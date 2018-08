SAMO za tiste, ki želite podaljšati svoje trepalnice!

Oglasno sporočilo

Pozabite na umetne trepalnice in močan make up! V trendu je namreč naravni videz, zato z lepotnimi izdelki zgolj poudarite svojo lepoto in zakrijte kakšno nepravilnost. Svoje naravne trepalnice pa boste najhitreje podaljšali in zgostili z uporabo seruma Lux-Factor Eyelash , ki se skriva tudi v kozmetični torbici marsikatere domače in tuje blogerke ter deluje celo na obrveh.

Samo en nanos seruma na dan pripelje dolge trepalnice na plan

Načini, kako do dolgih trepalnic, so različni. Od umetnih trepalnic, njihovega podaljševanja do čudežnih maskar, ki naj bi naše trepalnice preobrazile v prave "metle". Toda naravno je vedno lepše kot umetno, zato se raje obrnite k naravi in poiščite izdelek, ki vam bo pomagal brez škodljivih posledic.

Dolge, goste in privihane trepalnice boste v samo 4 tednih dosegli z uporabo 100 % naravnega seruma za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, ki prav tako pomaga preprečevati lomljenje in izpadanje trepalnic. Že po mesecu dni uporabe lahko dosežete celo do 85 % večji volumen in za kar 25 % podaljšate svoje naravne trepalnice.

Učinkovine v serumu za rast trepalnic zagotavljajo močnejšo strukturo trepalnice vse od korenine naprej, zaradi česar je trepalnica polnejša, lahko zraste dlje kot običajno in je tudi bistveno bolj elastična. Tanek zaščitni sloj, ki se ustvarja ob nanosu seruma za rast trepalnic pa slednje ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Inovativna formula v Lux-Factor serumu za rast trepalnic zaradi specifične molekularne sestave zagotavlja takojšnje delovanje nutritientov in hidracijo za vidne rezultate.

Idealna kombinacija učinkovin podpira naravno pH ravnovesje in hrani trepalnico od znotraj, zato so trepalnice ob redni uporabi seruma za rast trepalnic neprimerljivo močnejše, se manj lomijo in tudi manj izpadajo. Poleg številnih pozitivnih lastnosti pa serum Lux-Factor Eyelash prav tako NI testiran na živalih.

"Že pred nekaj leti sem prvič uporabila serum za rast trepalnic Lux Factor. Precej nejeverno, sprva tudi prestrašeno, sem si ga vsakodnevno nanašala ob zunanjo linijo zgornjih trepalnic kot eyeliner in ob tem nisem pričakovala NIČ. A zgodil se je čudež in moje, že tako dolge trepalnice, so pridobile na dolžini, sijaju, trdnosti in privihanosti. Če si, torej, tudi ti bolj za naraven in lahkoten videz, hkrati pa si bolj kot vse na svetu želiš daljših, polnejših in privihanih trepalnic, je moj nasvet tukaj jasen, rezultati uporabe pa očitni. Saj veš: Življenje je kratko, a tvoje trepalnice nikakor ne bi smele biti!"

"Serum za rast trepalnic Lux-Factor sem začela uporabljati na spodnjih trepalnicah. Po mesecu dni so bile že tako dolge, da mi je vizažistka rekla, da jih bo morala skrajšati. A meni so všeč, prav tako pa je serum super za nego in krepitev trepalnic, tudi po uporabi umetnih trepalnic, ki lahko poškodujejo naše naravne."

"Hvala, Lux-Factor, za odličen Eyelash serum za rast trepalnic. Že 2 leti sem več kot zadovoljna uporabnica in ga toplo priporočam vsem, ki si želite daljših in močnejših naravnih trepalnic!"

Ivona Pavič (sunshinecafeblog.si), blogerka

Največ seruma za vaš denar! Serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash (3 ml) lahko zdaj naročite po promocijski ceni s kar 50 % popustom, samo na Lux-Factor.com ali prek telefonske številke 01 777 41 07. Ne zaupate nakupom prek spleta? Ni problema! Ker je blagovna znamka Lux-Factor tako prepričana o učinkovitosti svojih izdelkov, vam v roku 30 dni od prejetja paketa povrne denar, če z izdelkom ne bi bili zadovoljni.

