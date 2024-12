Top tretmaji v zimskem času

Prazniki so tisti čas v letu, ko se želimo za trenutek ustaviti ter uživati v družbi prijateljev in družine. To pa je tudi čas prednovoletnih druženj in zabav, kjer želimo blesteti. Lepa koža je odraz zdravja in dobrega počutja. V zimskih mesecih je naša koža precej obremenjena, saj je ves čas izpostavljena ogrevanim prostorom, ki jo še dodatno izsušujejo, in nizkim zunanjim temperaturam. Kako ohraniti lepo in zdravo kožo v zimskih mesecih, smo vprašali Dašo Kovačič Beković dr. med., specialistko plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije ter kirurgije roke in opeklin s Klinike OMNIA. Več nam je povedala o postopkih s polinukleotidi Mastelli, ki so eden od njenih najljubših tretmajev v prazničnem času.

Daša Kovačič Beković dr. med., specialistka plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije ter kirurgije roke in opeklin Foto: osebni arhiv Daše Kovačič Beković, dr. med

Katere tretmaje ljudje najpogosteje iščejo v vaši kliniki?

V naši kliniki OMNIA najpogosteje srečam moške in ženske, ki iščejo naraven, osvežen in pomlajen videz brez izumetničenega izgleda. To jim je najpomembneje. Tudi sama verjamem v minimalne spremembe, ki bolj osvežujejo kot pa spreminjajo.

Kakšni so trendi v svetu estetske medicine in kako se vključujejo v priprave na praznično obdobje? Ali je mogoče, da je razumevanje estetskih tretmajev izkrivljeno zaradi pretiranih ali nenaravnih rezultatov določenih postopkov?

V svetu so zaradi pretirane uporabe (predvsem dermalnih polnil) različne estradnice in zvezdnice zelo razobličile svoje obraze. Tako imenovani pillow face oz. obraz kot napolnjena blazina je eden od simptomov, kadar se poslužujejo preveč polnil. A v zadnjem času so se trendi spremenili. Vse več je uporabe biostimulatorjev naše kože in tako imenovanega samopomlajevanja kože s preparati, ki stimulirajo sintezo kolagena in elastina ter tako pomladijo in osvežijo kožo, ne da bi to vodilo v izumetničen videz. Tako so klasična dermalna polnila (npr. hialuron) zdaj nadomestili različni preparati, kot so polinukleotidi, pa tudi polilaktična kislina in kalcijev hidroksilapatit.

Omenjate biostimulacijo kot hit trend – po čem je ta tretma poseben in kako lahko pomaga strankam, da zasijejo med prazniki?

Med prazniki so stranke še posebej izpostavljene druženju med ljudmi, pohajkovanju po lepo okrašenih ulicah, koža je bolj izpostavljena mrazu, močnejšim ličilom itd. Z biostimulacijo se koža nahrani in navlaži ter še pomembneje, stimulirajo se regeneracijski procesi v koži, ki dajejo dolgotrajne rezultate.

Zakaj je za vas kot strokovnjaka na tem področju protokol biostimulacije posebej pomemben v zimskih mesecih?

V zimskih mesecih imamo veliko centralnega ogrevanja zraka v naših domovih in službah, kar izsušuje kožo. Poleg tega je zunaj koža izpostavljena izredno nizkim temperaturam. Zato je še posebej v zimskem času pomembna biorerevitalizacija kože, da jo zaščitimo pred temperaturnimi spremembami, dehidracijo in izsuševanjem. S polinukleotidi v koži stimuliramo obnovo kože ter jo rehidriramo in nahranimo.

Foto: osebni arhiv Daše Kovačič Beković, dr. med

Kaj je za vas pomembno pri izbiri izdelkov, ki vsebujejo polinukleotide?

Pomembno mi je, da poznam izvor ter da je preparat varen, preverjen in učinkovit. Vedno je varnost pred estetiko, zato sem zelo stroga pri izbiri produktov, ki jih ponujam strankam.

