To so čevlji, ki bodo zaznamovali vaše poletje

Nore na čevlje? Preverite raznoliko ponudbo v trgovinah CCC.

Poletje je čas za svobodno pohajkovanje in tudi za malce drznosti v vsakdanjih stajlingih. Prepustite se svojemu navdihu, ne dovolite si omejitev in pustite, da barve prevzamejo vaš korak.

Ko boste sestavljale svoje naslednje stajlinge, bodite nekoliko navihano igrive in eksperimentirajte: superge različnih barvnih odtenkov, sandali z visoko peto in seveda kombinacije, ki bodo na vašem končnem videzu pričarale tisto pravo "trendsetterko", ki se tako rada spogleduje z edinstvenostjo.

Po modno obutev v trgovino CCC Trgovine CCC, ki bodo te dni v Sloveniji upihnile peto svečko, so pravi raj za šoping: pestra izbira najbolj modnih čevljev in torbic za vse okuse ter za najrazličnejše priložnosti. Vstopite v eno izmed trgovin po vsej Sloveniji in sestavite stajling, ki bo najbolj zaznamoval vaše poletje!

Čevlji so vedno prvo vodilo vašega stajlinga

Brez dobrih in izbranih čevljev vaš končni stajling ne bo nikoli popoln. Prav zato smo za vas pripravili izbor desetih izbranih čevljev, ki bodo zarisali prave trende letošnjega poletja.

Retro sandali z visoko in polno peto

Modni, udobni in popolnoma prilagodljivi najrazličnejšim stajlingom. Za večerno eleganco ali malo bolj "casual" videz.

To so sandali, ki jih to poletje preprosto morate imeti.

Na voljo so tudi v črni in peščeni barvi.

Ste za ognjevit sprehod po obali? Sandali s polno peto se bodo odlično podali k širokim hlačam s cvetličnim vzorcem, ki je letos nujen v vaši garderobi.

Lahko pa so lepa popestritev lahke črne obleke, ki jo boste morda oblekle za kakšen vroč poletni zmenek.

Na voljo so tudi v črni ali srebrni barvi.

Še vedno rdeče, vendar tokrat v malo bolj elegantnem videzu.

Za ženske, ki tudi pri malo bolj resni elegantni opravi želijo izstopati z vpadljivim detajlom, in seveda za vse tiste, ki so že od nekdaj sanjale o popolnih rdečih sandalih.

Na voljo so tudi v črni barvi.

Visoka polna peta in nežne linije, ki spominjajo na pravo poletno romanco.

Belo-peščena kombinacija je prava izbira poletja, saj omogoča nešteto kombinacij - od bolj umirjenih do tistih najdrznejših.

Kakšna bo vaša?

Drzne, samosvoje in pogosto tudi nekoliko ekstravagantne. To so ženske, ki bodo v trgovini CCC izbrale takšen model sandalov.

Popolnoma se zlijejo z ozkimi kavbojkami ali drznim minikrilom. Z njimi bi se marsikatera zvezdnica z veseljem sprehodila tudi po slavnostni rdeči preprogi.

Nežni, romantični in šik. To so sandali, ki jih boste želele imeti, saj so udobni, modni in tako neverjetno privlačni, da bodo nedvomno popestrili vaše poletne ritme.

Pa še lesena peta: velika povratnica zadnjih dveh sezon še kar navdušuje!

Na voljo tudi v črni in zlati barvi.

Od pomladi do jeseni: vedno v koraku s supergami

Za prvovrsten "casual" videz: kratke raztrgane hlače iz džinsa in bela majica s kratkimi rokavi. Nedvomno je to stajling, ki bo močno zaznamoval vaše poletne dni.

Udobni športni copati Puma so večni kos vaše omare za čevlje.

Nežne z majhnim dodatkom edinstvenosti: modne superge z majhnimi biseri so še en kos obutve, ki nedvomno ne sme manjkati v vaši omari za čevlje.

Za poletno pohajkovanje po kakšni evropski metropoli ali za raziskovanje bolj oddaljenih kotičkov obale.

Na voljo so tudi v srebrni in beli barvi.

Za mlade in za mlade po srcu. Visoke superge so vedno dobrodošla sprememba v vaši vsakdanji modni rutini.

Odlično se podajo k dolgim kavbojkam ali navihanim minikrilom. Z nežnimi cvetličnimi našitki so prava zabavna popestritev, s katero boste še odločneje stopile v poletje.

Na voljo so tudi v črni barvi.

Za vse ljubiteljice elegance, ki se občasno rade spogledujejo tudi z nekoliko bolj sproščenim videzom. Superge, ki jih lahko nosite s športnimi hlačami ali bolj šik dolgimi oziroma kratkimi krili.

Vaš stajling bodo izpopolnile tudi, če boste izbrale kratek cvetlični kombinezon pastelnih barv, ki je letos povsem prevzel modne trende.

Iščite svoje popolne čevlje še naprej in preverite celotno ponudbo v trgovinah CCC.



Kupujete lahko prek spleta ali v številnih trgovinah po Sloveniji.

