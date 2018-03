Si jih drzneš obleči?

Oglasno sporočilo

Letos smo vse ljubiteljice toplega vremena že nestrpno čakale konec zime, da bi lahko začele razmišljati o poletnih stajlingih. In na kaj prav vsaka ljubiteljica mode najprej pomisli? Na kopalke, seveda! Le kaj nam letos pripravlja svet mode? Te zanima? Razkrivamo prve skrivnosti trendov kopalne mode za leto 2018 in prav ti boš prva, ki jih bo lahko predstavila svetu!

Že lani smo lahko ugotovili, da pri izbiri kopalk nimamo več na voljo le dvodelnih bikink. Bikinke so vrsto let veljale za enega najbolj priljubljenih modelov in ravno zato je večina žensk doživljala pravo nočno moro, ko je prišel čas za nakupovanje poletne modne konfekcije. Tudi zato bo tudi letos na voljo monokini – za vse ljubiteljice enodelnih kopalk. A v tej sezoni bodo še lepše in bolj trendovske. In ne pozabite – včasih je bolj zapeljivo tisto, kar je očem skrito. Tudi v tankini kopalkah boš burila domišljijo. Vsekakor so novi modeli kopalk nekaj posebnega in unikatnega. A dovolj zavlačevanja. Zdaj je čas, da izbereš tiste, s katerimi boš na plaži ali na bazenu res zažigala!

TANKINI

Tankini ženske kopalke vse do konfekcijske številke 3XL so namenjene vsem tistim, ki želijo v kopalkah skriti kak kilogramček ali pa se samo počutiti udobno. In največja novost je, da ti modeli kopalk niso več dolgočasni in suhoparni, kot smo navajeni, ko gre za kopalke za močnejše postave. Na voljo so v živih barvah in vzorcih. Letos jih bodo izbirale prav vse ženske, ki bodo želele biti nekaj posebnega na plaži!

Klasičen mornarski vzorec je seveda še vedno klasika. Udoben zgornji del ponuja dovolj opore tudi ženskam z večjimi oblinami, za kar dodatno poskrbijo dvojne naramnice, ki se križno končajo na hrbtu. Hlačke so klasične, z zavezovanjem ob strani. Spodnji in zgornji del povezuje enobarvna modra tkanina, ki ravno dovolj skrije, da postaneš še bolj zapeljiva!

Tropski vzorec te bo očaral. To so zares popolne kopalke za močnejše. Zgornji del je zračen in udoben, pod vrhnjim delom pa se skriva modrček, ki poskrbi da vse "ostane na svojem mestu". Klasične enobarvne hlačke se barvno dopolnjujejo z zgornjim delom. In veš kaj? Takšne kopalke so popolne tudi za tiste, ki ves dan preživijo na plaži ali ob bazenu, saj daje zgornji del z zavezovanjem za vratom občutek, kot da bi nosila majico.

MONOKINI

Samo en kos je dovolj, da pritegneš vse poglede! In nad monokini kopalkami so navdušene prav vse! Navdušujejo nas zato, ker so nam modni oblikovalci ponudili res nekaj posebnega – letošnji modeli niso dolgočasne enodelne kopalke! Prav vse imajo nekaj več! Boš videla, sploh se ne boš mogla odločiti, katere bi imela

Te je že prvi model monokini kopalk pustil brez besed? Res so nekaj posebnega, so popolna kombinacija enodelnih in dvodelnih kopalk. Čipkasti vrhnji del je tisti, ki naredi vso čarovnijo. Naramnice se zavezujejo za vratom in puščajo gol hrbet. To so kopalke, ki bodo videti super, tudi če si čeznje oblečeš kratke hlače in že se lahko sprehodiš po mestu.

Vav, še eden izmed dokazov, da je čipka letošnje leto res obvezna! Še en monokini, ki je vse prej kot dolgočasen. Globok V-izrez bo poskrbel za zapeljiv dekolte. Vrvice na hrbtnem delu so prepletene tako, da celoten dizajn popestrijo tudi od zadaj. V spodnjem delu so kopalke odrezane nekoliko višje, kar pa ti bo naredilo samo uslugo, saj bodo tvoje noge tako videti daljše in vitkejše.

