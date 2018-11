S temi triki boste lažje zapravljali

Nadzor nad osebnimi financami je osnovni pogoj za to, da si zagotovimo varno prihodnost in da uresničimo tudi tiste želje, ki zahtevajo malo večje izdatke.

Spadate med tiste, ki se radi razvajajo in si vsak mesec privoščijo kakšen malo večji izdatek? Ne glede na to, kakšni so vaši mesečni izdatki in kakšne so vaše potrošniške navade, je pomembno, da se naučite, kako zapravljati, ne da bi vas vsak konec tedna bolela glava.

Pri urejanju in izboljšanju osebnih financ je pomembno, da vnesete nekaj novih potrošniških navad, s katerimi vam bo zapravljanje v večje zadovoljstvo. To pa dosežete predvsem tako, da imate večji nadzor nad svojimi nakupi.

#1 Beležite vse izdatke: pregled nad vsemi mesečnimi izdatki je ključnega pomena, saj boste samo tako videli, kakšni so dejansko vaši mesečni izdatki. Pri tem je pomembno, da na koncu meseca naredite analizo in preverite, kateri stroški so bili nujni, kateri pa morda nepotrebni.

#2 Določite si mesečni limit za razvajanje: določiti vsoto, ki jo boste namenili za tista majhna razvajanja in dobrine, ki so vam tako pri srcu. Določite mesečni limit, ki ga boste namenili takšnim stroškom. Pri tem imejte v mislih tudi kakšne izredne in nenapovedane stroške.

#3 Imejte zlato rezervo: ne dovolite si, da bi šli čisto vsak mesec do ničle ali celo čez limit. Bodite bolj preudarni, začnite varčevati in pomislite tudi na varnejšo prihodnost.

#4 Pozabite na gotovino: plačevanje s kartico je osnova za bolj transparentne izdatke, ki vam ne bodo kar tako ušli izpod nadzora.

#5 Izberite debetno kartico Mastercard: da bo vaše zapravljanje v prihodnosti bolj brezskrbno, zaupajte prednostim nove debetne kartica Mastercard, ki vam bom omogočila lažji in bolj učinkovit nadzor nad financami.

Zakaj je debetna kartica Mastercard vaša najboljša izbira? Povsem preprosto – zato, ker boste ves čas imeli nadzor nad svojimi stroški ter si hkrati zagotovili varno in hitro plačevanje. Debetna kartica bo vaša nova najljubša spremljevalka pri vaših nakupih – ne glede na to, ali kupujete vstopnico za kino, nove čevlje, kilogram kuha ali zapravljate prek spleta. To so glavne tri prednosti debetnih kartic Mastercard: #Stalni nadzor nad financami – prek aplikacije boste lahko v vsakem trenutku na tekočem s stanjem na vašem računu. #Plačevanje na vsakem koraku – z debetno kartico Mastercard lahko plačujete na več kot milijon lokacijah po svetu: v restavracijah, hotelih, trgovinah in na spletu. Kartica vam omogoča tudi dvig gotovine na bankomatih doma in v tujini ter plačevanje mesečnih računov. Ob plačilu izdelkov in storitev ali izplačilu na bančnih avtomatih prejmete tudi potrdilo o izvedeni transakciji, kar še olajša in poenostavlja nadzorovanje stroškov. #Varno in zanesljivo – transakcije z debetno kartico Mastercard zahtevajo avtorizacijo, zato se pred vsakokratnim zadolževanjem preveri stanje tekočega računa in šele nato potrdi prenos sredstev. Debetna kartica Mastercard predstavlja novo generacijo v plačevanju in novo dimenzijo nakupovanja, kjer sta varnost in transparentnost na prvem mestu.

Tudi Nina potuje prisega na debetno kartico Mastercard

Nina bo z debetno kartico Mastercad odpotovala tudi v Mehiko. In kakšna je njena ocena že po nekajdnevni uporabi na prvem potovanju v tujini?

" Debetna kartica Mastercard nas bo spremljala tudi na naših prihajajočih poteh, kjer jo bomo še preizkušali v praksi, a za zdaj se nam zaradi večje vsestranskosti zdi veliko bolj primerna na poti kot običajna debetna kartica Maestro – sploh zunaj Evrope, kar bomo lahko preverili že novembra v Mehiki. Poleg tega je v kombinaciji s kreditno kartico Mastercard primerna tudi za načrtovanje in porazdelitev naših stroškov, kjer je kreditna kartica super za večje zneske in za odlog plačila (nakup letalskih vozovnic, akontacija pri najemu avtomobila oziroma avtodoma …), medtem ko je debetna kartica Mastercard v uporabi pri nižjih in vsakodnevnih stroških (gorivo, hrana, prenočišča, vizum, spominki …)."

Nagradna igra: podarjamo vam debetno kartico Mastercard

Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za najboljšo nagrado za šoping! Podarjamo debetno kartico Mastercard, na katero vam bomo naložili 40 evrov, ki jih boste lahko zapravili, kot boste želeli.