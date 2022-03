Objemimo pomlad v novi kolekciji Alma Ras

Ta blagovna znamka nas iz sezone v sezono navdušuje z novostmi pri izdelavi finega spodnjega perila, spalnega programa in loungwear programa, izjema ne bo niti pomladno-poletna kolekcija. Alma Ras se kot vedno trudi, da nas razvaja s skrbno izbranimi in najkakovostnejšimi tkaninami ter najlepšimi in najmodernejšimi dizajni in barvami. Zahvaljujoč tej tradiciji že dve desetletji njihove zveste stranke uživajo v najbolj mehkem dotiku, ki ga imajo rade. Po najnovejših trendih in tehnologijah se vas subtilni in moderni kroji Alma Ras nežno oprimejo in oblikujejo popolno silhueto.

Za vas smo izbrali nekaj linij, ki so še posebej vzbudile pozornost

Za posebne trenutke, pa tudi tiste, ki naredijo vsakdan poseben, je na voljo ekskluzivna linija Monika, namenjena ženskam, ki se nikoli ne odrečejo svoji eleganci in ženstvenosti. Kosi iz te linije so izjemno iskani, saj jih lahko nosite v spalnici, kot loungwear različico ali pa oblikujete popolno obleko za nočni izhod. Ti posebni modeli so na voljo v nežnem zračnem in izjemno priljubljenem dizajnu tie dye ter v črni različici, za tiste dame, ki si želijo brezčasno eleganco. Na zgornjem delu mini pižame in slip obleke so tudi posebni detajli, kot so gol hrbet z V-izrezom, naramnice, ki se nežno prepognejo po hrbtu, da nastane črka X. V celostno zgodbo se odlično vključuje kimon, dolžina je do kolen in tik na golo telo, prek mini pižame ali slip obleke.

Subtilna igra zapeljivega in udobnega se skriva v najmehkejšem materialu, modelu oziroma liniji Iris. V teh izdelkih boste želeli ustaviti čas in svoji koži privoščiti vrhunsko vzdušje. Pižame so ustvarjene v dveh nežnih pastelnih barvah: svetlomodri in rožnati, to linijo pa dopolnjujejo spodnje perilo, spalna srajca, mini pižama in ogrinjalo. Sodoben pridih in pridih glamurja sta vtkana v vedno neustavljivo čipko, ustvarjeno iz tencela, prav tako naravnega materiala. Linija Iris nas opominja, da lahko s pogumnim, mladostnim duhom premagamo rutino vsakdanjega življenja in naredimo tudi najbolj običajne, vsakdanje aktivnosti posebne.

Čeprav se pomladi veselimo, verjamemo, da smo še bolj željni toplih poletnih dni, ki so sinonim za potovanja, počitnice in tople, eksotične kraje. V ta namen je ustvarjena posebna linija perila Dalal, ki bo vaša prva izbira pri oblačilih za prijetno potovanje, dnevne ali večerne sprehode. Prihod te linije je predviden v začetku petega meseca.

V trgovini Alma Ras je tudi moška znamka Manners, namenjena modernim in močnim moškim, ki si poleg udobja želijo biti videti lepo in biti v skladu s trendi. Zahvaljujoč pestremu naboru bombažnega spodnjega perila, majic z V- in O-izrezom ter številnih spalnih kombinacij bo tudi najbolj izbirčen moški zlahka našel nekaj zase.

Celotno ponudbo tako ženskega kot moškega asortimenta si lahko ogledate v spletni trgovini.