To so udobne in atraktivne kopalke v boho stilu, ki so popolna izbira za tiste, ki boste poletje preživele na festivalih na prostem. Barvni detajli na trebuhu in ob straneh bodo črni barvi dodali živahnost. Izrezi iz tkanine okoli njih pa poskrbijo za unikatnost. Tako preproste, a vseeno tako drugačne! So ti všeč?

Ko že misliš, da pri enodelnih kopalkah ni več kaj dodati … Kopalke SEBA v atraktivni vojaško zeleni barvi poskrbijo za novo navdušenje. Edinstvene so v vseh pogledih – spredaj te bodo navdušile s prepletajočimi vrvicami, ki bodo popestrile tvoj dekolte, zadaj pa s tem, da so videti kot dvodelne kopalke. Spodnji del je visoko odrezan nad pasom, kar bo super poudarilo tvoje obline.

In še rdeča - najbolj priljubljena barva letošnje pomladi in poletja! Saj to si že opazila, kajne?! in ta NORI dizajn. To so kapalke za najbolj drzne! Kot bi najbolj zapeljive enodelne kopalke povezala v eno celoto! Celoten videz super popestri cik cak zavezovanje hlačk ob straneh in zgornjega dela na hrbtu. Si se že zaljubila v njih?

BIKINI

Kjer se vedno vse konča – dvodelne bikini kopalke! Seveda bomo brez klasičnih dvodelnih kopalk težko preživele poletje. A vedeti moraš, da so tudi dvodelne kopalke letos nekaj posebnega. Nič več ne boš srečevala le klasičnih "trikotnikov" na zgornjih delih in hlačk z zavezovanjem ob straneh. Te zanima, kako lahko z nekaj detajli postanejo nekaj čisto posebnega?

Si omenila čipko? Potem si ugotovila, kje bomo spet začeli. Zdi se tako preprosto – na klasične bikini kopalke dodamo sloj čipke in že je tukaj popolnoma drugačen videz. Bolj moden, atraktiven in romantičen. A ne ostaja samo pri tem. Kopalke tako dobijo teksturo, ki jim doda kanček glamurja. Te zanima še, kako so videti od zadaj?

Poglej, to je nori hit kopalne mode iz 60. let. Visok pas in volančki. Zgornji del atraktivne barve, ki pritegne pozornost. Volančki so popolni za dekleta z manjšim oprsjem, visok pas pa bo optično zožil postavo in tako poskrbel za super videz. Če si ljubiteljica vintage stila, boš letos prišla na svoj račun – to bodo ene najbolj popularnih dvodelnih kopalk!

Pri klasičnih modelih ne smeš pustiti, da bi bili videti enolično in dolgočasno. In kako lahko to dosežeš? Prav brez težav! Izberi kopalke z atraktivnem drobnim vzorcem. Dodaš še nekaj čipkaste obrobe in tukaj so kopalke, ki bodo osvojile tudi tvoje srce. Neverjetno, kako je včasih nekaj tako preprostega lahko pravi HIT!

Še ena modna barva tega poletja, ki bo poleg rdeče glavna v svetu mode. Rumena. In to je ravno prav, saj je to barva sonca in energije. Si tudi ti najprej pomislila na to, ko si jih zagledala? Glamurozne pentlje na zgornjem delu in ob straneh hlačk dodajo kopalkam pridih visoke mode.

Kopalke, ki nudijo brezskrbno oporo, a so kljub temu modne in udobne. Zgornji del je oblikovan tako, da se iz sprednjega dela prekrižano zavezuje na hrbtu. hlačke pa se s pentljo zavežejo ob straneh. Na videz klasičen model tako s kombinacijo črne in rumene barve ter detajlov postane nekaj posebnega!

Za konec pa še super zapeljiva bikini klasika! Rožnata barva je za prave žurerke in kaj drugega je poletje kot čas za popoln oddih?! Zgornji del je popestren z volančki, spodnji pa z vrvicami, ki zavezujejo hlačke. Minimalistično, a popolno, kajne?

Te je kratek sprehod skozi letošnje trende kopalne mode popolnoma prevzel in navdušil? Potem si prava modna diva! Zdaj lahko začneš izbirati svoje kopalke in naj bo to poletje, ki prihaja: vroče, nepozabno in čudovito!