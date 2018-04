To so prvi znaki staranja kože

Staranje je povsem naraven proces, ki slej ko prej doleti vsakega posameznika. Okrog 30. leta se na našem obrazu zarišejo prve linije in kar naenkrat se pojavijo prve gubice. Kdaj in kako intenzivne so, je odvisno od genetike, veliko pa k temu pripomore tudi življenjski slog.

Oglasno sporočilo

Koža na našem obrazu je mnogo tanjša kot koža na telesu, zato se na njej veliko hitreje pokažejo znaki staranja in gubice. Če jih pravočasno opazimo in takoj ukrepamo, lahko učinkovito ustavimo staranje in pomladimo kožo brez injekcij ali botoksa, posledica česar je pogosto izumetničen videz.

Prve gubice

Najbolj prepoznaven znak prezgodnjega staranja kože so nedvomno drobne linije, gubice in gube. S staranjem kože upada dragocena količina hialuronske kisline, ki v našem telesu skrbi tako za procese nastajanja kolagena in elastina kot tudi za izdatno vlaženje kožnih celic. Hialuronska kislina je namreč sestavina, ki omogoča, da naša koža zadrži vlago ter ostane elastična in napeta.

Koža brez sijaja

S prezgodnjim staranjem kože je oslabljeno delovanje lipidov, ki na povrhnjici kožo naravno ščitijo pred izgubo vlage. Zato se zaradi nižjega števila lipidnih celic zdi, da ima koža pusto in hrapavo površino brez zdravega sijaja, ki je značilen za mladostniška leta. Na takšni koži so veliko bolj vidne tudi drobne linije in gubice.

Kako najbolj učinkovito v boj proti gubicam?

Tudi na našem trgu je na voljo krema proti gubicam, ki zares deluje, hkrati pa je popolnoma naravna. To je dnevna krema Lux-Factor 4D Hyaluron s hialuronsko kislino, ki prodira pod povrhnjico in kožo v globljih plasteh vlaži od znotraj navzven. Čudežna krema, ki z rezultati postreže že po dveh tednih redne uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Krema je primerna za vse tipe kože, v zelo kratkem času pa je navdušila že več kot 20 tisoč Slovenk!

Pigmentni madeži

Ste se v preteklosti pretirano sončili? Prezgodnje staranje kože ni zgolj posledica let, temveč tudi nezdravega življenjskega sloga. Eden izmed najbolj škodljivih vplivov na kožo so sončni žarki. UVA-žarki prodirajo globoko v kožo, uničujejo kolagen v globljih plasteh kože in povzročajo pigmentacijo kože. Temni in pigmentirani madeži so eden izmed najopaznejših znakov, da se koža stara.

Previdno pri izbiri hialurona, ki ga nanašate na svoj obraz!

Generični hialuron iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen, niti testiran, da lahko zagotovi optimalne rezultate. K sreči se krema 4D Hyaluron proti gubam od drugih izdelkov razlikuje po tem, da vsebuje izključno stoodstotni naravni hialuron evropskega izvora, ki je edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja osupljive rezultate pri zmanjševanju gub in pomlajevanju kože. Hialuron evropskega izvora brez škodljivih stranskih učinkov dolgoročno zagotavlja videz gladke in mladostne kože ter izboljšuje njeno strukturo.

Izbrišite gubice z obraza tudi vi!

Preizkusite revolucionarno kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki jo lahko naročite na Lux-Factor.com ali prek telefonske številke 01 777 41 07!

TUKAJ preverite še, katere znane Slovenke prisegajo na kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron.