Slovenka, ki jo je ljubezen do modrčkov pripeljala do lastnega posla

Patricia Bevc je še ena mlada podjetnica, ki je lastno znamko začela zato, ker drugje ni našla tistega, kar je iskala. Njena strast so že od nekdaj modrčki, natančneje bralettes, in ker ni našla takšnega, ki bi bil lep in hkrati udoben, jih je začela izdelovati kar sama.

25-letna Patricia Bevc iz Krškega je lani poleti uresničila svoje sanje. Foto: Yummi Apparel

Mlada Patricia Bevc ima že od nekdaj rada mehkejše modrčke, ki se jim po angleško reče bralettes. Tistih z oporo nikoli ni marala nositi, hkrati pa je bil izziv najti lep in udoben modrček bralette.

In ko si je v drugem letniku študija na fakulteti Oblikovanja tekstilij in oblačil v Ljubljani za izbirni predmet izbrala podjetništvo, je že vedela, kam jo bo zanesla pot. "Podjetništvo mi je dalo dodatno spodbudo, da svojo željo uresničim."

Podobna je tudi zgodba o Frachelli, priljubljeni slovenski znamki nahrbtnikov, ki jih ustvarja Mateja Škraba.

Foto: Yummi Apparel

Foto: Yummi Apparel

Sama zmore vse

Rodila se je znamka Yummi Apparel, ki jo je zgradila iz spodnjega perila, kopalk in preostalih dobrot, kot jim reče sama: sem šteje vse modne dodatke, ki lepšajo spodnje perilo in kopalke. Prvo linijo kopalk je predstavila poleti 2017, pozno novembra pa je kolekciji dodala lahkotne obleke in majčke.

A ob tem pride zraven še vrsta drugih zadolžitev: šivanje, krojenje, upravljanje spletne strani in družbenih omrežij ter fotografiranje. Patricia vse to počne sama in pravi, da je kar "one-girl-band". "Veliko večino znanja sem pridobila sama, saj v to vlagam ogromno časa. Včasih ne gre drugače kot s poskusi in napakami, a ga potem toliko bolj ceniš in veš, da si za to zaslužen sam."

Foto: Yummi Apparel

Foto: Yummi Apparel

Kmalu so jo opazili tudi na Hrvaškem, kjer so njeni znamki namenili članek na spletnem portalu Fashion.hr.

Foto: Yummi Apparel

Velik del navdiha so 90. leta prejšnjega stoletja

Navdih za svoje kolekcije večinom črpa iz osebnega stila in prav vsako ozadje zgodbe ima izvor v njenem osebnem življenju, pravi. "Velikokrat me navdihuje vzdušje preteklih obdobij (recimo 90. leta) ali različne fiktivne osebe (kot je Lolita). Yummi se je resnično izkazal za neki 'outlet', kjer lahko izrazim več svojih strasti."

A prvotni pogoj za ustvarjanje so materiali oziroma njihova dobavljivost, razlaga. "Še posebej če svojih izdelkov ne proizvajaš v velikanskih količinah in morajo biti ti ustrezni za neposreden stik s kožo." Trudi se, da za "Yummi bejbe", kot pravi svojim strankam, izbere najkvalitetnejše in najbolj posebne materiale, ki so trenutno na voljo.

Foto: Yummi Apparel

Foto: Yummi Apparel

Življenje zunaj Ljubljane ji omogoča večjo kreativnost

Na vprašanje, v kom vidi konkurenco ali idola, odgovarja, da v nobenem določenem oblikovalcu, temveč v starejši različici sebe. "Svoje trenutno delo velikokrat primerjam s tem, kar sem delala isti čas lani. Kot mnogo ljudi sem tudi jaz nekako v tekmovanju s preteklo različico sebe."

Sicer pa zelo občuduje znamko Reformation, pod katero se podpisuje oblikovalka Yael Aflalo, saj zagovarjajo vse, za kar si prizadeva tudi Patricia: etično in premišljeno obravnavanje mode. "Vsa produkcija je namreč v njihovi izvedbi: vse oblikujejo in tudi proizvajajo v Los Angelesu in so nasploh zagovorniki etičnega proizvajanja modnih oblačil."

Od domačih oblikovalcev jih ne spremlja prav veliko, saj je, odkar ne živi več v Ljubljani, v svojem mehurčku, ki ji omogoča boljši fokus, priznava. "Edina oblikovalka, ki jo spremljam na družbenih omrežjih, je Janja Videc. Njen preplet minimalizma ter ženskih arhetipov je paša za oči in balzam za dušo."

Seveda ne moremo mimo vprašanja, ali se bo po liniji kopalk in spodnjega perila lotila še kreiranja preostalih oblačil. Patricia razlaga, da je oblikovanje oblačil od nekdaj njena strast, a da to zahteva še več organizacije kot spodnje perilo. "Sploh če si en človek za vsem tem, pa tudi ponudbo izdelkov rada osvežujem precej pogosto. Ravno zato sem v tej smeri začela z nečim preprostejšim in modni dodatki so bili prvi korak."

Za Yummi Apparel si v prihodnosti želi še več strank in dodatno širjenje skupnosti #yummibabe, predvsem pa: "Biti srečna v tem, kar počnem."