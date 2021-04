Tri profesionalna make-up orodja v enem izdelku

Oglasno sporočilo

Se zavedate, da ste sposobni doseči vse? Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-v-1 tekoča podlaga je prestala teste modernega življenjskega ritma. Tako kot vi. Max Factor odgovarja z izdelkom na potrebe žensk in jim zagotavlja dolgotrajno obstojnost s svojo pametno formulo, ki ne pušča sledi, je dolgo obstojna ter dobro prekrivna.

Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-v-1 tekoča podlaga je inovativni izdelek, ki združuje tri strokovna make-up orodja v eni steklenički: tekočo podlago z vgrajeno BAZO za obstojnost, KOREKTOR za prekrivanje nepravilnosti in vsebnost SPF zaščite. Tri profesionalna make-up orodja, ki zagotavljajo visoko prekrivnost, za končni mat videz in popolnost od jutra do večera.

Ali je primerna zame?

Pri izbiri tekoče podlage upoštevajte svoj TIP kože – če imate mastno kožo, posegajte po tekočih podlagah brez olj, ki nekoliko matirajo in so namenjene takšnemu tipu kože, pri suhi koži pa izbirajte podlage, ki so nekoliko sijoče in vlažilne. Tiste, ki imate mastno kožo, po potrebi uporabite tudi kompaktni puder ali puder v prahu za podaljšanje obstojnosti.

Kako izbrati pravi odtenek zase?

Odtenek tekoče podlage testirajte na zgornji strani dlani, nato najbolj primernega preizkusite še na spodnjem predelu ličnice (čeljusti). Če se ne morete odločiti med dvema odtenkoma, vedno izberite svetlejšega. Ustreznost odtenka vedno preverite na naravni svetlobi, če je le mogoče.

Kako jo nanašati?

Tekočo podlago začnite nanašati od sredine obraza navzven s prstnimi blazinicami ali s pripomočki za ličenje. S čopičem za nanašanje tekoče podlage nanašajte s krožnimi gibi, z gobico pa s taponiranjem, saj morate podlago potisniti v kožo in pore za enakomeren in čim bolj naraven izgled. Na predelih, kjer želite večjo prekrivnost, postopek ponovite. Pazite na prehode med obrazom in vratom ter lasiščem.

Predpogoj za lepo podlago pa je čista in negovana koža. Žal ne bo še tako draga tekoča podlaga ustvarila čudeža, koža naj bo zato negovana.

