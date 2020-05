Novi Afroditini boosterji za preoblikovanje postave

Čas je, da spoznate nove Afroditine »boosterje« za čvrsto, aktivno in zadovoljno kožo. Začnite dosledno nego kože in postanite najboljša različica sebe!

Smo tik pred poletjem, ko že komaj čakamo na lahka oblačila in več razkrite kože, zato še več časa posvetimo negi in izgledu telesa. Zdrava hrana, telovadba in pravi izdelki za oblikovanje telesa so ključni za zdravo in lepo telo.

FIRMING BOOST učvrstitvena krema izboljša elastičnost kože že po 24-ih urah. ANTI-CELLULITE BOOST detoksikacijski aktivator z grelnim učinkom deluje v boju proti celulitu. ACTIVE BOOST hladilni gel v obliki aktivne formule poveča moč procesa topljenja maščobnih celic ter pomaga pri preoblikovanju postave. Ob redni uporabi zjutraj in zvečer bodite aktivni v svoji koži, pijte veliko tekočine in jejte zdravo! Rezultati v obliki čvrste ritke, zmanjšanega videza pomarančne kože in telesnega obsega ne bodo izostali. Naredite to zase. Da boste zadovoljni in samozavestni zakorakali v poletje.

Več na: webshop.afroditacosmetics.com

Katerega izbrati?

ANTI-CELLULITE BOOST DETOKSIKACIJSKI AKTIVATOR Z GRELNIM UČINKOM je primeren za vse, ki se želijo znebiti celulita oziroma videza pomarančne kože. Prav tako je izdelek primeren za »leno, neprekrvavljeno kožo« ter za tiste, ki veliko sedijo, saj spodbudi naravni proces prekrvavitve. Z »DETOX« učinkom pomaga vsem, ki imajo težave z zadrževanjem vode. Uporabo odsvetujemo osebam, ki imajo težave z ožiljem.

ACTIVE BOOST HLADILNI GEL je primeren za vse, ki potrebujejo pomoč pri preoblikovanju postave, predvsem pri izgorevanju maščobnih celic na kritičnih predelih telesa. Rezultat se poveča, če izdelek uporabimo pred aktivnostjo. Če se izdelek nanese po aktivnosti, pa je s svojim »PLUS« učinkom odličen za vse športnike, tekače in tudi tiste, ki veliko stojijo na nogah.

FIRMING BOOST UČVRSTITVENA KREMA je primerna za vse, ki imajo povešeno, ohlapno kožo s slabšim tonusom. Vidno izboljšanje se kaže ob uporabi v času hujšanja in kot nega za ohranjanje rezultatov preoblikovanega telesa. Primerna je za nego kože po porodu in pa tudi za vse bodoče mamice, ki želijo ohraniti čvrstost in elastičnost kože, saj z dodanim izvlečkom graha pomaga ščititi pred nastankom strij.

Rezultati na2 – Odkrivamo vam še nekaj lepotnih trikov za večjo učinkovitost izdelkov:

BOOSTERJE nanašajte na kritične predele telesa zjutraj in zvečer. Za hitrejše in večje delovanje naravnih aktivnih sestavin v izdelku izbrani BOOSTER nanesite s čvrstimi krožnimi gibi ter kritične predele kože masirajte 5 do 10 minut.

Opazno ZMANJŠAN VIDEZ POMARANČNE KOŽE in ČVRSTO ZADNJICO boste dosegli s kombinirano uporabo dveh izdelkov v naslednjem zaporedju:

7 dni zjutraj in zvečer nanašamo ANTI-CELLULITE BOOST aktivator, po 7 dneh začnemo s kombinacijo izdelkov: zjutraj ANTI-CELLULITE BOOST aktivator, da spodbudimo naravne procese čiščenja, in FIRMING BOOST kremo zvečer, saj metabolizem kože deluje najbolj intenzivno ponoči.

3. PREOBLIKOVANO, ČVRSTO in FIT TELO boste pridobili s kombinirano uporabo Active boost gela + Firming boost kreme:

7 dni zjutraj in zvečer nanašamo ACTIVE BOOST gel, po 7 dneh začnemo s kombinacijo izdelkov: zjutraj ACTIVE BOOST gel, da spodbudimo proces topljenja maščobnih celic, in FIRMING BOOST krema zvečer.

Ne pozabi na nerazdružljivo kombinacijo za dosego cilja! ŠPORT + HRANA + NEGA

# Izdelki, izdelani v Sloveniji.

# Primerni za VEGANE.

# Z naravnimi aktivnimi sestavinami, katerih delovanje je podprto z znanstvenimi študijami.

# Za še več zdravih in aktivnih vsebin všečkajte Kozmetika Afrodita Slovenija in @AfroditaCosmetics.

IZDELKI SO NA VOLJO V: - Drogerijah DM, Tuš, Mueller, - Afroditini spletni prodajalni: webshop.afroditacosmetics.com, - Afroditinih lepotnih centrih in prodajalnah v Ljubljani (Kongresni trg 15) in Rogaški Slatini.

Naročnik oglasnega sporočila je Kozmetika Afrodita d.o.o.