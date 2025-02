Nor počitniški teden v ALEJI z velikim zaključkom – pustovanjem s ČUKI

ALEJA bo naslednji teden epicenter vrhunskega dogajanja za vse generacije. Od srede, 26. februarja, do petka, 28. februarja, vas čaka nepozabna preizkušnja moči, vzdržljivosti in energije, kjer se bo odločalo, kdo bo osvojil naziv "Mišica ALEJE".

Tekmovalci bodo svoje meje preizkusili v različnih vajah za moč, kjer bodo le najvztrajnejši dokazali svojo superiornost. Karizmatični Igor Mikić, znan iz Kmetije in oddaje Alfa Mikić, bo s svojo energijo in motivacijskimi spodbudami poskrbel za nepozabno vzdušje. Vrhunec tekmovanja bo veliki finale, kjer bo boksarska naprava razkrila, kdo ima najmočnejši udarec in si resnično zasluži prestižni naslov.

Za dodatno energijo bo poskrbel DJ z vrhunskim setom, najboljši tekmovalci pa bodo domov odnesli izjemne nagrade. Prijave bodo potekale na licu mesta, zato ne zamudite priložnosti – pridite, pokažite svojo moč in se vpišite med legende ALEJE!

V ALEJI bo veselo pustno rajanje

Konec tedna se začenja tudi pestro pustno dogajanje, polno smeha, glasbe in sladkih presenečenj. V soboto, 1. marca, ob 17. uri bodo oder zavzeli priljubljeni ČUKI, ki bodo skupaj z razigranimi maškarami poskrbeli za nepozabno zabavo.

V ponedeljek, 3. marca, ob 17. uri bodo ALEJO obiskali kurenti, ki bodo s svojim glasnim zvonjenjem odganjali zimo in pričarali pravo pustno vzdušje. Pustno dogajanje bomo zaključili v torek, 4. marca, ob 17. uri, ko jih bo obiskal legendarni Ribič Pepe. Otroci bodo lahko uživali v njegovi zabavni pustolovščini. Na pustno soboto in pustni torek bodo obiskovalce razvajali z brezplačnimi krofi, ob tem pa bodo lahko najmlajši uživali tudi v poslikavi obraza. Uživali boste lahko v doživetju, polnem zabave in pisanih maškarah.

