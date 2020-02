Nikoli ne boste verjeli, koliko let je dopolnila Natalija Verboten

Oglasno sporočilo

Ste se kdaj spraševali, kako svoj brezhiben videz ohranja vedno dobro razpoložena in urejena pevka Natalija Verboten ? Marsikdo ne ve, da je lepotica pred dvema mesecema dopolnila že 43 let.

Kje se torej skriva skrivnost njenega lepotnega ritauala, da ima še vedno tako mladosten in svež videz? Natalija nam je zaupala, da je odkrila super naravno kozmetiko Lux-Factor, ki poleg tega, da je izredno učinkovita, prav tako ni testirana na živalih, kar je zvezdnici še posebej pomembno.

Gubice bodo morale še malo počakati

Natalija nam je razkrila, da jo je v zadnjem času najbolj navdušila krema proti gubicam Lux-Factor, ki prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh hidrira kožo od znotraj navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice ter kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi: "Imam izredno občutljivo kožo in vedno sem le s težavo našla negovalne izdelke, ki moje kože ne bi še bolj razdražili. Ko sem začela uporabljati naravno kremo za obraz Lux-Factor 4D HYALURON, sem prenehala preizkušati druge, saj izredno blagodejno vpliva na moje težave. Zaradi narave dela sem pogosto močno naličena, ličila pa znajo kožo precej razdražiti. Kremo 4D HYALURON hitro nanesem, lepo se razmaže in hitro vpije, moja koža pa je po njej gladka ter tudi pri 43 letih še vedno čvrsta, elastična in sijoča."

Ultradolge naravne trepalnice

Natalija pa nam je izdala še eno lepotno skrivnost, in sicer kako neguje svoje čudovite in ultradolge trepalnice: "Zaradi narave dela veliko pozornosti posvečam svojemu videzu in pri tem mi več kot pomaga tudi serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, s katerim sem vsaj za 30 odstotkov podaljšala svoje naravne trepalnice. Za televizijske nastope včasih še uporabim umetne trepalnice, a Lux-Factorjev serum poskrbi, da se ob tem moje naravne ne poškodujejo. Zares preprost nanos in super proizvod. Priporočam!" Serum za naravno podaljševanje trepalnic Lux-Factor je senzacionalna inovacija na področju znanosti v kozmetični industriji.

Gre za najbolj čisto, varno in naravno formulo za rast trepalnic na našem trgu. Brez nadležnega pekočega občutka in draženja oči ter brez neželenih stranskih učinkov je terapija s serumom za rast trepalnic Lux-Factor primerna tudi za najbolj občutljive oči. V samo od dveh do štirih tednih vam pomaga do gostejših, daljših, temnejših in bolj privihanih trepalnic, deluje pa tudi na obrveh.

Če bi želeli najučinkovitejšo kremo proti gubicam in serum za naravno podaljševanje trepalnic preizkusiti tudi vi, lahko to zdaj storite po super promocijski ceni s kar 50-odstotnim popustom samo na spletni strani lux-factor.com ali na telefonski številki 01 777 41 07.

Zagotovite si kar 15-odstotni popust na nakup kreme 4D HYALURON in SERUMA ZA RAST TREPALNIC s kodo: LEP15 – koda je veljavna samo do ponedeljka, 2. marca.

Naročnik oglasne vsebine je Lux Factor.