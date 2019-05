Revolucionarna francoska kozmetika v središču Ljubljane

Trgovina Ikona v središču Ljubljane je svoje stranke razveselila z novim kotičkom vrhunske francoske kozmetike Sisley, ki prisega na naravne sestavine in visoko učinkovitost svojih izdelkov.

"Sisley je s trgovino Ikona začel pisati novo zgodbo v Ljubljani. Zelo zadovoljen sem, ker vem, da vse, kar je na policah, odlikuje vrhunska kakovost," je ob odprtju kotička Sisley povedal Yann Masson, področni direktor za Vzhodno Evropo in Rusijo podjetja Sisley, ter poudaril, da se veliko žensk za izdelke Sisley odloči, ker svoji koži želijo ponuditi res učinkovito nego in razkošje na najvišji ravni.

Navdih podjetja Sisley je narava, rešitev za različne kožne težave in potrebe pa so dolgoletne raziskave, ki jih izvajajo v najsodobnejših laboratorijih.

Več utrinkov z dogodka:

Želimo biti prisotni povsod

Kaj za blagovno znamko svetovnega slovesa pomeni odprtje novega kotička v posamezni državi?

Yann Masson. Foto: Vid Rotar Za blagovno znamko in družino d'Ornano, ki je lastnica blagovne znamke Sisley, je zelo pomembno, da razvija prisotnost v vsaki državi, ne le v največjih.

V Sloveniji želimo biti navzoči v prodajalnah, ki prisegajo na kakovost negovalnih izdelkov na zelo visoki ravni.

Kakšen ugled ima po vašem mnenju Sisley v svetu kozmetike in nege?

To je globalna blagovna znamka. Prisotni smo v Evropi, Aziji in ZDA. Čeprav gre za francosko znamko, le 17 odstotkov prometa ustvarimo v Franciji. 40 odstotkov prometa naredimo v Evropi in Rusiji. Polovico beležimo v Aziji, preostalo pa na Bližnjem vzhodu in ZDA.

Kot globalno podjetje smo se uveljavili s štirimi stebri proizvodov: nega las, nega kože, ki predstavlja le 60 odstotkov našega prometa, ličila, ki predstavljajo četrtino, ter dišave.

Foto: Vid Rotar

Zakaj se je Azija tako navdušila nad znamko Sisley?

Azijke, še zlasti Korejke, so zelo zahtevne glede nege kože. Korejke namreč za vsakodnevno nego v povprečju uporabljajo kar 12 negovalnih izdelkov. V okviru prometa, ki ga tam ustvarimo, z izdelki za nego kože naredimo kar 90 odstotkov prometa.

Imamo vrhunske izdelke z res kakovostno sestavo učinkovin, kar očitno ustreza tamkajšnjim uporabnicam. Začelo se je v Južni Koreji, dobro nas poznajo na Japonskem, Kitajska pa je naš drugi najpomembnejši trg.

Narava ponuja vse, kar potrebujemo za lepoto

Kaj je glavni navdih pri razvoju izdelkov za nego Sisley?

Rastline in narava. Hubert d'Ornano je blagovno znamko ustanovil leta 1976. Že takrat se je odločil, da se bo osredotočil na naravne sestavine, kar je bilo v tistem času revolucionarno. V izdelke je začel vključevati tudi eterična olja. Tako se je odločil, ker je bil prepričan, da narava ponuja vse, kar potrebujemo za lepoto. Kozmetična hiša Sisley je tem načelom zvesta še danes.

Kako dolgo v povprečju traja razvoj enega izdelka?

V laboratorijih podjetja Sisley ni časovnega pritiska. Štirje vodilni člani podjetja se vsak teden sestanejo z laboratorijem, ki predstavi formulacijo. Skupaj jo izpopolnjujejo, dokler ne pride do želenega rezultata. Njihovo edino vodilo je kakovost.

Ta svoboda v smislu odločanja, kdaj lansirati neki izdelek, je mogoča, ker je blagovna znamka Sisley tako visoko pozicionirana med kozmetičnimi podjetji.

Vsak izdelek zelo skrbno in po korakih načrtujejo in ga razvijajo, dokler niso z njim vsi popolnoma zadovoljni. Včasih traja več let, da ponudimo tisto, kar želimo.

Veliko je odvisno od vremena in podnebja

Kako težko je najti zelo kakovostne sestavine zaradi visokega onesnaženja okolja?

Če se odločiš za naravne sestavine, si odvisen od podnebnih in vremenskih razmer. Najprej je treba zavarovati proizvodnjo sestavin, treba je najti pravi kraj, od koder pridobivaš te snovi. Pomemben je tudi neoporečen transport rastlin. Večinoma jih pridobivamo iz Francije, Italije, Madagaskarja in Francoske Gvineje. S posebnim skladom pa Sisley omogoča tudi ohranjanje in gojenje zelo redkih rastlin, ki uspevajo samo tam. Mogoče bomo v prihodnje iz njih pridelovali kakšno posebej učinkovito sestavino.

Lastniki blagovne znamke si močno prizadevajo za podporo odgovornemu gospodarjenju in pravični trgovini. Včasih lahko celo povečamo ceno izdelka, če neke sestavine začne primanjkovati.

Ali potrošnice še dovolj dobro poznajo znamko Sisley?

Foto: Vid Rotar

Ženske so zdaj veliko bolj informirane kot včasih, čeprav naš logotip s silhueto orhideje ni zelo markanten, prav tako nimamo prepoznavnih "uradnih obrazov", kot jih imajo druge znamke. Sisley je eden prvih, ki je razvil zasnovo lepotnih svetovalcev na prodajnih mestih. Prav osebni odnos med svetovalci in strankami je za nas zelo pomemben.

Sisley se prilagaja vsaki uporabnici posebej

Foto: Vid Rotar

Kateri izdelek bi za začetek svetovali nekomu, ki še ni preizkusil znamke Sisley?

To je odvisno od vsake uporabnice posebej. Vsak obraz oziroma koža je zgodba zase. Izdelki Sisley niso omejeni na določeno starostno skupino, saj to ne gre tako preprosto. Nega se mora ravnati po posebnih potrebah kože, ali je ta suha, mastna ali potrebuje nego proti staranju. Seveda imamo določene "best sellerje".

Tako je v Aziji zelo priljubljena vlažilna emulzija z regeneracijskim učinkom Ecological Compound. Na trg smo ga poslali v osemdesetih letih in še vedno se drži vrha. Zelo slavna je tudi maska za obraz Black Rose. Pred petimi leti smo začeli z masko, zdaj je na voljo tudi krema. Uporabnice prisegajo tudi na linijo proti posledicam staranja Sisleya Integral, ki smo jo lansirali v začetku 90. let.

Foto: Vid Rotar

V opis svojih krem proti posledicam staranja ste uvedli izraz "vedenjsko staranje". Kaj to pomeni?

Linijo Sisleya Integral proti staranju smo uspešno prodajali kar 15 let. Bila je draga, a učinkovita. Zaradi zasnove vedenjskega staranja, ki smo ga uvedli v svojo kozmetiko, smo formulacijo malce spremenili. Medicina in znanstveni dosežki so prinesli nove izsledke, zato smo lahko vključili nove razvojne možnosti. Tako so naši najuspešnejši izdelki še bolj izpopolnjeni.

Vrhunska nega las s šamponi linije Hair Rituel Foto: Vid Rotar Sisley je linijo izdelkov za nego las z imenom Hair Rituel lansiral lani. Kakovost las je odvisna od kakovosti kože. "Ker imamo 40 let izkušenj z izdelki za nego kože, zakaj ne bi teh izkušenj vključili tudi v razvoj izdelkov za lase? Imamo znanje, zato smo razvili tri vrste šamponov, losjon proti izpadanju las in masko za lase. Celo znanstveniki so potrdili učinkovitost naših preparatov," je povedal Yann Masson.

Kaj je tisto, zaradi česar je Sisley tako edinstven?

To je zagotovo družina, ki stoji za podjetjem. Njihovo znanje se prenaša kot dediščina. Ne izvajajo pritiska nad razvijalci v laboratorijih, zato imajo dovolj časa, da potrošnicam ponudijo le najboljše formulacije.

Nekaj izdelkov Sisley:

