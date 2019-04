Pomladni modni spektakel na lokaciji Stop Shop v Kranju

Oglasno sporočilo

Pred nami so vse toplejši dnevi, ki na ulice privabljajo številne nove, drzne in aktualne modne smernice, obarvane s pisano paleto barv in odtenkov raznobarvnih vzorcev. Vse več gole kože dokazuje, da je pred nami poletje, zato je prav, da pogledamo, kakšne modne trende lahko pričakujemo. Prav zaradi tega bo ob predstavitvi pomladno-poletne kolekcije to soboto, 20. aprila 2019, vse od 18. ure v nakupovalnem centru Stop Shop v Kranju potekala velika modna revija s pomenljivim naslovom V pričakovanju poletja . Poleg aktualnih modnih trendov na področju oblačil, ličil, športne opreme, otroških oblačil in preostalega so za vse obiskovalce pripravili tudi zanimiv glasbeni program.

Tik pred praznovanjem velike noči in ob prihodu toplejših, spomladanskih dni so na lokaciji Stop Shop v Kranju pripravili veliko modno revijo, na kateri se bo sprehodilo več kot deset znanih slovenskih manekenk, ki bodo predstavile aktualne modne smernice za prosti čas, odhod na delovno mesto ali večerjo v dvoje. Ne bo manjkalo pristne izbire za vse okuse, tudi moške in otroke, ob katerih se bodo skozi celovito zgodbo predstavile ponudbe tamkajšnjih trgovin in nam tako obogatile modne trende današnjega dne.

Za popestritev dogajanja bosta poskrbela nadvse zanimiva glasbena izvajalka Raiven in DJ Ney, lahkotnost koraka na modni brvi pa bo omogočil slovenski saksofonist Blaž Švagan. Dogodek bo povezovala simpatična Indira Ekić, ki jo mnogi poznamo iz resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, danes pa tudi kot svetovalko za zdravo prehrano in zdrav življenjski slog. Veliki modni dogodek bo tako obogaten s kopico drugih aktivnosti, ki bodo ustvarjale nepozaben vtis in željo po nakupu predstavljenih modnih kolekcij ter preostalih predstavljenih dekoracijskih elementov.

Modna pravljica v pričakovanju poletja

Prav zaradi tega je prav, da se vsi, željni aktualnih modnih trendov in smernic za prihajajočo pomlad-poletje, to soboto odpravite v Kranj, na lokacijo nakupovalnega središča Stop Shop, ter se nam pridružite na uro in pol trajajočem modnem spektaklu.

Nepozaben začetek toplejših dni, ki bo vse od 18. ure navduševal zbrane mimoidoče. Se vidimo?

Naročnik oglasnega sporočila je Immofinanz AG.