Velika preobrazba: kako je Mateja preživela prav poseben dan

Mateja Frešer je vzgojiteljica, ki obožuje svoj poklic, in mamica dveh otrok, ki le redko prav zares najde čas zase – predvsem tako, da bi se malo razvajala in prebudila fatalko v sebi.

Naša ekipa pa ji je v sodelovanju s trgovino CCC omogočila dan, o katerem je že dolgo sanjala – za nekaj ur se je popolnoma oddaljila od svoje vsakdanje rutine in se prelevila v pravo manekenko – najprej posvet s stilistko Brigito Potočki in preobrazba s pomočjo vizažistke Sarah Novak ter na koncu še profesionalno fotografiranje. Preverite, kako je Mateja izkusila življenje v svetu mode.

Trgovina CCC je z jesensko stilsko preobrazbo želela dokazati, kako lahko prav vsaka ženska najde svojo usodno plat in kako lahko s samo nekaj preprostimi koraki v sebi prebudi pravo modno gurujko.

To je uspelo tudi Mateji, ki se je v treh različnih stajlingih pokazala v čisto novi luči. "Sama ne bi nikoli izbrala teh oblačil," je ob preizkušanju stajlingov, ki jih je zanjo pripravila modna strokovnjakinja Brigita Potočki, povedala več kot navdušena Mateja. "Za službo po navadi izbiram bolj udobna oblačila, saj si v vrtcu ne morem privoščiti kakšne posebne elegance."

Brigita pa je s svojimi stajlingi želela Mateji pokazati še drugačno plat mode. Skupaj sta sestavili tri, in sicer dva dnevna in enega večernega, glede na to, da se bliža december in čas novoletnih zabav.

"Mateja ima pravo manekensko postavo, se pravi, da je visoka in suha. Njeni sloki postavi zato pristaja skorajda vse," je povedala Brigita. Pri izbiri oblačil za ta posebni dan, pa je upoštevala tako Matejine želje kot njen poklic. "Ker je Mateja vzgojiteljica v vrtcu, sem oba dnevna stajlinga prilagodila njenim dnevnim obveznostim. V službi se mora namreč prosto gibati, zato oprijeta oblačila, še posebej krila ali obleke, odpadejo. Zato sem izbrala lepo padajoča in udobna oblačila, ki dovoljujejo prosto gibanje in so primerna tudi za sedenje na tleh, kar je Mateja pri svojem delu posebej izpostavila."

Brigita je svoje stajlinge dopolnila v trgovini CCC – z modno obutvijo, torbicami, pasovi in posrečeno rdečo baretko, ki je Matejo spremenila v pravo Parižanko.

"Za prvi stajling sva izbrali plisirano krilo, ki sega malo pod koleni, in dodali srajčko z drobnim motivom Mikija Miške, ki ga bodo otroci v Matejini skupini zagotovo opazili in pohvalili, ter jakno iz džinsa, ki ne sme manjkati v nobeni garderobi, saj, tako kot bela srajca, spada med tako imenovane osnovne kose."

Foto: Bojan Puhek "Na ta način sva celotno podobo naredili bolj zabavno. Sicer pa sem se pri tem stajlingu odločila za nekaj francoskega pridiha in celotno podobo zaokrožila z letos modno baretko v rdeči barvi. Ker je udobje Mateji zelo pomembno, sem izbrala gležnjarje z nizko peto z zakovicami in vezalkami, ki celotni podobi dajo nekaj ostrine."

Foto: Bojan Puhek "Če bo Mateja želela več elegance, namesto njih enostavno obuje gležnjarje z višjo peto. Tudi torbice lahko menja glede na priložnost. Za službo bo verjetno izbrala večjo, če se bo popoldne dobila s prijateljicami na kavi, pa jo lahko zamenja z manjšo."

"Drugi stajling sem gradila okoli čudovite rožaste obleke, ki spominja na Monetov vrt. Obleka je široka in udobna in se lahko nosi brez pasu. A Matejini sloki postavi je treba dodati nekaj oblin, kar dosežemo tako, da obleko prepasamo."

"Tu sva izbrali ozek pas v eni od barv obleke in dodali torbico in škornje v svetlo rjavem odtenku, ki se prav tako ujema z barvami obleke."

"Za deževen dan si Mateja lahko nadene letos izredno trendovski prozoren dežni plašč s kapuco, ali pa obleko kombinira s karo suknjičem. Trendi za to sezono namreč dovoljujejo in zapovedujejo mešanje različnih vzorcev."

"Škornji z nizko peto so jesenski "must have", saj jih letos lahko nosimo s hlačami tudi tako, da hlače potisnemo vanje. To je trend, ki ga že nekaj sezon nismo videli, a se letos spet vrača."

"Za zadnji stajling sem izbrala večerno obleko, ki se lepo oprime telesa in poudari Matejino sloko postavo. Tu sva si privoščili nekaj več drznosti, vseeno pa sva ostali pri minimalističnih modnih dodatkih. Preprosta večerna torbica v bordo barvi."

Modna izkušnja je sicer že dolgo visela v Matejinem predalu otroških želja. "Zaradi moje višine so mi vedno govorili, da bi bila lahko manekenka," nam je ob koncu dneva povedala Mateja, ki je hkrati priznala, da si ni predstavljala, da je poklic manekenke lahko tako naporen. "Moram priznati, da si nikakor nisem znala predstavljati, da je tako težko biti model za en dan. Bilo je naporno, vendar mi bo ostalo v zelo lepem spominu. Izbrana oblačila so bila nekaj posebnega in nevsakdanjega, nov stil in nov izziv."

"Najtežje je bilo na začetku, ker res nisem vajena pozirati fotografu," vendar je po nekaj minutah začetne zadrege dan stekel kot po maslu, tudi zahvaljujoč njeni prijateljici in sodelavki Majdi, ki jo je prišla bodrit in ji je tudi z izbiro prave glasbene kulise pomagala, da je med fotografiranjem obdržala prav sproščen nasmeh.

Vsi trije stajlingi so poudarili malo drugačno plat njenega značaja in čeprav priznava, da v trgovini nikoli ne bi izbrala takšnih kosov oblačil, je bila na koncu navdušena. "Najbolj mi je bil všeč prvi stajling, v njem sem se najbolje počutila. Baretka mi je bila prav všeč, čeprav je v resnici sama nikoli ne bi kupila."

In prav to je ena glavnih modnih lekcij, ki jih je želela Brigita posredovati naši nagrajenki – naj bo bolj drzna, naj ne skopari pri barvah in vzorcih, predvsem pa, naj se prepusti različnim modnim slogom.

Nad novo Matejino podobo sta bila navdušena tudi njena sinova, 16-letni Filip in 11-letni Gašper, ki sta bila očarana nad fotografijami, ki sta jih videla: "To ni moja mama!" so bile njune prve besede.