Kateri so vaši favoriti med izdelki s polinukleotidi?

Najljubši mi je Newest, ki ima tudi kombinacijo z hialuronom, saj ta preparat dodatno navlaži kožo. Hialuron izredno močno nase veže vodo in s tem dodatno hidrira kožo. Polinukleotidi pa v tem preparatu pospešijo bioregeneracijo kože, novo sintezo kolagena in elastina, kar daje tudi dolgotrajnejše rezultate.

Foto: PONTUS PHARMA D.O.O.

Kakšni so učinki tretmajev s polinukleotidi, kaj lahko stranke pričakujejo?

Stranke lahko pričakujejo osveženo, nahranjeno in navlaženo kožo. Izredno primerno je področje okoli oči, npr. za zmanjšanje podočnjakov in odpravo manjših gubic. Sploh so zelo dober tretma pri strankah, ki imajo specifične probleme s podočnjaki in ki niso primerne za zdravljenje s polnili v tej regiji.

Na katerih področjih najpogosteje aplicirate polinukleotide Mastelli in katera bi priporočili za praznično osvežitev?

Za celostno osvežitev bi svetovala, da se tretira cel obraz, saj bo koža lepša in bolj sijoča. Drugače pa je zelo odličen preparat z polinukleotidi primeren tudi za kožo vratu, področje pod očmi in manjše gubice nad zgornjo ustnico.

Če bi morali izbrati samo en tretma iz tega portfelja kot "must-have" za praznike, kateri bi to bil in zakaj?

Za praznike bi svetovala izboljšanje kvalitete kože za sijoč videz s polinukleotidi, dodatno še botulin za odpravo gubic okoli oči in na čelu, celostno pa izboljšanje in napetost kože z biostimulatorji kolagena.

Foto: PONTUS PHARMA D.O.O.

Ali so ti protokoli enako primerni za moške, še posebej v kontekstu priprav na praznične dogodke?

Seveda, tudi moški imajo izsušeno kožo, velikokrat celo bolj kot ženske, saj ne uporabljajo veliko krem ter ostalih kozmetičnih pripravkov za navlažitev in nahranitev kože. Ker uporaba polinukleotidov ne vodi do kakršnegakoli umetnega izgleda, je to za moške še posebej primerno, saj si vedno želijo ostati naravni in niti slučajno ne popravljeni.

Kako hitro so vidni prvi rezultati tretmajev in ali je to dovolj hitro za tiste, ki želijo učinek pred praznovanji?

Izboljšanje kvalitete kože se vidi že po prvem tretmaju, za najboljši učinek pa se svetuje tri ponovitve, vsaka v razmaku enega meseca. Nato so rezultati trajnostni, saj držijo približno pol leta, nato pa je smiselno postopek enkrat ponoviti za vzdrževanje lepe in zdrave kože.

Foto: PONTUS PHARMA D.O.O.

Kako stranke opisujejo učinke po tretmajih z polinukleotidi Mastelli?

Všeč jim je, da je koža nahranjena, navlažena, manj je tudi drobnih gubic, celostna podoba obraza pa je bolj spočita in sveža. Ni umetnega izgleda. Tudi po tretmaju praktično ni veliko otekanja, se pa kdaj lahko pojavi manjša modrica, ki je vidna takoj po tretmaju, a jo lahko z ličili prekrijemo. Zato so polinukleotidi zelo priljubljeni, saj stranke ne potrebujejo veliko okrevanja, prvi rezultati pa so v večini primerov vidni že po od dveh do treh tednih. Z dodajanjem tretmajev pa se koža še bolj nahrani in razvijajo se biostimulacijski procesi novogradnje kolagena in elastina, kar zagotavlja dolgotrajne rezultate.

Foto: osebni arhiv Daše Kovačič Beković, dr. med

