TOP 5 ženskih superg, ki jih morate obvezno imeti v svoji omari!

So idealne za prehodno obdobje, poletje ali za začetek zimskega obdobja. Superge so taka vrsta obutve, ki bi jih morala prav vsaka imeti v svoji omari. Ne samo da se popolnoma ujemajo s trenutnimi trendi, temveč so tudi izredno udobne. Se sprašujete, po katerem paru poseči? Spodaj smo za vas pripravili seznam TOP 5 modelov. Kje pa jih lahko najdete? V Sizeerjevi trgovini, tako fizični kot spletni.

Nike Air Force 1

Med najbolj priljubljenimi so zagotovo povsem bele superge Nike Air Force 1. Čeprav so jih prvič predstavili daljnega leta 1982, so še danes nepogrešljiv del urbanega sloga. Kaj jih dela tako posebne? Njihove preproste linije, minimalističen dizajn in univerzalen značaj. Poleg tega je klasična različica izdelana iz naravnega usnja s perforacijami, ki v notranjosti zagotavljajo dobro kroženje zraka. Celoten ženski model Nike Air Force 1 stoji na trdem gumijastem podplatu z očem nevidnim blaženjem Air Sole. Če niste prepričani, s čim jih nositi, se zanesite kar na svojo intuicijo. Te superge se bodo namreč odlično podale k prav vsemu – tako k trenirki in crop topu kot tudi k ohlapni obleki ali oversized volnenemu puloverju.

adidas Ozelia

So popoln predlog za vse ljubiteljice superg, ki dobro vedo, kateri so trenutno najbolj vroči streetwear artikli. Nov adidasov model navdušuje predvsem z zanimivim dizajnom in posebno, neobičajno silhueto. Poleg tega je zgornji del izdelan sintetike in tekstila z mehko notranjostjo, nameščen na lahek podplat iz pene, ki vsebuje priročno tehnologijo blaženja Adiprene. Tu pa se vsekakor še ne konča. Model odlikujeta tudi protimikrobni vložek Ortholite in sistem AdiFit, ki bo poskrbel za še boljše prileganje. Z njegovim dinamičnim in nekoliko futurističnim videzom zagotovo ne boste ostali neopaženi. Če ste radi v trendu, želite poseči po vročih modelih in hkrati pridobiti lahkotne črne superge, bodo adidas Ozelia več kot odlična izbira. Zakaj ravno v črni barvi? Je najbolj priljubljena barvna različica tega modela, v Sizeerju pa jih boste lahko našli tudi v drugih barvah.

New Balance 327

Če že dlje časa obožujete superge New Balance in je tudi vas prevzel trend retro sloga, vam bodo zagotovo všeč tudi superge NB327. Trenutno je to najbolj vroč model te blagovne znamke, ki je zelo hitro našel svoje mesto v streetwear modi. Združuje klasično silhueto z izvirnimi elementi, kot je podplat, ki sega vse do zgornjega dela. Za povrhu je ženska serija New Balance 327 na voljo v več barvnih različicah, tudi pisanih in z logotipom N z leopardjim potiskom. Izdelane so iz kombinacije naravnega semiš usnja in zračne mrežice. Ta zagotavlja dobro prileganje in izmenjavo zraka v enem. Niste prepričani, ali ustrezajo vašemu slogu? Če vam je všeč streetwear slog, bodo te ženske superge češnja na torti vaših outfitov.

Converse Run Star Motion

Ste ljubiteljica superg in sodite v ekipo Converse? Na našem seznamu top 5 ženskih superg so tudi sodobne superge Converse Run Star Motion. Medtem ko se zgornji del le malo razlikuje od klasičnih modelov, kot je Chuck Taylor All Star, pa so navdih za dizajn podplata črpali iz futurističnih vizij. Cikcak kombinacija tekstilnega zgornjega dela s podplatom iz pene in nazobčanim gumijastim, a izjemno masivnim profilom so elementi, ki bodo presenetili in navdušili tudi najbolj zveste oboževalce znamke. V njih boste zlahka izrazili svojo temperamentno dušo brez ene same besede, saj bodo superge govorile namesto vas.

Vans Old Skool

V top 5 ženskih superg smo že vključili ekipo Converse, vsekakor pa ne smemo izpustiti tudi vseh, ki pripadajo ekipi Vans. Če vanjo sodite tudi vi, tako kot veliko drugih žensk, posezite po klasiki! Superge Vans Old Skool so kljub preteklim letom še vedno v modi, zdaj pa so na voljo tudi s platformo ali podplatom iz pene ComfyCush. Izberite barvno različico, ki vam najbolj ustreza, ali pa si oglejte različice z ognjenim vzorcem, šahovnico ali nežnim potiskom kamiličnih cvetov.

Že veste, da mora eden od zgornjih predlogov dopolniti vašo zbirko ženskih športnih copat, ali si ogledujete druge modele? Oglejte si izvirne predloge priznanih blagovnih znamk in v Sizeerju izberite svoj popoln par. In ne pozabite, pri spletnem nakupu nad 45 evrov, je poštnina brezplačna.

