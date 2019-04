Odprtje največje CCC prodajalne v regiji

Oglasno sporočilo

CCC Shoes and Bags, znana modna znamka obutve in torbic, je odprla svojo največjo prodajalno z obutvijo v jugovzhodni Evropi, drugo v Ljubljani in 15. v Sloveniji, ki pa je hkrati največja prodajalna CCC v vsej regiji jugovzhodne Evrope.

V četrtek, 18. aprila 2019, je CCC odprl svojo največjo prodajalno v jugovzhodni Evropi v City parku Ljubljana na impresivnih 2.100 kvadratnih metrih. V nakupovalnem središču City park v Ljubljani je CCC Shoes and Bags v četrtek, 18. aprila, odprl prodajalno na 2.100 kvadratnih metrih, drugo v Ljubljani in s tem 15. v Sloveniji, ki je tudi največja prodajalna CCC v vsej regiji jugovzhodne Evrope. Mednarodni proizvajalec in distributer obutve in modnih dodatkov nenehno vlaga v svoje prodajne prostore.

V prvem tromesečju leta 2019 je CCC razširil prodajni prostor v 18 državah za 37 odstotkov, na 675 tisoč kvadratnih metrov, in povečal prodajo za 72 odstotkov. Hkrati se je prodaja skupine povečala za 57 odstotkov, na skoraj 241 milijonov evrov.

"V naši vodilni prodajalni, Super Vip klase, v Cityparku Ljubljana, največji prodajalni CCC v regiji jugovzhodne Evrope, imamo zdaj še večjo ponudbo kot na drugih prodajnih mestih. CCC odpira tako velike VIP-prodajalne samo v glavnih mestih, do zdaj jih imamo samo na Dunaju, v Varšavi in Budimpešti," je povedal izvršni direktor CCC Gerald Zimmermann, ki vodi to območje CCC (Slovenija, Hrvaška in Avstrija).

"Na zelo znani lokaciji v Cityparku ponujamo še širšo in posebno privlačno ponudbo modne ženske, moške in otroške obutve in torbic v dveh prodajnih nadstropjih z najsodobnejšo in posebej razvito prodajalno," je povedal Zimmermann. To ni samo v skladu s sedanjo strategijo podjetja o širitvi prodajnega prostora, temveč omogoča kupcem posebej ugodno razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe.

"Pet let in pol po vstopu CCC na avstrijski, slovenski in hrvaški trg imamo trenutno skupno prodajno površino več kot 30 tisoč kvadratnih metrov. V Avstriji se zdaj premikamo od stopnje močne širitve prvih let do stopnje optimizacije prodajnega prostora," je pojasnil Zimmermann, ki si še vedno prizadeva doseči cilj: približno 70 podružnic v Avstriji. "Za nas so najuspešnejši prodajni prostori veliki med 600 in 900 kvadratnimi metri. Izjema so vodilne prodajalne, njihova realizacija zahteva veliko potrpežljivosti, da bi našli ustrezne prostore."

"V Sloveniji danes obratujemo s 15 poslovalnicami s skupno površino skoraj 11 tisoč kvadratnih metrov, na Hrvaškem je trenutno 25 prodajnih mest s približno 16.500 kvadratnimi metri, v obeh državah pa se bodo prodajne površine skozi vse leto močno povečale. CCC zaposluje več kot 500 ljudi v Avstriji, približno 170 v Sloveniji in 260 na Hrvaškem," je dodal generalni direktor podjetja Gerald Zimmermann.

CCC je največji proizvajalec obutve v Evropi, najhitreje rastoči proizvajalec obutve na celini in od leta 2014 največji v državah srednje in vzhodne Evrope. Z delnicami CCC trgujejo na Varšavski borzi. V prvem tromesečju leta 2019 je prodaja v skupini CCC S.A dosegla skoraj 241 milijonov evrov in s tem 57-odstotno povečanje prodaje v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2018. Hitro rastoča spletna trgovina, ki deluje v 15 državah, se je povečala za 72 odstotkov. Konec marca je imela CCC skupna približno 1.150 prodajaln s približno 675 tisoč kvadratnimi metri prodajnih prostorov v 18 državah, kar pomeni, da je CCC prisoten v 23 državah, vključno s spletnimi trgovinami. V enem letu se je prodajni prostor povečal za 37 odstotkov.

Naročnik oglasnega sporočila je CCC.