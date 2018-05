Potreba, ki je postala neizogiben modni dodatek

Oglasno sporočilo

Kaj potrebuje vsak, ko zapusti hišo, ne glede na vremenske razmere? To zagotovo ni oblačilo, gre za sončna očala!

Potreba, ki gre v korak z modnimi trendi

Zadnje desetletje je nošenje sončnih očal postalo trend. Vse več je ljudi, ki jim je najpomembnejše, da imajo očala blagovne znamke in da se ta ujemajo s slogom oblačenja. Vendar pa še vedno obstaja nekaj ljudi, ki verjame, da je pri izbiri sončnih očal najprej treba upoštevati merilo kakovosti in funkcionalnosti, šele nato pa se osredotočiti na dizajn. Kako boste vi izbrali sončna očala, je odvisno od tega, čemu dajete prednost. Ali temu, da ste videti "kul" in vzbujate pozornost, kjerkoli se pojavite, ali pa da svojim očem zagotovite maksimalno zaščito v vseh vremenskih pogojih. Če vam je sreča naklonjena, boste morda celo našli očala, v katerih je združeno vse prej našteto.

Kako pravilno izbrati sončna očala

Ko gre za ženske, je na voljo veliko različnih oblik, velikosti, barv in vsega drugega, kar bi si moški želeli, da je na policah, ko se odločajo za nakup sončnih očal. Kljub tako veliki izbiri je včasih zelo težko najti tisto, kar človek išče. Zato oblikovalci pozivajo moške in ženske, naj posebno pozornost namenijo nakupu tega modnega detajla oziroma neizogibne potrebe. Najprej morate razmisliti, kaj želite, da vaša sončna očala povedo o vas. Imate dve možnosti:

da vas ljudje vidijo takšne, kot v resnici ste (očala se prilegajo vašemu slogu), ali

pa ustvarite povsem drugačno podobo samega sebe.

Pri izbiri sončnih očal bodite pozorni na obliko glave in na podlagi tega izberite velikost očal. Številnim izbiro narekuje cena, zato so zaradi vseh zgoraj navedenih razlogov Aviator sončna očala zasedla 1. mesto na seznamu najbolj funkcionalnih in uniseks očal!

Sončna očala za moške in ženske vseh starosti

Sončna očala Aviator so izbira, s katero ne morete zgrešiti. Namenjena so obema spoloma, moderna, prilegajo se skoraj vsaki obliki glave, so idealne velikosti, funkcionalne, cena je dostopna. Razlogi za nakup teh sončnih očal se samo množijo. Če ste oseba, ki rada nosi športna oblačila, imate klasičen slog, eleganten slog ali pa ste bolj nagnjeni k modnim alternativam, so sončna očala Aviator Jack Daniel’s za vas. Želite skrivnostno, zapeljivo, "kul" podobo? Potem so sončna očala Aviator idealna izbira. Če ste najstnik, študent, karierist, oče/mati, morda že upokojeni – sončna očala Aviator so za vas. Torej ne morete zgrešiti. Če menite, da niste dovolj kreativni, da bi svoj slog prilagajali sončnim očalom vsakič, ko želite drugačen videz, je s temi očali polovica vašega dela že opravljena. Karkoli boste oblekli, bodo sončna očala Aviator dopolnila vašo izbrano kombinacijo.

Najboljše za vaše oči

Ultravijolični žarki so škodljivi tako za vašo kožo kot tudi za oči. Povečajo tveganje za nastanek resnih sprememb, kot so rumene pege in druge bolezni. UV-žarki imajo pomembno vlogo tudi pri povečanju tveganja za nastanek sive mrene. Zato vaše oči potrebujejo ustrezno zaščito. Sončna očala se ne nosijo samo v času, ko pripeka sonce. Ugotovljeno je, da UV-žarki vplivajo na naše oči tudi takrat, ko je zunaj oblačno vreme. Strokovnjaki svetujejo nošenje sončnih očal tudi, ko se sonce skrije za oblake. Pojasnili so najpogostejše skrbi strank.

- Če na sončnih očalih piše UV 400, pomeni, da zagotavljajo zaščito pred sončno svetlobo v valovni dolžini do 400 nanometrov. To pomeni, da popolnoma varujejo pred UV-žarki .

- Če so sončna očala temna, to ne pomeni, da bolje ščitijo pred UV-žarki.

- Če so dražja, to ne pomeni, da so tudi boljša. Sončna očala so pogosto draga takrat, kadar gre za blagovno znamko.

- Kupite le tista sončna očala, ki imajo priložen certifikat, ki zagotavlja kakovost in pravo zaščito stekel.

Zato izberite sončna očala z UV 400 in si tako zagotovite 100-odstotno zaščito.

Sončna očala Jack Daniel izpolnjujejo najpomembnejše zahteve: 100-odstotno zaščito in kakovost.

Popolna zaščita, vrhunska kakovost in ugodna cena je tisto, kar vsi želimo. Sončna očala Aviator so opremljena s kovinskim okvirjem in z nastavljivimi tečaji, zato se preprosto prilagajajo vsaki obliki obraza. Poleg zaščite pred UV-žarki so zaščitena tudi pred praskami. Lahko jih nosite v vseh vremenskih pogojih, saj zmanjšajo odboj svetlobe in zaščitijo oči. Z njimi ste lahko brez skrbi zaradi številnih razlogov: ščitijo vaše oči, videti ste modno in pritegnete pozornost drugih, prihranite denar, saj so to sončna očala, ki ne bodo nikoli iz mode. To je dodatek, ki ga mora vsak imeti!

