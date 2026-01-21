Rdeča barva las je znova v trendu! To so odtenki, ki jih bomo nosili.

Lani smo rdeče odtenke pogosto videvali na modnih pistah, družbenih omrežjih ter pri vplivnicah s celega sveta in tudi letos ni nič drugače. V modo se znova vrača rdeča barva las, ki s svojo toplino, drznostjo in karakterjem poskrbi za igrivost. Rdeča ni več le drzna izbira, temveč postaja nova klasika za vse, ki si želijo nekaj drugačnega, a še vedno elegantnega. V nadaljevanju vam razkrivamo, kateri rdeči odtenki bodo letos najbolj izstopali.

Bakreno rdeča

Bakrena rdeča ostaja eden najbolj priljubljenih odtenkov, saj je izjemno nosljiva in naravna. Topli bakreni toni lepo poudarijo svetlo in srednje temno polt, lasem pa dodajo sijaj in mehkobo. Odtenek deluje sveže, mladostno in je odlična izbira za vse, ki z rdečo šele začenjajo.

Jagodno rdeča

Ta odtenek je popolna kombinacija blond in rdeče, zaradi česar deluje nežno, romantično in izjemno ženstveno. Jagodno rdeča je idealna za pomladne in poletne mesece, saj obraz optično osvetli in doda svežino.

Temno rdeča z vinskim podtonom

Za vse, ki prisegate na eleganco in globino, je temno rdeča z vinskim ali bordo podtonom prava izbira. Odtenek deluje minimalistično, nekoliko skrivnostno in je popoln za hladnejše mesece. Odlično se poda temnejši polti in poudari izrazne poteze obraza.

Cimet rdeča

Toni cimeta združujejo rjavo in rdečo, kar ustvarja topel in naraven videz. Ta odtenek je izjemno prilagodljiv in primeren za vsakodnevni stil, saj ni preveč vpadljiv, a kljub temu doda lasem globino in karakter.

Intenzivna rdeča

Za bolj drzne modne navdušenke ostaja v ospredju čista, intenzivna rdeča. Gre za izrazit odtenek, ki zahteva samozavest in urejen videz, a v zameno ponudi močan modni vtis in brezkompromisno eleganco.

