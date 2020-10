Slovenski kozmetični izdelek, ki mu zaupa že več kot 120 tisoč zadovoljnih uporabnic

Čudovito dolge naravne trepalnice brez podaljškov in maskare so sanje vsake ženske, ki prisega na vedno urejen videz.

Izrazit pogled ima svoj čar in zapeljevanje z dolgimi, gostimi trepalnicami, ki pričarajo vtis nežnosti in odprtosti, pove več kot tisoč besed. Če ste tudi vi v želji po gostejših in daljših trepalnicah preizkusili že čisto vse metode, verjetno komaj čakate, da bi preizkusili izdelek, ki je varen, klinično testiran ter izjemno učinkovit.

Dolge, goste trepalnice so modni trend, ki je resnično vedno aktualen. Ko se odločite, da boste poskušali pospešiti rast trepalnic, upoštevajte nekaj nasvetov, ki pomagajo, da si ne naredite več škode kot koristi.

Bodite nežni s svojimi trepalnicami. Uporabljajte nežen odstranjevalec ličil in maskaro, ki se odstrani brez drgnjenja. Izogibajte se prepogosti uporabi vodoodporne maskare, čeprav je za nekatere priložnosti nenadomestljiva. Umetne trepalnice prihranite za posebne večere, razne pomade, ki jih pripravljate sami doma, pa zamenjajte za preverjen in kakovosten kozmetični izdelek.

Tudi vaše naravne trepalnice so lahko daljše in gostejše, potrebujete samo pravi serum za rast trepalnic. Na prodajnih policah kozmetičnih trgovin je ogromno izdelkov. Zaupajte izdelku, ki je plod slovenskega znanja in je med znanimi Slovenkami že izjemno priljubljen.

Pred vami je idealna priložnost, da tudi sami preizkusite ta učinkovit in varen serum.

Nagradna igra: Slikaj in pošlji Od 12. 10. do 2. 11. 2020 se lahko potegujete za super nagrado, in sicer Dermaluxelash serum Special edition (1 ml pakiranje za 40-dnevno uporabo). Bodite izvirni in z nami delite svojo izkušnjo z izdelki Dermaluxe Cosmetics. Kje lahko poiščete in ustvarite slike izdelkov Dermaluxelash? To je lahko: vaša izvirna fotografija izdelka Dermaluxe Cosmetics , ki ga že uporabljate,

izdelke lahko poiščete in slikate v vaši najbližji lekarni ali

v prodajalnah DM in Müller po vsej Sloveniji (tam vas čakajo na pravposebnih stojalih,

lahko pa je posnetek zaslona vašega najljubšega ali najbolj zaželenega Dermaluxe izdelka s spleta. Fotografijo oddajte prek spodnjega obrazca skupaj s svojimi podatki. Vse najbolj izvirne objave bodo nagrajene iz nagradnega sklada, opisanega v pravilih na siol.net. Namig za izvirne fotografije:

Do 50% daljše trepalnice že v dveh tednih

Slovensko podjetje je v svojem laboratoriju razvilo kozmetični proizvod, ki zanesljivo spodbudi rast trepalnic.

Serum Dermaluxelash deluje tako, da podaljša rastno fazo življenjskega cikla trepalnice. Trepalnice tako rastejo dlje kot sicer, tudi do nekaj tednov dlje, kar privede do fantastičnih rezultatov. Trepalnice so v nekaterih primerih daljše tudi do 100 odstotkov, prve rezultate pa lahko opazite že v rekordnih dveh tednih.

Serum popolnoma slovenske izdelave Dermaluxelash je povsem obnorel Slovenke, saj imajo z njim zelo dobre izkušnje – tudi do 50% daljše trepalnice že v dveh tednih, po zaključku tretmaja pa tudi do 100% daljše.

Prednosti uporabe izdelka Dermaluxelash:

spodbudi rast trepalnic ,

, jih okrepi ,

, zgosti,

jim daje boljšo elastičnost in

temnejšo barvo.

Omejena izdaja: serum za 40-dnevni tretma Dermaluxelash serum praznuje svojo 10. obletnico. V ta namen so predstavili čisto posebno izdajo Dermaluxelash seruma. V čudoviti rožnato-zlati steklenički je 1 ml seruma, ki zadostuje za 40-dnevni nanos. V tem času bodo vaše trepalnice že vidno zrasle, se zgostile in privihale! Dermaluxe Cosmetics izdelki so na voljo v spletni trgovini DermaluxeCosmetics, v vseh lekarnah po Sloveniji, v Maximarketu ter v prodajalnah Müller in Dm. Serum za rast trepalnic Dermaluxelash Special Edition je na prodaj samo v spletni trgovini do razprodaje zalog. Dermaluxelash serum za naravno rast trepalnic je izviren slovenski proizvod, narejen iz preverjenih in varnih sestavin. Dermaluxelash serum za rast trepalnic zagotavlja: do 50 odstotkov daljše in gostejše trepalnice v 14 dneh,

do 100 odstotkov daljše trepalnice po končani uporabi,

do 100 odstotkov temnejše in

do 73 odstotkov bolj ukrivljene trepalnice.

Edini stranski učinek uporabe seruma: daljše in gostejše trepalnice

Dermaluxelash serum je svoj zmagovalni pohod med uporabnice začel leta 2010.

Pred tem je prestal temeljito testiranje. Priznani slovenski oftalmolog, dr. Matej Beltram, je opravil klinični test izdelka ter potrdil, da je Dermaluxelash 100-odstotno varen, tudi za občutljive oči, in resnično učinkovit izdelek.

V študiji, ki je trajala tri mesece, je sodelovalo 30 slovenskih prostovoljk.

"Učinki so bili osupljivi, saj se je že po treh tednih pokazala učinkovitost izdelka: trepalnice so se opazno podaljšale, zgostile in potemnele. Dolžina trepalnic se je ob koncu študije po osmih tednih povečala celo za 100 odstotkov. Kot očesnega zdravnika me je najbolj zanimala varnost proizvoda. Študija je potrdila, da ni prav nobenih stranskih učinkov na oko," je ob koncu študije dejal dr. Beltram.