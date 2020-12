"Najraje sem vsak dan druga ženska"

Tara Zupančič, simpatična in vedno zgovorna TV-voditeljica, se v zadnjem času odloča za bolj praktičen in hiter način likanja s paro. Hitro in praktično likanje? Mar ni likanje najbolj zamudno gospodinjsko opravilo? Ni treba, da je tako. Sodobni hišni pomočniki vam omogočajo likanje kar mimogrede. To zmore Philipsov ročni parni likalnik Steam&Go.

Tara Zupančič je TV-voditeljica in manekenka, ki obožuje tudi oblikovanje in ustvarjanje. Njena blagovna znamka se imenuje Varishana. Lorella Flego je modna navdušenka, ki se tudi profesionalno ukvarja z modnimi trendi, voditeljica in avtorica televizijskih oddaj.

Življenje obeh lepotic se vrti okoli mode in oblačil, ki zahtevajo veliko njune pozornosti. Oblačila moramo negovati, jih primerno shranjevati in vzdrževati. Za to potrebujemo dobre pomočnike in Philips nam pomaga z vrhunskimi likalnimi postajami in ročnimi parnimi likalniki. Z njimi je likanje lahko prav zabavno in sproščujoče.

"Primem, zaženem in že dela"

Tara Zupančič je pred kratkim dobila novega pomočnika, ki je tudi modni dodatek s pomembno vlogo reševanja vsakdanjih zagat. Imenuje se ročni parni likalnik Philips Steam&Go. Tako je v zadnjem času preizkusila praktično in hitro likanje s paro. Ročni parni likalnik je dobil posebno mesto v njeni delovni sobi, kjer ni prostora za likalno desko. "Primem, zaženem in že dela."

"Res sem si že dolgo želela ta likalnik. Parno likanje sem že imela priložnost preizkusiti in navdušena sem. Para namreč naredi vse – pogladi gubice in osveži. Ročni likalnik sem spoznala med snemanjem pri stilistki Jani Koteski in takoj sem bila očarana. Ko sem ga dobila, sem ga preizkusila na oblačilih za prireditve," je povedala Tara, ki se v zadnjem času ukvarja s prodajo rabljenih oblačil.

Popolna izbira za občutljive tkanine Ročni parni likalnik Philips Steam&Go je najprimernejši za bluze iz občutljivih materialov, puloverje, bombažne majice, suknjiče, krila in obleke z naborki, volančki, okrasnimi elementi ter jakne in plašče. Para nežno prodre v najobčutljivejše tkanine brez gub in brez likalne deske. Poskrbi za eleganten videz oblačil, odstrani neprijeten vonj in uniči bakterije, zato so oblačila videti sveža in jih lahko spet nosimo.

Oblačila morajo krožiti

Z oblačili iz druge roke ima veliko izkušenj iz otroštva. "V teh časih sem ugotovila, da imam veliko oblačil, ki sem jih bolj malo nosila. Že prej smo s prijateljicami opravile veliko izmenjav oblačil, zdaj pa sem ta krog malce razširila. Najprej sem se podala v dobrodelne vode, tako da sem nekaj oblačil dala naprej. Želim si, da oblačila krožijo."

Čeprav oblačila opereš, preden jih nehaš nositi, potem visijo v omari in jih je treba pred predajo prezračiti in osvežiti. "Vsakič, ko dam oblačilo naprej, ga prelikam s paro," je pojasnila Tara.

Zdaj sicer ni veliko prireditev, ampak marsikdaj pride v položaj, ko tik pred zdajci izve, da mora na oder, in ugotovi, da je obleka zmečkana.

"To se mi kar naprej dogaja. Seveda jih zlikaš, preden greš od doma, ampak so spet vsa zmečka med prevozom, čakanjem," je povedala Lorella Flego in dodala, da bi to lahko rešili z ročnim likalnikom, kot je to naredila Jana Koteska v zaodrju snemanja. "Sama prav zato najraje izbiram obleke, ki se ne mečkajo, saj na odru res ne smeš biti zmečkan," je dodala Tara, ki slovi po svojem edinstvenem slogu oblačenja.

