Pokukajte v novo poslovalnico Alma Ras v Ljubljani

Oglasno sporočilo

Alma Ras, znana blagovna znamka finega spodnjega perila in spalnega programa, je v četrtek gostila poslovne partnerje, prijatelje in medije na slavnostnem odprtju še enega butika v nizu. Ta butik je peti v Sloveniji, petindvajseti pa v skupini mreže Alma Ras, in to simbolično v letu, ko praznujejo 25 let uspešnega poslovanja.

Foto: Alma Ras

"Zahvaljujoč vedno večjemu številu zadovoljnih kupcev izdelkov Alma Ras smo se odločili, da poleg butikov v Ljubljani, Mariboru, Celju in Murski Soboti odpremo še en butik v Ljubljani, tokrat v Supernovi na Rudniku. Tu je tudi naša spletna trgovina, v kateri smo dosegljivi in ​​vedno na voljo vsakemu kupcu, po vsej Sloveniji," je prisotne nagovoril Rasim Memagić, generalni direktor in predsednik uprave družbe Alma Ras.

Rasim Memagić, generalni direktor in predsednik uprave družbe Alma Ras.

Alma Ras s sloganom Dotik, ki ga ljubim, zagotavlja kakovost, brezhibno udobje in visoko estetiko vsakega kosa. Kot poudarjajo, so ponosni, ker se uporabniki njihovih izdelkov vedno znova vračajo k njim, zahvaljujoč kakovostnim materialom evropskega porekla, katerih kroji zagotavljajo udobje, s katerim posebej izstopajo. Nemalokrat se njihovi izdelki uporabljajo tudi za zunanje kombinacije oblačil, saj so večinoma narejeni tako, da imajo značilnost večnamenskosti. V svoji ponudbi imajo široko paleto izdelkov za vso družino. Zato so vodilni na lastnem trgu in prek podružnic širijo svoje poslovanje regionalno.

Kakovost prepoznavajo tudi drugi kupci (B2B), zato so na evropskem in svetovnem trgu prisotni zahvaljujoč svetovnim blagovnim znamkam, kot so Triumph, Calida, Armani, Mey, s katerimi že leta sodelujejo.

Foto: Alma Ras

Mimogrede, to podjetje ima več kot 1.300 zaposlenih, v dolgoletnem obstoju pa so zbrali širok spekter strokovnjakov – od kakovostnih izkušenih šivilj in krojačev do inženirjev in kreativcev –, ki skupaj ustvarjajo kakovostne izdelke. Ključ do uspeha pripisujejo posebnemu pristopu v vsakem procesu, od izbire kakovostnih materialov in razvoja izdelkov v kreativnem oddelku Alma Ras do šivanja v lastnih proizvodnih prostorih.

So zagovorniki trajnostnega poslovanja, zato si prizadevajo slediti temu konceptu v vseh poslovnih procesih. Tako večino izdelkov izdelujejo z uporabo zelene energije in uporabljajo do okolja prijazno embalažo ter vlagajo v znanje in zadovoljstvo zaposlenih.

Butiki Alma Ras se nahajajo: Miklošičeva cesta 22, Ljubljana; Supernova Rudnik, Ljubljana; Vetrinjska ulica 15, Maribor; Stanetova ulica 12, Celje; Maximus, Murska Sobota

Naročnik oglasnega sporočila je Alma Ras d.o.o.