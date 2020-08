Vse za poseben dan v letu

Le malo dni v letu je za otroke in starše tako pomembnih, kot je prvi šolski dan, ne glede na to, ali gre za prvošolčka ali najstnika.

Pred začetkom šole starši polnimo nakupovalne sezname s šolskimi potrebščinami, kot so zvezki, pisala, barvice, ovitki, šolske torbe, pripomočki za likovni pouk, šport in hobije. Ne nazadnje imamo samo še nekaj dni časa za nakup vseh potrebščin.

Šolarji pa imajo v mislih čisto drugačne skrbi – treba je izbrati oblačila za prvi šolski dan. Lanske so verjetno prerasli ali pa jih je preprosto povozil čas, saj so se spremenile modne smernice in okus naših najmlajših.

Otrok naj si, če je to mogoče, sam izbere svoj outfit za prvi šolski dan – z njim okolici sporoča svoj osebni stil, prepričanja in počutje. Šolsko okolje otroku namreč omogoča tudi to, da se izraža prek svojega osebnega sloga, da sprejema tudi vpliv od drugih in se tako razvija v samostojno osebnost.

Kdo sem postal med počitnicami? Naj pove moj outfit.

Čeprav se prepričujemo, da obleka ni tako pomembna, pa vseeno določa, kako se počutimo in kakšno sporočilo dajemo okolici. S tem, kar oblečeš prvi dan šole, postaviš svoje lastne modne smernice za celotno šolsko leto.

Pred prvim šolskim dnem se s tem, kaj bodo oblekli njihovi prvošolčki, ukvarjajo mame, ki želijo, da njihovi mali učenjaki zasijejo v najlepši podobi. Z leti to vznemirjenje okrog prvega šolskega dne prav nič ne pojenja, ravno nasprotno – z odraščanjem je vedno bolj pomembno, kako oblečeni pridemo v šolo po počitnicah. Vsak vsaj malce pomisli na ta "prelomni" stajling.

Če so bile lani še aktualne majice s poslikavami risanih junakov, dinozavrov in drugih ljubkih likov, bomo letos gotovo morali iskati kaj bolj prefinjenega.

Od preprostih majic do bolj drznih kosov

Za prvošolčka bomo izbrali potiskano kratko majico, ki jo lahko kombiniramo s kratkimi hlačami, krilcem ali kavbojkami. Videz izpopolnimo s preprosto jopico, džins jakno ali srajco z dolgimi rokavi. Deklice lahko izberejo poletno oblekico, ki jo dopolnijo s pajkicami in džins jakno ali z lahko jopico za bolj eleganten videz. Zraven se v vsakem primeru podajo udobne superge.

Najstnicam bomo modno dilemo ob prvem šolskem dnevu pomagali rešiti s kakšno ljubko majico z napihnjenimi rokavi, potiskano kratko majico običajnega kroja ali topom z bleščicami ter z barvastimi ali modrimi kavbojkami. S pisanimi zapestnicami in drugim nakitom bodo samo še poudarile svoj novi jaz. Med poletjem so gotovo odkrile kaj novega o tem, kako želijo biti videti, in prav je, da se to tudi opazi, pa čeprav samo prek Zooma.

Seveda je tudi šolska torba oziroma nahrbtnik pomemben pri sestavljanju popolnega "looka". Starši bi verjetno radi izbrali pisanega in igrivega. Najstniki pa se raje odločajo za kaj bolj zadržanega in športnega.

Brez dileme pri fantih

Foto: Getty Images

Pri fantih pa ni nobene modne dileme – klasične kratke majice z različnimi logotipi, puloverji s kapuco in hlače z žepi ter športne jakne. Malce bolj ustvarjalni si lahko dajo duška z nenavadnimi kroji ali pa z združevanjem zelo različnih kosov. Nekateri so namreč prepričani, da je uporaba oblačil, ki se ujemajo po slogu ali barvah, izjemno dolgočasno in da je čas, da vsak razvije svoj lasten okus in temu prilagodi tudi slog.

Prva jesenska sapica je pred vrati, zato ne pozabimo na večplastno oblačenje. Za prve dni bo dovolj pulover ali bombažen top z dolgimi rokavi. Zelo kmalu pa bo nujna tudi vsaj jopica, če ne že jakna ali lahek plašček.

Nezmotljivo modro v vseh odtenkih

Ko zazvoni prvi šolski zvonec, je čas, da zablestiš v novih kavbojkah – v kateremkoli odtenku in kroju, spranih, pisanih, ravno prav strganih, okrašenih –, ki jih nadgradiš s srajco in z jakno v videzu džinsa. Tvoj videz bo namesto tebe govoril: "Čisto slučajno mi je uspelo, da sem videti tako 'kul', niti malo se nisem trudil."