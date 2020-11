Navdihujoča zgodba Slovenke: ko je že nehala upati, je našla rešitev

Želela bi deliti svojo življenjsko zgodbo z vami, saj verjamem, da lahko s tem pomagam še komu, ki se je znašel v podobnem položaju.

Pri 29 letih sem zbolela za rakom dojk, sledila je terapija s citostatiki in hormonsko terapijo pet let. Ker je po zdravljenju sledilo veliko stranskih učinkov, sem izgubila najprej lase, nato pa še trepalnice.

Na srečo so lasje ponovno zrasli in z lasiščem nisem imela nobenih težav. Pri trepalnicah pa žal ponovne rasti ni bilo, tako da sem v tem obdobju 16 let trpela zaradi kopice težav, ki so povezane s trepalnicami.

Težko si je namreč predstavljati, kaj pomeni, če človek nima trepalnic. Naj omenim le nekaj težav, ki so bile prisotne v vsakodnevnem življenju teh 16 let:

onemogočeno gledanje vseh ekranov (računalnik, TV ipd.),

težave ob prašenju (cvetni prah, hišni prah …),

težave ob vetru, mrazu, soncu, vlagi,

oteženo pisanje, vožnja avtomobila,

nenehna bolečina v očeh in strah pred oslepitvijo,

vsakodnevna in redna uporaba vlažilnih kapljic za oči.

Ker 16 let nisem imela nobene trepalnice, tudi nanos umetnih ni bil mogoč. Prav tako so mi odsvetovali kirurško namestitev trepalnic zaradi možnih zapletov.

Tako je bilo moje življenje brez trepalnic popolnoma nepredstavljivo za nekoga, ki tega ni doživel. Popolnoma vsakdanja opravila ali samo sprehod, ki je za nekoga samoumeven, je zame predstavljal veliko težavo.

Po 16 letih brez trepalnic sem skorajda že obupala, saj so bile možnosti za ponovno rast nične. Ob obisku lekarne, kamor sem kot vedno šla po svoje kapljice za vlaženje, ki sem jih morala redno uporabljati, mi je prijazna farmacevtka povedala za serum DERMALUXELASH, ki se uporablja za rast trepalnic.

Sprva sem bila zelo skeptična, saj je minilo veliko časa in vsak izdelek nekaj obljublja. Po pogovoru S farmacevtko in po njenih pozitivnih izkušnjah s serumom sem se odločila poskusiti. Prepričalo me je tudi to, da je ta izdelek edini za rast trepalnic, ki se prodaja v lekarnah, da ima tudi klinično študijo, predvsem pa, da je oftalmološko varen za uporabo.

Ne morem vam z besedami opisati, kako pozitivno presenečena sem bila, ko sem že po tretjem tednu uporabe opazila, da se moje trepalnice prebujajo.

Danes, ko delim svojo zgodbo z vami, uporabljam DERMALUXELASH vsak večer natanko en mesec in tri dni. Z veseljem povem, da sedim na sončni terasi ob kavi, moje trepalnice pa so že namazane z maskaro.

Močno si želim, da izdelek DERMALUXELASH spoznajo vsi, ki imajo morda podobne težave, da jim čim prej pomaga, saj noben dan življenja brez trepalnic ni enak današnjemu, ko lahko uživam na sončku.

I. H. (47 let) (polno ime bralke zaradi varovanja podatkov hranimo v uredništvu)

