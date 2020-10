Daljše in gostejše trepalnice v samo 40 dneh

Oglasno sporočilo

Vaše naravne trepalnice lahko zrastejo tudi do 100 % dlje s pomočjo učinkovitega in preverjenega seruma za rast trepalnic.

Dermaluxelash serum je slovenski izdelek, narejen iz preverjenih in 100 % varnih sestavin. Serum podaljša fazo rasti trepalnic ter prepreči njihovo izpadanje, zato so trepalnice vedno daljše in gostejše!

Kako do brezplačne maskare Intense Lash? S kodo SIOLTREPKE ob nakupu Dermaluxelash Special Edition seruma za rast trepalnic prejmete brezplačno Intense Lash maskaro za trepalnice. Oba izdelka dodajte v košarico in pri vpisu kode se avtomatsko obračuna popust.

Osupljivi rezultati že v dveh tednih!

Izdelek je na slovenskih prostovoljkah klinično testiral priznani slovenski oftalmolog dr. Matej Beltram ter potrdil prve vidne rezultate že po dveh tednih redne uporabe seruma. Trepalnice so v tem času v nekaterih primerih zrastle tudi do 50 %, po končanem tretmaju pa celo do 100 %. Poleg izjemne rasti trepalnic, serum zagotavlja tudi izboljšano gostoto, naravno privihanost in temnejšo barvo trepalnic. "Rezultati so bili osupljivi, saj je uporaba že po dveh tednih pokazala učinkovitost izdelka: trepalnice so se opazno podaljšale, zgostile in potemnele. Dolžina trepalnic se je ob koncu študije po osmih tednih povečala celo za 100 odstotkov. Kot očesnega zdravnika me je najbolj zanimala varnost izdelka. Študija je potrdila, da ni nobenih stranskih učinkov na oko," je ob koncu študije dejal dr. Beltram.

Kako deluje Dermaluxelash serum?

Trepalnice gredo skozi tri faze rasti: v anageni fazi rastejo, v katageni fazi mirujejo, v telogeni fazi pa izpadajo. Vsaka faza traja različno dolgo, od dveh tednov do osem mesecev. Serum deluje na trepalnice le v času anagene faze, tj. faze rasti, jo podaljša in skrajša fazo izpadanja.

Naloga seruma za rast trepalnic je, da pospešuje delitev celic v dlačnem mešičku. Učinkovina, odgovorna za rast, namreč deluje izključno v dlačnem mešičku trepalnice. Za doseg maksimalne dolžine trepalnic je priporočljiva vsakodnevna uporaba seruma 2 do 3 mesece. Ko serum prenehamo uporabljati, se po nekem času trepalnice povrnejo v prvotno stanje. Če želimo dolžino, ki smo jo dosegli, ohranjati, je priporočljiva nadaljnja uporaba seruma od dva do trikrat tedensko.

Če še niste preizkusili Dermaluxelash seruma za rast trepalnic, je sedaj odlična priložnost!

Dermaluxelash serum letos praznuje 10. obletnico! Ob tej priložnosti so pri slovenski kozmetični blagovni znamki Dermaluxe Cosmetics svojo ponudbo obogatili z Dermaluxelash Special Edition serumom za rast trepalnic, ki zadostuje za 40-dnevno uporabo in je na voljo po zares super ceni. V štiridesetih dneh lahko serum dodobra preizkusite in z redno uporabo dosežete vidno daljše, gostejše in temnejše trepalnice!

SIOLTREPKE ob nakupu Dermaluxelash Special Edition seruma za rast trepalnic prejmete brezplačno Intense Lash maskaro za trepalnice. Oba izdelka dodajte v košarico in pri vpisu kode se avtomatsko obračuna popust. S kodoob nakupuza rast trepalnic prejmete. Oba izdelka dodajte v košarico in pri vpisu kode se avtomatsko obračuna popust.

100% varno in 100% preverjeno!

Na trgu je veliko izdelkov, ki obljubljajo enak učinek. Ker je zdravje oči izrednega pomena, bodite pri izbiri seruma za rast trepalnic previdni. V množici izdelkov, katerih sestavin in porekla ni mogoče razbrati, posezite po serumu, ki je prestal klinične teste v Sloveniji in navaja svoje sestavine.

Če smo pozorni na deklaracijo, ki nam ponuja podatek o proizvajalcu in sestavinah, hitro ugotovimo, da veliko izdelkov, ki se prodajajo na spletu, ne ustreza zakonodaji, saj nam ne posredujejo teh podatkov.

Eno od meril, ali izdelek izpolnjuje standarde, je tudi opravljena klinična študija ter podatek, ali je izdelek registriran v evropski bazi. Posebno previdni moramo biti pri spletnem nakupovanju, saj spletna prodaja za prodajalca nima tako zavezujočih kriterijev kot tista v trgovini ali lekarni. Zanimiv je tudi podatek, da spletne strani, ki niso registrirane s slovensko domeno (se ne končajo s .si), niso tako nadzorovane, saj se po naši zakonodaji zaradi končnice .com tretirajo kot tuje. To prodajalcem kakršnihkoli izdelkov, med njimi tudi serumov za rast trepalnic, dopušča, da relativno brez nadzora prodajajo izdelke, ki v svoji sestavi nimajo učinkovin, ki bi pospešile rast trepalnic, mnoge pa imajo sestavine, ki so očem neprijazne ali celo nevarne.

Dermaluxelash serum se ravno zaradi tega loči od preostale ponudbe, saj je narejen v Sloveniji iz preverjenih sestavin ter klinično testiran pod vodstvom neodvisnega slovenskega oftalmologa, ki je izdelek označil za 100% varnega in učinkovitega.

Naročnik oglasnega sporočila je Medilip, d. o. o.