporabi bliskavice na telefonih ali fotoaparatih za seboj pogosto pušča bel odsev.

Za svetlikajoče ustnice

Podobno kot pri senčilih se pri ustnicah držite pravila nevtralnih tonov. Umetnica ličenja Eva Assani ne priporoča temnih šmink s hladnimi podtoni, saj – kot pravi – lahko te damo še bolj postarajo. Ustnice torej najprej obrobite s črtalom za ustnice, nato nanesite kremno šminko, na koncu pa lahko po želji nanesete še eno plast svetleče tekoče šminke, ki pa se mora po tonu seveda dopolnjevati s kremno šminko. Za konec lahko nad zgornjo ustnico na rahlo podrgnete tudi osvetljevalec.

Za postopek ličenja boste potrebovali:



– vlažilno kremo ali suho olje,

– korektor (za podočnjake oranžen),

– tekočo podlago,

– prosojni puder v prahu,

– primer,

– rdečilo,

– osvetljevalec,

– senčila v nevtralnih odtenkih,

– bleščični pigment,

– barvico za oči,

– maskaro,

– barvica ali gel za obrvi,

– črtalo za oči,

– črtalo za ustnice,

– umetne trepalnice,

– kremno šminko,

– tekočo šminko (po želji).