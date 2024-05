Imate tudi vi tanke in redke lase? Lasje so pomembni za vsako žensko, zato nam velikokrat povzročajo stres in slabo voljo, ko ne stojijo tako, kot smo si zamislili. S težavami pri oblikovanju se še pogosteje srečujejo tiste, ki imajo tanke in redke lase. Razkrivamo vam, kakšno pričesko izbrati, če so vaši lasje prav takšni.

Najprej se morate poglobiti v nego las

Pri laseh nam je nekaj stvari danih, za nekatere pa moramo poskrbeti sami. Da bodo vaši lasje zdravi, morate zanje dobro skrbeti.

Kvalitetna nega las bo vaše lase naredila lepše. Foto: Shutterstock

Nega je ključnega pomena, saj lahko z njo dosežete izjemne rezultate. Uporabljajte izdelke, ki so primerni za vaš tip las, izogibajte se prekomernemu barvanju in beljenju, saj je velikokrat prav to razlog, da postanejo lasje redkejši. Če bi želeli spremeniti svojo barvo, to prepustite profesionalcem, nikakor si jih ne belite sami doma.

Barvanje las prepustite profesionalnemu frizerju. Foto: Shutterstock

Pomembno je tudi, kako in kolikokrat na teden si umivate lase, s kakšno temperaturo vode in katere produkte ob tem uporabite.

Prekomerno umivanje las lahko škoduje. Foto: Shutterstock

Pogosto uporabljate ravnalnik in kodralnik? Če je odgovor pritrdilen, je priporočljivo to spremeniti, saj kakršnakoli toplota uničuje lase. V primeru, da se kodranju ali ravnanju ne morete izogniti, uporabite kremo za zaščito pred toploto. To bo do določene mere vaše lase varovalo pred toplotno obdelavo.

Izogibajte se ravnanju in kodranju las. Foto: Shutterstock

Včasih vse zgoraj omenjeno začnemo upoštevati prepozno in naši lasje že postanejo šibki. Razlog pa ni vedno v negi las, nekaterim so bili tanki in redki lasje dani že ob rojstvu ali pa so obstajali kakšni drugi razlogi za oslabitev njihove strukture. Nič zato, v nadaljevanju razkrivamo, kakšen stajling izbrati, da bodo tanki in redki lasje izgledali fantastično.

Krajši paž

Krajši paž in valoviti lasje

Paž s prečko na strani

Stopničasta pričeska

Volčja pričeska

Pixie frizura

Večplastna frizura