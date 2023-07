Osebna nega na poti je lahko preprosta

Oglasno sporočilo

Poletje je čas dopustov, počitnic, potovanj, festivalov … Ne glede na to, kako ga boste preživeli, nas pred odhodom od doma vedno čaka priprava prtljage, v kateri se mora najti prostor za izdelke za osebno higieno.

Foto: Abena-Helpi d.o.o.

Seveda je potovalka, kovček, nahrbtnik ali kar avtomobilski prtljažnik ponavadi premajhen in zato pogosto vzrok za slabo voljo pred odhodom na zaslužene počitnice.

Da v prtljagi, v kateri so obvezen del tudi pripomočki za osebno higieno, ne bo zmanjkalo prostora, je odlična izbira potovalne kozmetike v priročni embalaži. Pri njeni izbiri velja upoštevati naslednje:

Velikost embalaže : Sploh če potujete z letalom, so priporočljivi izdelki v manjših embalažah, ponavadi do sto mililitrov, kar ustreza omejitvam glede velikosti tekočin v ročni prtljagi.

: Sploh če potujete z letalom, so priporočljivi izdelki v manjših embalažah, ponavadi do sto mililitrov, kar ustreza omejitvam glede velikosti tekočin v ročni prtljagi. Večnamenski izdelki : Najboljša izbira so izdelki, ki imajo več možnosti uporabe. Na primer: vzemite losjon za telo, ki je primeren za nego obraza in celega telesa, ali milo za prhanje, ki je primerno tudi za umivanje las (izdelek 2 v 1).

: Najboljša izbira so izdelki, ki imajo več možnosti uporabe. Na primer: vzemite losjon za telo, ki je primeren za nego obraza in celega telesa, ali milo za prhanje, ki je primerno tudi za umivanje las (izdelek 2 v 1). Odpornost embalaže : Potovalna kozmetika naj bo v trdni embalaži, ki se med potovanjem ne bo poškodovala. Gotovo ni nihče izmed nas zadovoljen, če ob prihodu na sanjski dopust ugotovi, da je prtljaga napojena s šamponom ali losjonom.

: Potovalna kozmetika naj bo v trdni embalaži, ki se med potovanjem ne bo poškodovala. Gotovo ni nihče izmed nas zadovoljen, če ob prihodu na sanjski dopust ugotovi, da je prtljaga napojena s šamponom ali losjonom. Osebne preference: Izberite izdelke, ki ustrezajo vašemu tipu kože, las.

Potovalna kozmetika – priročna rešitev za na pot

Potovalna kozmetika je prava rešitev, da se izognete stresu s premalo prostora v kovčku, potovalki ali nahrbtniku.

V ponudbi izdelkov za na pot Abena najdete:

1. Izdelke za umivanje z vodo: šampon za lase z blagimi sestavinami, primeren za vse vrste las, milo za lase in telo (2 v 1) z blagimi sestavinami, primerno za vsakodnevno uporabo, in milo za intimno nego in občutljivo kožo, s pH-jem 3–4.

Foto: Abena-Helpi d.o.o.

2. Izdelke za umivanje brez uporabe vode, ki pridejo v poštev zlasti na pustolovščinah, kjer voda ni tako lahko dostopna: vlažni robčki za čiščenje kože brez vode iz mehkega, netkanega materiala, prepojeni s čistilnim losjonom, kapa šampon z balzamom za umivanje las brez uporabe vode in vlažni robčki za intimno nego s pH-jem 4–5.

Foto: Abena-Helpi d.o.o.

3. Izdelke za nego kože: vlažilni losjon za nego kože s 14 % lipidov (rastlinske maščobe) je primeren za nego celega telesa, roll-on deodorant s koži prilagojenim pH-jem, balzam za ustnice, ki ne vsebuje vode in je zato primeren za zaščito ustnic proti vetru.

Foto: Abena-Helpi d.o.o.

4. Izdelke za zaščito kože med aktivnostmi: zaščitno mazilo Skincare Ointment preprečuje neprijetne odrgnine in rdečine, ki nastanejo zaradi trenja kože ob kožo ali kože ob obleko, npr. pod pazduhami, na prsnih bradavicah, na notranji strani stegen na zadnjici pri kolesarjenju … Active gel pa hladi razbolele mišice in poskrbi za boljšo prekrvavitev ter omili neprijetne bolečine v mišicah.

Foto: Abena-Helpi d.o.o.

Osebna higiena na poti – preprosta kot še nikoli Poskrbite za osebno higieno celotne družine s kakovostno kozmetiko Abena v priročni embalaži. Da bo v prtljagi ostalo dovolj prostora za stvari, ki vam bodo vaše naslednje počitnice ohranile v najlepšem spominu.