Stajling mora izžarevati osebnost voditeljice

Stajlingi, ki jih Tara nosi na odru, so ponavadi rezultat idej stilistke in voditeljice. Kakšne obleke pa ima ona najraje – svilene, gladke, dolge, z vlečko, plisirane, z bleščicami?

"Všeč so mi različni slogi. Najraje sem vsak dan druga ženska. Rada kombiniram oblačila. Svoj slog bi opisala kot indijanski šik rock'n'roll. To moram potem pretvoriti v glamurozno različico, kar je včasih zelo težko. Na odru imam rada bleščice, ki se jim v vsakodnevnih opravah izogibam. Všeč so mi 'princeskaste' obleke s tilom. Vsaka ženska si to želi obleči vsaj enkrat v življenju. Všeč so mi tudi udarne barve in drzni vzorci, na srečo moji stilisti to upoštevajo."

Pomembno je, da se voditeljice v večernih oblekah počutijo dobro, ne smejo jih preveč omejevati, saj se to pozna na počutju in vidi na obrazu. Voditelji zato cenijo stiliste, ki znajo prilagoditi izbor obleke vsaki posamezni osebnosti. Dobro usklajena obleka potem pripomore, da voditeljica kar zasije na odru.

Z likalnikom na dolge motoristične poti? S Philips Steam&Go je to mogoče.

Tara Zupančič z likanjem ni na "ti". "Dveh stvari ne maram v gospodinjstvu: sesanja in likanja. Priznam. Zato veliko stvari ne likam, čeprav je zlikana obleka sinonim urejenosti. Zdaj je vse skupaj veliko preprostejše, z ročnim likalnikom pa je celo zabavno."

Odkar je Tara začela potovati z motorjem in ima na motorju tudi dva mala kovčka, je tudi likalnik postal del prtljage.

"Poletje je čas za motor in takrat k sreči ne potrebujem veliko oblačil, so pa vseeno zelo zmečkana. Zdaj bom tudi kot motoristka zelo urejena, saj bo šel ročni parni likalnik Philips Steam&Go lahko z menoj na vse poti." To je edina možnost, da na motorističnem izletu še kdaj obleče lepo, zlikano oblekico za na večerjo.

Najzmogljivejši ročni parni likalnik za oblačila Neprekinjen izpust pare: do 24 g/min Postopek likanja z ročnim parnim likalnikom Philips Steam&Go je povsem preprost. Posodo napolnimo z vodo kar pod vodno pipo. Njena kapaciteta 70 mililitrov je dovolj za en ali dva kosa oblačil, kar je ravno toliko, kot potrebujemo za enkrat. Lahko ga uporabljamo za likanje oblačil na obešalniku, ki smo ga zataknili za vrata ali omaro. Oblačila lahko postavimo tudi na posteljo ali kavč. Odlične rezultate z navpičnim in vodoravnim likanjem dosežemo povsem brez truda. Z grelno ploščo SmartFlow, ki zagotavlja optimalno temperaturo likanje, je likanje učinkovito, pri čemer likalnik ne pušča mokrih sledi ob pritisku na tkanino.

Lorella Flego, ki ima izkušnje s parno postajo Philips PerfectCare Elite Plus in uporablja tudi navpično likanje, je najbolj začudena nad tem, da nobena tkanina ni prenežna za parno likanje.

"Zlikala sem celo jakno iz semiša in odlično se je obneslo."

Ko gre na prireditev in potrebuje elegantno obleko, je vertikalno likanje idealna rešitev za brezhiben videz. Če je oblačilo zelo zmečkano, pa je za glajenje gub treba malce bolj pritisniti, zato je bolje, da damo oblačilo na posteljo ali drugo podlago.