Naravna nega kože je nov lepotni trend

Skrb za negovano kožo sega še v čas pred našim štetjem. V preteklosti so si ženske prizadevale prilagajati lepotnim trendom in ohranjati lepo, zdravo in mladostno kožo s sestavinami, ki so jim prišle pod roke, od olivnega olja, morske soli, medu in mleka do zdravilnega blata ter najrazličnejših rastlin. Danes se povprečna ženska v veliki meri zanaša na kozmetične inovacije, ki so bolj ali manj obremenjene s kemikalijami, da bi si zagotovila lepo kožo. Vse več pa je posameznic, ki ideje za nego kože iščejo v preteklosti – s sestavinami, ki so do kože nežne in varne.

Naravni izdelki za nego kože so v vseh pogledih boljši. Na nežen način ohranjajo lepo kožo, so varni za uporabo in do okolja prijazni. Poleg tega ni težko najti blagovnih znamk, ki zagotavljajo organske sestavine, le preusmeriti je potrebno fokus.

Zakaj zamenjati inovativne kozmetične izdelke z naravnimi?

Ni lahko najti kozmetičnih izdelkov, ki bi naši koži popolnoma ustrezali. Ko jih najdemo, je še težje preiti na drugo kozmetiko. A ko boste v nadaljevanju prebrali razloge, zakaj so naravna kozmetična sredstva najboljša izbira, bo prehod na naravno nego kože le še vprašanje časa.

Vsaka si želi le najbolje za svoje telo, ko gre za nego kože. Če poskušate doseči mladosten in zdrav videz, znotraj in zunaj, s sintetičnimi izdelki za nego kože, boste morda morali plačati visoko ceno. Za razliko od sintetičnih naravni izdelki za nego kože zagotavljajo najčistejšo nego, ki ne bo škodovala ne vašemu telesu ne okolju. Industrija naravne nege kože raste, saj vse več ljudi odkriva njene prednosti. Tudi na slovenskem trgu lahko najdemo uveljavljene blagovne znamke, ki podpirajo naravno nego kože obraza in telesa.

Linija izdelkov za nego obraza Lepa Vida iz Krajinskega parka Sečoveljske soline stremi k vključevanju ročno pridelane naravne morske soli, slanice in solinskega blata v kozmetične izdelke za vsakodnevno uporabo. Dragocena zdravilna faktorja slanica in solinsko blato globoko pomirjata kožo ter jo ohranjata napeto.



Slanica – aqua madre je dragocena tekočina, ki ostane na dnu solinskih bazenov, potem ko solinarji ročno poberejo morsko sol. Zaradi bogate vsebnosti mineralov broma, joda ter magnezija je slanica že stoletja visoko cenjena. Njeni najpomembnejši učinki so spodbujanje in krepitev telesnih obrambnih sposobnosti, zaradi vsebnosti broma pa deluje tudi pomirjevalno, koža postane bolj napeta, elastična in pridobi mladosten videz. Solinsko blato je s slanico obogateno morsko blato, vsebuje silicij, kalcij, natrij, magnezij, kalij, žveplo, brom in jod. Uporablja se za najrazličnejše zdravilne, pa tudi v sprostitvene in lepotne namene, saj pospešuje izločanje znoja in odpadlih snovi iz telesa, koža po uporabi postane mehkejša, bolj napeta in čistejša.

5 razlogov za prehod na naravno nego kože

#1 Naravna nega je nežna do vaše kože

Tradicionalni zdravilci so se od nekdaj zatekali k naravi za zdravljenje bolezni. Zato je povsem opravičljivo pričakovati, da je najboljši način za izboljšanje naravne lepote, ki hkrati varuje zdravje, da storite enako. Sestavine v naravnih izdelkih za nego kože izpolnjujejo enaka merila kot ekološka živila – ne vsebujejo ostankov pesticidov in nobenih ostrih kemikalij. V naravnih kozmetičnih izdelkih so uporabljene naravne vrste olja in masla, bogate z vitamini in antioksidanti, zaradi česar je takšna kozmetika hranljiva in učinkovita pri zdravljenju kožnih težav. Brez kemikalij so ti naravni izdelki za nego kože varni in ko jih začnete uporabljati, boste opazili zmanjšanje alergijskih reakcij, draženja, srbenja ali aken na koži.

