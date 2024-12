Razkrivamo trike, ki bodo pripomogli k obstojnosti rdeče šminke

V prazničnih dneh je rdeča barva še kako priljubljena. Vsekakor pa je ne najdemo samo na božičnih dekoracijah in puloverjih, temveč tudi v svetu ličil. Za izstopanje vsakega obraza poskrbi rdeča šminka, katere odtenek mora biti izbran premišljeno. Poleg odtenka pa rdeča šminka zahteva dodatno nego ustnic, saj lahko le tako zasije na pravi način. V nadaljevanju članka vam razkrijemo, kako poskrbeti za njeno obstojnost in dober izgled od jutra do večera.

Priprava ustnic je ključna za obstojnost vsake šminke

Popoln videz rdeče šminke se začne s pripravo ustnic. Pred nanosom poskrbite, da so ustnice gladke in predvsem navlažene. Uporabite nežni piling (lahko domačega, iz sladkorja in medu), da odstranite odmrle celice. Nato ustnice dobro navlažite z balzamom, vendar odvečno količino odstranite z robčkom, da šminka ne bo zdrsnila z njih.

Dobra osnova bo poskrbela za daljšo obstojnost

Osnova je nepogrešljiv korak za podaljšanje obstojnosti, zato ji ne pozabite posvetiti nekaj pozornosti. Na ustnice nanesite tanek sloj pudra ali tekoče podlage, da ustvarite enakomerno površino, na kateri bo šminka bolje oprijemljiva. Uporabite svinčnik v enakem odtenku kot šminka in narišite obris ustnic. Izberete lahko tudi temnejši odtenek, ki bo dodal globino. Nato celotne ustnice zapolnite s svinčnikom, kar bo služilo kot baza za šminko.

Foto: Shutterstock

Pravilna tehnika nanosa

Tehnika nanosa lahko bistveno vpliva na obstojnost šminke, zato jo nanesite v vsaj dveh slojih. Prvi sloj šminke nanesite s čopičem za bolj precizen nanos. Nato ustnice nežno popivnajte z robčkom in dodajte še drugi sloj. Odličen trik za obstojnost je tudi, da po prvem nanosu čez ustnice položite tanek papirnat robček in s čopičem nanesete transparenten puder čez robček. To bo fiksiralo barvo in poskrbelo za še daljšo obstojnost.

Izbira prave formule je prav tako pomembna

Pri izbiri šminke bodite pozorni na samo formulo. Mat rdeče šminke so najbolj obstojne, vendar lahko sušijo ustnice, zato vedno poskrbite za dobro hidratacijo. Tekoče šminke so odlične za celodnevno obstojnost. Kremne šminke pa nudijo udobje, a jih je treba pogosteje popravljati.

Foto: Shutterstock

Izogibajte se mastni hrani in ne pozabite na popravljanje tekom dneva

Če želite, da šminka ostane na mestu, se izogibajte mastnim jedem, saj olje hitro razgradi pigment šminke. Po jedi preverite ustnice in jih po potrebi popravite s svinčnikom in dodatnim slojem šminke.

Zaupajte v fiksatorje

Fiksatorji za ustnice so odlična rešitev, če potrebujete brezhiben videz za posebne priložnosti. Z njimi šminka ostane na mestu, ne glede na to, koliko časa jo nosite.

Foto: Shutterstock

Pri roki imejte vedno ogledalo

Nobena rdeča šminka ne bo popolna brez občasnega preverjanja. Majhno ogledalo v torbici bo vaša najboljša prijateljica za hitro osvežitev videza.

Preberite še: