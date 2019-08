Obupana gospodinja je izgubila 27 kilograma kar od doma

Oglasno sporočilo

Ime me je Helena in imam 35 let. Sem gospodinja in mati dveh otrok, ki si obupno želi izgubiti svoj "trebušček", ki mi je ostal po porodu.

Z vami želim deliti svojo zgodbo.

Nekje sredi junija sem se zlomila in začela jokati. Nisem si mogla pomagati. Dosegla sem dno in se počutila, kot da imam živčni zlom.

To se je zgodilo v torek zjutraj, ko sem stopila s tehtnice. Kljub strogi trimesečni dieti, sem se odločila, da si vzamem nekaj prostih dni in se malo pregrešim. Med vikendom sem opustila dieto in se odločila, da v torek ponovno stopim na tehtnico.

Ko je tehtnica pokazala 85 kilogramov, preprosto nisem mogla verjeti. V SAMO ENEM VIKEDNU SEM NAZAJ DOBILA VSE KILOGRAME, KI SEM JIH IZGUBILA V PRETEKLIH TREH MESECIH. Mogoče to ne zveni kot velika stvar, toda zame je bilo to enakovredno tragediji. Odvečno težo sem želela izgubiti zadnji pet let.

Moj boj s kilogrami: Kako sem neuspešno poskušala izgubiti odvečne kilograme

Moje knjižne police so poIne knjig in nasvetov o zmanjšanje telesne teže, moj računalnik je poln različnih člankov o hujšanju, vse to pa je dokaz, da sem bila resna v svoji nameri, da postanem fit.

Tudi moj bančni izpisek je dober pokazatelj tega, koliko denarja sem vložila v zdravo prehrano, knjige o hujšanju in izdelke, ki so obljubljali izgubo kilogramov. Čeprav sem zdravi prehrani posvetila veliko časa, rezultatov žal ni bilo.

Tu in tam sem morda izgubila kakšen kilogram ali dva, toda takoj, ko sem se pri prehrani pregrešila, so se kilogrami vrnili. To se mi je sicer že večkrat zgodilo, a tokrat sem bila resnično razočarana. Nisem več vedela, kaj naj še poskusim. Postala sem obupana.

To ni zgodba z žalostnim koncem. Pravzaprav je konec zelo srečen, saj sem naslednji dan odkrila skrivnost, ki je popolnoma spremenila moje življenje. Dovolite mi, da vam povem, zakaj je SlimExcelle, ki sem ga odkrila med brskanjem po svetovnem spletu, tako neverjeten.

Moja zmaga nad kilogrami: Skrivnost, s katero sem izgubila 27 kilogramov

Vsak izdelek za hujšanje, ki sem ga do sedaj poskusila, me je razočaral. Prav tako me je razočarala tudi vsaka dieta.

Čeprav so mnogi mojstri na forumu priporočali SlimExcelle in nanj prisegali, sem bila zelo skeptična.

Ko sem po komaj štirih dneh uporabe opazila prve rezultate, sem mislila, da se motim.

Mislila sem, da je to le plod moje domišljije, toda moje počutje je bilo drugačno. Ko sem prišla domov, sem takoj stopila na tehtnico. Od vznemirjenja sem pričela tako kričati, da sem skoraj zbudila vse otroke. Bilo je jasno, da sem v samo štirih dneh izgubila tri kilograme.

Vem, kaj mislite. Tri kilograme res ni veliko, glede na to, kako debela sem bila. A v tistem trenutku, so mi ti izgubljeni kilogrami pomenili več, kot karkoli na tem svetu.

To je bila najbolj drastična sprememba, ki sem jo kadarkoli videla, še posebej zato, ker nisem spremenila načina življenja, niti aktivnosti niti prehrane.

Od tistega trenutka je SlimExcelle postal del mojega življenja. Vsak dan sem se zjutraj najprej pogledala v ogledalo in stehtala. Prvih nekaj dni sem bila zadovoljna, po petih ali šestih dneh, pa sem v ogledalu opazila tudi prve spremembe. Nič drastičnega ni bilo, vendar sprememb ni bilo mogoče zanikati. Vsak dan sem bila bolj vitka. Izgubila sem osem kilogramov!

Moja skrb za zdravje: SlimExcelle vsebuje popolnoma naravne sestavine!

Trudila sem se, da me navdušenje ne prevzame. Navsezadnje je lahko bila sprememba le začasna. In še nekaj me je skrbelo. Kaj če ima izdelek negativne učinke na moje telo, ki jih jaz ne morem zaznati. Seveda sem bila nad videzom svojega telesa vsak dan bolj navdušena, vendar je bilo moje zdravje pomembnejše.

Ker me je skrbelo za zdravje, sem na rutinskem pregledu, teden dni kasneje, zdravnika prosila za njegovo mnenje. Potrebovala sem strokovno mnenje, čeprav je moj zdravnik že vajen mojega tarnanja zaradi odvečnih kilogramov. Pogledal je seznam sestavin SlimExcelle in mi zagotovil, da je izdelek popolnoma varen.

Dejal je, da mi izdelek ne more škodovati, ni mi pa mogel zagotoviti, da res učinkuje. Po rutinskem tehtanju je moral priznati, da izdelek očitno deluje. Izgubila sem 15 kilogramov!

Moje nove življenje: Končno sem spet srečna

Domov sem odšla brez kakršnegakoli dvoma. SlimExcelle je rešitev moje težave. Po treh tednih se je moje telo povsem preoblikovalo. "Nosečniški trebuh" je popolnoma raven, pozirala sem celo v kopalkah.

Poglejte me:

Vem, kako je, če se človek ne more znebiti odvečnih kilogramov, toda zdaj se počutim kot prerojena.

Tri mesece kasneje še vedno uporabljam SlimExcelle. Izgubila sem 27 kilogramov!

Počutim se zapeljivo. Ko grem ven s prijateljicami, lahko spet oblečem oprijeta oblačila, in celo poziram v svojih najljubših kopalkah.

Odkar sem odkrila SlimExcelle, se je moje življenje spremenilo.

Moj zaključek: Kako lahko SlimExcelle spremeni življenje tudi vam.

Da bi vedeli, kako se počutim, si predstavljajte naslednje:

Ni mi več treba eksperimentirati z različnimi dietami!

Ni mi več treba stradati in se boriti z občutkom lakote!

Nikoli več mi ne bo treba zavidati prijateljicam, da imajo postavo, kot sem si jo vedno želela!

Ali je SlimExcelle primeren za vas:

Predstavljajte si, kako se boste počutili, ko se boste končno znebili odvečnih kilogramov in pridobili postavo, ki ste si jo vedno želeli!

Predstavljajte si, da ste lahko popolnoma sproščeni v oprijetih kavbojkah ali kopalkah na plaži.

Kaj bodo rekli vaši prijatelji, družina in sodelavci, ko bodo opazili, kako dobro ste kar naenkrat videti?

Imejte telo, ki ste si ga vedno želeli.