Naravne lepotne rešitve iz Sečoveljskih solin Krema za obraz s slanico Foto: arhiv Solin Vlažilna krema za obraz vsebuje slanico – matično vodo iz Sečoveljskih solin. Visoka vsebnost raztopljenih mineralov, še posebej magnezija, izboljša raven vlage v koži, jo pomirja in izboljša njeno zaščitno bariero. Dodana multimolekularna oblika hialuronske kisline, rastlinski lipidni skvalan, arganovo olje in ekstrakt aloe vere kožo obnavljajo, tako da je mehka in prožna. Kombinacija aktivnih učinkovin na osnovi ekstrakta solinske mikroalge Dunaliella salina pa pomagajo zaščititi kožo pred škodljivim učinkom pretirane izpostavljenosti soncu in oksidativnim stresom. Čistilna pena za obraz s slanico Čistilna pena za obraz s svežim vonjem verbene kožo nežno in učinkovito očisti nečistoč in ostankov ličil brez izsuševanja, saj je narejena na osnovi nežnih čistilcev. Vsebuje kombinacijo čistilcev, ki se uporabljajo tudi v izdelkih za čiščenje otroške kože. Vsebuje tudi slanico – matično vodo iz Sečoveljskih solin, ki kožo pomirja in ohranja njeno zaščitno bariero. Maske za obraz s solinskim blatom Foto: arhiv Solin Maskam za obraz s solinskim blatom, diatomejske zemlje, alginata in kalcijevega sulfata so dodali tri priznane aktivne učinkovine in jih glede na funkcijo ločili na masko Detox z modrozeleno algo spirulino, Anti-Age, ki vsebuje ekstrakt grozdnih lupin, in Deep Clean z dodatkom aktivnega oglja. Maska z spirulino je namenjena utrujeni in pusti koži, ekstrakt grozdnih lupin je koristen pri zreli koži, aktivno oglje pa pomaga pri mastni in nečisti koži. Vse maske že po prvi uporabi kožo navlažijo in zgladijo njeno površino, zato je koža videti sveža in sijoča. Poleg tega alginatne maske kožo hladijo, zato so zelo primerne za pomiritev kože, npr. po sončenju.



#2 Naravni lepotilni izdelki lepše dišijo

Skoraj vsak hipoalergen izdelek, ki je namenjen občutljivi koži, je brez dišav. To pa zato, ker so močne kemikalije največkrat odgovorne za čudovite, čeprav umetne vonje v večini lepotnih izdelkov. Ko se odločite za naravne kozmetične izdelke, se ni treba odpovedati čudovitim vonjem iz narave. Medtem ko lahko uporaba nekaterih naravnih esenc, kot so na primer citrusi, predstavlja težave za tiste z občutljivo kožo, je vrsta drugih naravnih vonjev popolnoma varna. Še več, nekateri, kot so žajbelj, vrtnica, kamilica in sivka, pomagajo pomiriti razdraženo kožo. Nikakor ne gre zankati, da se nobena imitacija ne more primerjati z vonjavami narave. Pri naravni kozmetiki točno veste, kaj dobite.

#3 Naravna kozmetika je učinkovita

Brez kakršnihkoli kemikalij in iz čistih ter aktivnih sestavin je naravna nega učinkovita. To pomeni, da takoj začne delovati, da pomiri in nahrani vašo kožo. Prodre lahko globoko in prinese vidne rezultate brez stranskih učinkov. Naravne sestavine imajo visoko raven antioksidantov, ki pomagajo zaščititi kožo pred prostimi radikali in zmanjšajo oksidativni stres. Koža je bolj čvrsta in elastična.

Naredite spremembo še danes Lepa Vida ima rešitev za težave s kožo. Na podlagi naravnih zdravilnih učinkovin ustvarjajo kozmetiko, za katero verjamejo, da je učinkovitejša od sintetičnih lepotnih formul. Njihovi izdelki za nego vsebujejo naravne sestavine, so nestrupeni, varni in nežni. Izdelki so primerni za vse tipe kože, tudi za občutljive. Ne vsebujejo sulfatov, mineralnih olj, silikonov, parabenov, umetnih barvil in umetnih dišav. Uporabite kodo LepaVida25 za 25-odstotni popust na kremo za obraz s slanico, nežno čistilno peno za obraz s slanico ali maske za obraz s solinskim blatom. Akcija traja do 12. marca. Pohitite in razveselite sebe ali druge izjemne ženske v vašem življenju.

#4 Naravni izdelki za nego kože ne vsebujejo škodljivih sestavin

V običajnih kozmetičnih izdelkov je vrsta kemikalij, ki nam bolj ali manj škodujejo. Ob tem pa jih kljub vsemu vsak dan vestno nanašamo na svojo kožo. Nekatere izmed njih lahko povzročijo najrazličnejše alergične reakcije ali spodbudijo druge zdravstvene težave. Na drugi strani naravna kozmetika vsebuje naravne konzervanse, naravne pigmente in rastlinska olja ter esence.

#5 Naravni izdelki so do okolja prijazni

Naravni izdelki za kožo so narejeni iz naravnih sestavin in tako ne puščajo škodljivega odtisa v okolju. Ne puščajo kemičnih ostankov in ne povzročajo onesnaženja tal ali vode, ko se izperejo v odtoke. Naravna nega kože je trajnostna, ki na noben način ne škoduje živalim ali okolju.