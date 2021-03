Obutev naj omogoči naravno gibanje stopal

Oglasno sporočilo

Naravna lastnost naših stopal je, da so močna in gibčna. Pravilno obuvalo pušča nogam polno svobodo gibanja in razvija skladno delovanje stopalnih mišic.

Stopala so pomembno gibalo našega zdravja, saj nosijo vso težo telesa, vzdržujejo pokončno držo, skrbijo za stabilnost in ravnotežje. Z bolj zmogljivimi stopali smo bolj dinamični in ustvarjalni, a jim namenjamo premalo pozornosti; največkrat takrat, ko imamo z njimi kakšne težave.

Proalpov pristop k izdelavi obutve

Za izdelavo kvalitetnih čevljev je potrebno dobro poznati zgradbo in delovanje stopal. V svetu je vzporedno z modnimi čevlji vedno močnejši trend obutve, ki poleg estetskega videza poudarja funkcionalne lastnosti obutve. V Sloveniji je na tem področju zelo močno podjetje Proalp, saj so njihovi čevlji prostorni, prožni, lahki in narejenih iz prvovrstnih materialov, da je v njih dobra klima za noge.

V podjetju imajo tri vrste obutve: pohodno, bosonogo in športno-elegantno. Vsi Proalpovi čevlji so plod lastnega razvoja, izdelani v Tržiču, prodajajo pa jih v lastnih prodajalnah v Supernovi Ljubljana Rudnik, v Planetih Tuš Kranj in Celje ter v spletni trgovini www.proalp.si.

Čevlji, ki ne omejujejo naravnega delovanja stopal, so oblikovani po obliki stopal in imajo spodaj opisane lastnosti.

1. Okroglina na prednjem delu oblikuje dovolj širok čevelj, da stopamo z razprtimi, neutesnjenimi stopali. Zelo pomembno je, da s čevlji ne oviramo prostega gibanja prstov. Mišice, ki gibljejo prste, imajo namreč velik pomen pri vzdrževanju oblike stopala in njegovih lokov. Palec daje telesu odriv in z močnim pritiskom ob tla zaključi gibanje stopala. 2. Prožni podplati omogočajo pregib v stopalih, stopalnemu loku pa amortiziranje pritiskov pri hoji. 3. V predelu narti oziroma gležnjev se mehko oprimejo nog. 4. Petni del imajo višji od prednjega za maksimalno 1 centimeter, bosonoga obutev pa ima popolnoma ravne in tanke podplate. S tem čevlji ne porušijo enakomerne razporeditve v obremenitvi med sprednjim in zadnjim delom stopal ter ohranjajo zdravo telesno držo.

Slovensko podjetje Proalp izdeluje tudi obutev po individualni izmeri nog. Vsak ima drugačna stopala od drugih in tudi sami imamo dve različni stopali. Do določene mere nas te razlike ne motijo in lahko vsi nosimo enaka obuvala, ko pa so te razlike nadpovprečne, lahko dobite Proalpove čevlje, ki so jih naredili posebej za vas.

Čevlji Proalp so izdelani z vizijo, da jih lahko dolgo in zadovoljno nosimo ter da so všečnih oblik in barv. Vsak lahko izbere med standardnimi barvami ali pa si ustvari svojo unikatno barvno kombinacijo, saj barve pomembno vplivajo na naše razpoloženje.

Lepa oblika čevljev zaživi v materialih, iz katerih so izdelani. Kvalitetni materiali, ki upoštevajo evropske standarde okolja in zdravja, so dodana vrednost k izgledu obutve.

Vsak pa naj se vsaj občasno tudi sezuje in hodi bos tam, kjer zmore. S tem stopala pridobivajo čvrstost in živost, da tudi čevlje bolje in lepše nosimo.

