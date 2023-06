Urejen videz od nog do glave

Oglasno sporočilo

Prva stvar, ki jo običajno opazimo pri človeku, je urejen videz. Za dosego tega pa je pomembna tudi izbira prave kozmetike. Ko kupujete izdelke za nego kože, upoštevajte različne tipe kože ter posledično njene potrebe in starost. To še posebej velja, če kupujete negovalno kozmetiko za vso družino.

Foto: Spar

1. Izberite kozmetiko glede na tip kože in las

Različni tipi kože zahtevajo različno nego. Koža je lahko normalna, suha, mastna, občutljiva, zrela. Vsaka ima svoje potrebe, ki jim je treba zadostiti.

Enako velja za lase oziroma lasišče, ki je lahko normalno, suho, mastno ali pa zahteva posebno nego zaradi prhljaja. Zato bodite pri nakupu izdelkov za kožo in lase pozorni na to, da bodo ustrezali posameznemu tipu.

Izberite negovalno kozmetiko s kakovostnimi sestavinami. Foto: Spar

2. Bodite pozorni na kakovostne sestavine

Pred nakupom kozmetike preverite, katere sestavine vsebuje. Izogibajte se mikroplastiki v izdelkih ter sestavinam, ki lahko dražijo kožo in povzročajo alergijske reakcije. To še posebej velja za občutljivo kožo, nagnjeno k alergijam. V tem primeru se izognite umetnim dišavam, barvilom, parabenom in drugim kemikalijam. Kakovost izdelkov potrjujejo različni certifikati, zato bodite pozorni tudi nanje.

3. Dostopna cena je velika prednost

Poleg kakovosti pomembno vlogo igra tudi cena. Najdražji izdelki niso vedno tudi najboljši. Velja pa tudi obratno – tudi cenovno dostopni izdelki so lahko kakovostni. Poiščite takšne, ki bodo zadostili kriterijem kakovosti in bodo obenem cenovno dostopni.

Kakovostna kozmetika je lahko tudi cenovno dostopna. Foto: Spar

4. Izberite do okolja prijazne izdelke

Skrb za okolje, trajnostno ravnanje in skrb za dobrobit živali so pomembni vidiki, ki prav tako vplivajo na odločitev o nakupu kozmetike. Izberete lahko vegansko kozmetiko, ki je prijazna do živali. Pozorni bodite tudi na embalažo, ki naj bo reciklirana oziroma naj omogoča recikliranje po uporabi, ter na trajnostne proizvodne procese.

5. Odločite se za nakup kakovostne blagovne znamke

Izberite izdelke blagovnih znamk, ki so kakovostni in varni za uporabo. Preglejte ponudbo tako imenovanih generičnih izdelkov, ki ponujajo širok izbor kakovostne, pa tudi cenovno dostopne kozmetike za vse tipe kože in las ter za vso družino.

NOVO V SPARU – negovalna kozmetika ISANA za vso družino V trgovinah SPAR in INTERSPAR odkrijte novo in ekskluzivno linijo negovalnih izdelkov ISANA, ki vas bo navdušila s široko ponudbo, kakovostnimi sestavinami in odličnimi cenami. Pri razvoju izdelkov ISANA so strokovnjaki prisluhnili posameznim tipom kože in ustvarili izvrstno kolekcijo kakovostnih negovalnih izdelkov za vso družino. Pri tem niso pozabili niti na skrb za okolje in dobrobit živali. V kolekciji najdete veganske izdelke, pakirane v do okolja prijazno embalažo, ki prihaja iz reciklaže ali pa jo je mogoče reciklirati po uporabi. Izdelki ne vsebujejo mikroplastike in drugih okolju škodljivih snovi. Izdelani so s pomočjo obnovljivih virov energije, pri izdelavi pa so bili uporabljeni trajnostni proizvodni procesi, zaradi česar je njihova proizvodnja ogljično nevtralna. V kolekciji negovalne kozmetike ISANA boste našli izdelke za nego kože obraza, telesa, rok in las za vso družino. Preizkusite mila, kopeli, šampone, balzame, gele, kreme, dezodorante in preostale izdelke, ki jih ponuja ISANA.

