Naravna krema proti gubam, ki zares deluje

V poplavi kozmetičnih izdelkov in blagovnih znamk je težko izbrati kozmetiko, ki ustreza vašemu tipu kože, zares deluje, poleg tega pa ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi.

Kozmetični izdelki, ki jih vsakodnevno uporabljamo, na primer dnevna krema, so še kako pomembni. Na srečo je tudi v Sloveniji na voljo kozmetika, ki je izdelana iz naravnih sestavin in deluje izredno učinkovito, a hkrati neinvazivno in brez nezaželenih stranskih učinkov. Poleg tega tudi NI testirana na živalih.

To je certificirana naravna kozmetika Lux-Factor, ki je na našem trgu pred kratkim predstavila tudi izredno učinkovito kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100-odstotno naravno hialuronsko kislino. Ta prodira pod povrhnjico in kožo v globljih plasteh hidrira od znotraj navzven. Čudežna krema, ki z rezultati postreže že po dveh tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Krema je primerna za vse tipe kože, osvojila pa je tudi številne znane Slovenke in Hrvatice, ki zaradi svojega dela še toliko več pozornosti posvečajo svojemu videzu.

Hialuron evropskega porekla

Generični hialuron iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen in ni testiran, da bi lahko zagotovil optimalne rezultate. K sreči se krema proti gubam 4D Hyaluron od drugih izdelkov razlikuje po tem, da vsebuje izključno 100-odstotni naravni hialuron evropskega porekla, ki je edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja osupljive rezultate pri zmanjševanju gub in pomlajevanju kože. Hialuron evropskega porekla brez škodljivih stranskih učinkov na dolgi rok zagotavlja videz gladke in mladostne kože ter izboljšuje njeno strukturo.

Priporočajo jo tudi strokovnjaki

Naravna dnevna krema Lux-Factor 4D Hyaluron je klinično testirana, priporočajo jo strokovnjaki, med njimi tudi magistra farmacije Nina Šurbek Fošnarič: "Strokovnjaki in farmacevti smo se resno lotili anlize sestavin v kremah ter sami testirali delovanje in učinek, da bi ugotovili, katera krema proti gubicam zares deluje in vsebuje naravne sestavine za varno uporabo brez škodljivih stranskih učinkov. Kot strokovnjakinja in magistrica farmacije priporočam izredno učinkovito kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100-odstotno naravno hialuronsko kislino. Naravna patentirana 4D-formula proti gubam v Lux-Factorjevi kremi omogoča intenziven prenos učinkovin v kožo, tudi v globlje plasti, zato so tako globoke kot izrazne gube že po prvem nanosu očitno zmanjšane. Ob redni uporabi je izboljšan tonus kože, koža pa lepo zglajena. Lux-Factorjeva krema 4D Hyaluron je klinično testirana in ima ustrezne certifikate ter ne povzroča neželenih stranskih učinkov. Tudi sama za nego obraza uporabljam izključno Lux-Factorjevo kremo 4D Hyaluron. Toplo jo priporočam vsem, ki si želite zdrav in mladosten videz kože!"

Preberite še, kaj so o čudežni kremi proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki NI testirana na živalih, povedale znane Slovenke:

"Na obrazu imam izredno občutljivo kožo, zato sem zelo pozorna, ko izbiram kremo za nego obraza. Moram priznati, da je krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron zadetek v polno. Že po dveh tednih redne uporabe sem namreč opazila razliko – gubice so bile manj vidne, koža pa bolj čvrsta, navlažena, osvežena in sijoča."

"Sama sem prve rezultate opazila že po enem tednu rednega negovanja, zdaj, po mesecu dni, pa sem z njimi še toliko bolj zadovoljna. Zdi se mi, da je moja koža veliko bolj napeta, zdrava in voljna. Sama jo nanašam tako na obraz kot tudi na vrat, takoj ko se zbudim. Nekaj časa sem jo na obraz nanašala še zvečer, a če sem popolnoma iskrena, na to večkrat pozabim, vendar tudi samo jutranji nanos dela čudeže. Preizkušeno!"

"Obožujem občutek mehke in negovane kože, zato svojo kožo hranim samo z najboljšimi sestavinami. Krema Lux-Factor popolnoma zadovolji moje visoke kriterije. Saj se vidi, kajne?"

"Narava mojega dela je taka, da pogosto nosim veliko ličil, zato mi je pomembno, da po napornem dnevu kožo negujem samo z najbolj kakovostnimi kremami. Krema 4D s hialuronom mi zelo ustreza, ker na prijeten način kožo nahrani ter jo naredi bolj čvrsto in napeto. Ljudje so opazili, da imam zelo lepo kožo, da sem videti mlajša. Vprašali so me, kaj uporabljam, in z veseljem sem jim priporočila kremo proti gubam Lux-Factor."

Bi želeli tudi vi preizkusiti trenutno najbolj učinkovito kremo proti gubicam na našem trgu?

